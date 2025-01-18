Nightra 4K gece görüş monoküleri: Yıldız ışığında bile tam renkli görüntü

İşte Nightra 4K gece görüş monokülerin özellikleri:
Nightra monoküler, sekiz katmanlı optik sistem ve çok katmanlı kaplama teknolojisi ile yansımaları minimize ederken ışık kaybını en aza indiriyor. F1.2 diyafram açıklığına sahip lens, yıldız ışığı seviyesindeki en düşük aydınlatma koşullarında bile ortamdaki mevcut ışığı maksimum düzeyde değerlendiriyor. Bu sayede cihaz, tam karanlıkta bile 800 metreye kadar etkili görüntüleme mesafesi sunabiliyor.
1,6 inçlik yüksek çözünürlüklü LCD ekranı üzerinden izlenebilen görüntüler, dahili sensör sayesinde 10 megapiksele kadar fotoğraf çözünürlüğü ve 4K video kaydı imkanı da sunuyor. 512 GB'a kadar microSD kart desteği sayesinde, kullanıcılar gece maceralarını uzun süre boyunca kayıt altına alabiliyor ve M6 tripod yuvası da sabit çekimler için ek stabilite sağlıyor. Dayanıklılık konusunda da iddialı olan Nightra monoküler, alüminyum alaşım ve ABS malzemelerden üretilmekte. Ayrıca IP54 standardında su ve toz koruması sunan cihaz, -5°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışabiliyor.
Nightra ekibi, Kickstarter platformu üzerinden başlattığı kampanya ile ürünün seri üretimine hazırlanıyor. Kampanya kapsamında 99 dolar başlangıç fiyatıyla sunulan cihazın, beklenen perakende fiyatına göre %38 tasarruf sağladığı belirtiliyor. Son olarak projenin, Nisan ayından itibaren destekçilerine ulaştırılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.