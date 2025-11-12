Turkcell ve Google Cloud, Türkiye’de ilk kez hiper ölçekli veri merkezi kuruyor

Turkcell’in açıklamasına göre, bu ortaklık Türkiye’nin dijital altyapısına yapılmış en büyük yatırımlardan biri olma özelliği taşıyor. Google Cloud’un gelişmiş bulut altyapısı, veri analitiği, siber güvenlik ve dijital iş çözümleri gibi yüksek performanslı servisleri artık Türkiye’deki kullanıcılar için düşük gecikme süresiyle erişilebilir olacak. Bu sayede yerli şirketler, girişimler ve kamu kurumları dijital hizmetlerini daha hızlı, verimli ve güvenli şekilde ölçeklendirebilecek.
Turkcell’den 1 milyar dolarlık yatırım
Öte yandan Turkcell, yeni hiper ölçekli bulut bölgesinin kurulumu ve yönetiminde aktif rol üstlenecek. Ayrıca bu bölgede sunulacak Google Cloud servislerinin pazarlama ve satış faaliyetlerinden sorumlu olacak. Şirket, bu anlaşmayla Türkiye’yi bölgesel dijital inovasyon ve veri üssü haline getirme vizyonunu pekiştirdiğini vurguladı.
Kurulacak olan merkez, Google Cloud'un dünyadaki 42 hiper ölçekli veri merkezinden biri olacak. Bu altyapı sayesinde ABD’deki bir bulut bölgesinde hangi hizmetler sunuluyorsa aynıları Türkiye’de sunulacak. Turkcell CEO’su Ali Taha Koç, “Türkiye’de yapacağımız Cloud Region, Türkiye’nin regülasyonlarına yüzde 100 uyumlu olacak. Bu yatırım ile birlikte yıllık 5 milyar doların üzerinde bir ekonomik değerin oluşmasını bekliyoruz” dedi.
Turkcell, ortaklık kapsamında 2032 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar seviyesinde yatırım yapacak. KAP açıklamasına göre Google Cloud bölgesi 2028-2029 yılları arasında faaliyete geçecek. İlerleyen günlerde ise toplam yatırım büyüklüğünün Google tarafından açıklanması bekleniyor.
Google Cloud CEO’su Thomas Kurian ise şöyle konuştu; “Bu ortaklık, Türkiye ekonomisinin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Türkiye’de artan bulut ve yapay zekâ talebini karşılamayı amaçlıyoruz. İş birliğimiz, Türkiye’de dijital dönüşümü hızlandırarak yeni nesil şirketlerin doğmasına ve büyümesine katkı sağlayacak.”
Bağımsız araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre Türkiye bulut pazarı 2024'te 1,7 milyar dolar seviyesindeyken 2029'a kadar 4,2 milyar dolara ulaşması ve yıllık bileşik büyüme oranının %20 olması bekleniyor.Kaynakça https://www.turkcell.com.tr/en-en/about-us/investor-relations/announcements https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1515880