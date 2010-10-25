imdi Yeni Dell XPS Dizüstü Bilgisayarlarda ve Mevcut 3D Vision Müşterileri için Ücretsiz Yükseltme Olarak; Yakında NVIDIA.com adresinden Satın Alınarak Herkes Tarafından Kullanılabilir.

NVIDIA bugün yüksek tanımlı, büyük ekran eğlence deneyimi için kullanıcılara NVIDIA® 3D Vision? etkinleştirilmiş dizüstü ve masaüstü bilgisayarları 3D HDTV’lere bağlama olanağı veren ve uzun süredir beklenen NVIDIA 3DTV Play? yazılımını artık kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

NVIDIA 3DTV Play yazılımı sayesinde, herhangi bir NVIDIA GeForce® GPU ilegüçlendirilmiş uyumlu sistem HDMI 1.4 arabirimi üzerinden 3D HDTV’ye bağlanabilir. Bu kombinasyon, kullanıcılara 3D fotoğraf ve video görüntülemenin yanında StarCraft II: Wings of Liberty, Mafia II ve Call of Duty Black Ops gibi yaklaşık 500 oyunu nefes kesici 3D ortamda oynama olanağı vermektedir. NVIDIA 3DTV Play yazılımı kullanıcıları, uyumlu video playback yazılımı1 kullanırken gişe rekorları kıran Blu-ray 3D filmleri 3D HDTV’lerde yüksek tanımlı 1080p çözünürlükte stereoskopik 3D olarak izleyebilir ve uyumlu bir ses/video alıcısına2 HDMI bağlantı ile zengin, HD dijital surround ses kalitesinin keyfini çıkarabilirler.

NVIDIA 3DTV Play yazılımı, bugün duyurulan ve aynı zamanda yüksek performanslı NVIDIA GeForce 400 M GPU’lar ve pil dostu NVIDIA Optimus? teknolojisi içeren yeni bir Dell XPS dizüstü bilgisayar ailesi ile birlikte gelmektedir. 14-, 15- ve 17-inç ekran boyutlarında gelen bu yeni sistemler, 3D içeriklerini 3D HDTV’lerde görüntüleme keyfini yaşamaları için kullanıcılara güçlü bir multimedya sistemi sunmaktadır.

Dell Tüketici ve SMB Ürün Grubu başkan yardımcısı Sam Burd, “Yeni XPS sistemleri ailesi, Dell dizüstü bilgisayarlarda bugüne kadarki en iyi ses ve videoyu sunmaktadır” dedi ve ekledi, “Ve şimdi NVIDIA’nın 3DTV Play yazılımının da eklenmesiyle, yepyeni bir pazara heyecan verici 3D deneyimi getirerek kullanıcılara oturma odalarının konforunda gerçek hayattakine yakın 3D eğlencenin keyfine varma olanağı sunuyoruz.”

Kullanıcılar bugünden itibaren NVIDIA 3DTV Play yazılımını üç kolay şekilde elde edebilirler:

NVIDIA 3D Vision PC’lere ücretsiz yükseltme ? NVIDIA 3DTV Play yazılımı, masaüstü GPU’ları için en son Sürüm 260 GeForce sürücüleri ve dizüstü GPU’ları için en son Sürüm 260 Verde Notebook sürücüleri ile tüm 3D Vision PC’ler için ücretsiz sistem yükseltme olarak mevcuttur. En son sürücüleri http://www.nvidia.com/drivers adresinden yükleyin.

NVIDIA 3DTV Play yazılımı, masaüstü GPU’ları için en son Sürüm 260 GeForce sürücüleri ve dizüstü GPU’ları için en son Sürüm 260 Verde Notebook sürücüleri ile tüm 3D Vision PC’ler için ücretsiz sistem yükseltme olarak mevcuttur. En son sürücüleri http://www.nvidia.com/drivers adresinden yükleyin. 3DTV Play PC’lerde ? NVIDIA 3DTV Play yazılımı, önceden konfigüre edilen PC’lerde ve dizüstü bilgisayarlarda bulunmaktadır. Seçkin Dell XPS dizüstü bilgisayar modelleri, ASRock ve Zotac şirketlerinin ev sineması PC (HTPC’ler) modelleri buna dahildir. NVIDIA 3DTV Play yazılımı, ilerideki aylarda duyurulacak yeni bilgisayar sistemleri ile de birlikte gelecektir.

Kasım 2010’da Satın Alınabilir ? NVIDIA 3DTV Play yazılımı, bir NVIDIA GeForce GPU’su ve Microsoft Windows 7 içeren mevcut PC’lere sistem yükseltme olarak, gelecek aydan itibaren NVIDIA.com adresinden satın alınabilir.

NVIDIA 3D Vision genel müdürü Phil Eisler, “Büyük ekran 3D HDTV’de 3D oyunlar, videolar ve fotoğraflar müthiş bir deneyim” dedi ve ekledi, “3DTV Play yazılım içeren GeForce PC’ler, kullanıcılara 3D TV’de yaklaşık 500 oyun oynama olanağı veriyor. Bu diğer tüm platformlardan çok daha fazla.”

NVIDIA’nın ödüllü 3D Vision teknolojisinin bir özelliği olan NVIDIA 3DTV Play yazılımı; sektörde öncü performans, olanaklar ve güvenilirlik sunarak en yüksek kalite standartlarını garantilemek üzere NVIDIA tarafından tasarlanmıştır ve desteklenmektedir. Büyük TV üreticilerinin endüstri standardı HDMI 1.4 3D HDTV’lerini ve uyumlu 3D gözlüklerini desteklemektedir ve Microsoft Windows Vista ile Windows 7 PC’lerde çalışmaktadır. NVIDIA Fermi mimarisi tabanlı GeForce GPU kullanıcıları, uyumlu playback yazılımı ve A/V alıcıların ilave edilmesiyle 192 KHz’ye kadar 24-bit çok kanallı ses veya kayıpsız DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD ses bit akışı deneyimi yaşayabilirler.

NVIDIA 3DTV Play yazılımı destekli 3D HDTV’lerin ve A/V alıcıların tam listesi şu adreste bulunabilir: www.nvidia.com/3dtvplay.

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