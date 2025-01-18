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    Nightra 4K gece görüş monoküleri: Yıldız ışığında bile tam renkli görüntü

    Nightra'nın yeni 4K gece görüş monoküleri, 800 metre menzili ve tam renkli görüntüleme özelliğiyle gece görüş teknolojisinde çığır açıyor. İşte bu yeni Nesil teknolojinin detayları:
    Nightra 4K gece görüş monoküleri ile karanlığın ötesini keşfedin Tam Boyutta Gör
    Gece görüş teknolojisinde çığır açan bir gelişme, doğa tutkunları ve profesyoneller için heyecan verici bir dönemin kapılarını aralıyor. Tayvan merkezli Nightra ekibinin geliştirdiği yeni nesil 4K gece görüş monoküler, karanlıkta görme yeteneklerimizi değiştirmeye hazırlanıyor. İnsan gözünün yetersiz kaldığı düşük ışık koşullarında bile tam renkli, kristal netliğinde görüntüler sunan bu yenilikçi cihaz, kullanıcılarına gecenin gizemli dünyasını keşfetme fırsatı sunacak.

    İşte Nightra 4K gece görüş monokülerin özellikleri:

    Nightra monoküler, sekiz katmanlı optik sistem ve çok katmanlı kaplama teknolojisi ile yansımaları minimize ederken ışık kaybını en aza indiriyor. F1.2 diyafram açıklığına sahip lens, yıldız ışığı seviyesindeki en düşük aydınlatma koşullarında bile ortamdaki mevcut ışığı maksimum düzeyde değerlendiriyor. Bu sayede cihaz, tam karanlıkta bile 800 metreye kadar etkili görüntüleme mesafesi sunabiliyor.

    1,6 inçlik yüksek çözünürlüklü LCD ekranı üzerinden izlenebilen görüntüler, dahili sensör sayesinde 10 megapiksele kadar fotoğraf çözünürlüğü ve 4K video kaydı imkanı da sunuyor. 512 GB'a kadar microSD kart desteği sayesinde, kullanıcılar gece maceralarını uzun süre boyunca kayıt altına alabiliyor ve M6 tripod yuvası da sabit çekimler için ek stabilite sağlıyor. Dayanıklılık konusunda da iddialı olan Nightra monoküler, alüminyum alaşım ve ABS malzemelerden üretilmekte. Ayrıca IP54 standardında su ve toz koruması sunan cihaz, -5°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışabiliyor.

    Nightra 4K gece görüş monoküleri ile karanlığın ötesini keşfedin Tam Boyutta Gör
    Kaymaz tutuş yüzeyi ve ergonomik düğme yerleşimi ile tek elle kullanımı kolaylaştıran Nightra monoküler, 4.000 mAh kapasiteli dahili bataryası ile tek şarjda 6 saate kadar kullanım süresi sunmakta.  USB-C bağlantı noktası üzerinden hem şarj edilebilen hem de veri transferi yapılabilen cihaz ayrıca yedi farklı ayar seviyesine sahip 850 nm IR aydınlatıcısı ile karanlık koşullarda bile net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.  

    Nightra ekibi, Kickstarter platformu üzerinden başlattığı kampanya ile ürünün seri üretimine hazırlanıyor. Kampanya kapsamında 99 dolar başlangıç fiyatıyla sunulan cihazın, beklenen perakende fiyatına göre %38 tasarruf sağladığı belirtiliyor. Son olarak projenin, Nisan ayından itibaren destekçilerine ulaştırılması planlanıyor.

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