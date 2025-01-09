Şapkadan tavşan değil güneş enerjisi çıktı

EcoFlow Power Hat özellikleri ve fiyatı
EcoFlow Power Hat adıyla CES 2025 fuarına gelen şapka, kumaşa entegre güneş panelleri ile dikkat çekiyor. Kullanılan paneller monokristalin silikon hücreler içeriyor ve yüzde 24 verimlilik oranına sahip.
Şapkanın alt kısmında ise dönüştürücü ünite yer alıyor. LED bildirim ışığı ile kullanıcıyı uyaran ünitede bir adet USB Tip-A ve bir adet USB Tip-C portu bulunuyor. Bir bataryası olmadığı için cihazlarınızı doğrudan şarj etmeniz gerekiyor.
Dış mekânda şarjsız kalmamanızı sağlayan solar şapka yine de bu haliyle hareket halinde kullanıma çok uygun değil. Sadece oturup dinlenirken cihazınızı şarj etmeniz daha makul gibi. Fiyatı ise 129$ olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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