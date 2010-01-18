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3DMark Vantage'da dünya rekoru el değiştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,5b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3DMark Vantage'da dünya rekoru el değiştirdi
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Asus'un hız aşırtma profesyonelleri ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı Rampage III Extreme isimli yeni anakartı henüz satışa sunulmadı ancak şimdiden rekor listelerine adını yazdırmayı başardı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Sampsa ve Stummerwinter'ın bir araya geldiği hız aşırtma çalışmasında, 3DMark Vantage Performance ölçümlerinde şimdiye kadar elde edilen en iyi sonuç alındı.

Dört çekirdekli Intel Core i7 975 Extreme Edition işlemcisinin sıvı azot altında 5.4GHz'e (1.66 vCore ile) çıkartıldığı çalışmada, her biri 1200MHz GPU (1.45v ile) ve 5200MHz bellek saat hızlarında çalışan üç adet ATi Radeon HD 5870 kullanıldı. ATi Catalyst 9.10 sürücüsüyle elde edilen P44443 skoru yeni dünya rekoru olarak kayda geçerken, Catalyst 9.12 sürücüsüyle skorun P46000 seviyesine çıkabileceği de belirtildi.

3DMark Vantage'da dünya rekoru el değiştirdi
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DH Misafiri 9 yıl
Processor Genuine Intel(R) CPU 000 @ 3.07GHz
Processor clock 4152 MHz
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Physical / logical processors 1 / 12
Multicore 6 Processor Cores
FSB 165 MHz
Testi birinci bitiren işlemci 6 çekirdekli bir intel cpu ve daha enginering sample modunda
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homebird 9 yıl
"Haaaaa demekki bu puanda alınabiliyormuş" anlamında manası var ama çokta önemli değil aslında.

Hobi işte bir nevi.
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fahdlan 9 yıl
kendi adıma ben sıvı azot sogutmayla yapılan testlere oldum olası karsıyım, hava sogutma yada su soğutma olsa neyse , bu ne yahuu hangımızın evınde var böyle sistem .. bu gibi testler benim için hiçbir anlam ifade etmedi etmeyecekte ...
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Batuist 9 yıl
4. bir kartı physx kartı yaparak daha yüksek skor alabilirlerdi.. hala gelişime oldukça açık bir skor..
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leop 9 yıl
Phsyx aktif olan skorlar gecerli degil kardesim orb siralamasinda..
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homebird 9 yıl
"kesinlikle hayır, tri sli yapılmış GTX 380 bu skoru rahat bir şekilde geçecektir. fermi'nin 5870'i geçemeyeceğine inanmak imkansız."
Fermilerin oc kapasitesi sınırlı olacaktır bu skora ulaşması çok zor.
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metallurgy 9 yıl

homebird

"kesinlikle hayır, tri sli yapılmış GTX 380 bu skoru rahat bir şekilde geçecektir. fermi'nin 5870'i geçemeyeceğine inanmak imkansız."


Fermilerin oc kapasitesi sınırlı olacaktır bu skora ulaşması çok zor.


default hızlarda ferminin 5870'i geçeceği için sorun yok. her türlü bu puan fermi ile kırılır.
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DH Misafiri 9 yıl
gelde şimdi alma kartı Rampage II Extreme modeli kulanıyorum cok memnunum cok saglam kart bendekini satıp alacam kart bu asusdan baska kart tanımam haber icin teşekürler alacak olan arkadaşlarada tavsiye ederim
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Wilson Fisk 9 yıl
merak ettigim listede niye hep 5870 var?3 tane 4 tane 5870 ama 5970 yanina 5870 yok mesela?4870 x2 zamaninda listelerde vardi, 5970 1200 filan olmuyor ondan mi acaba?
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RougeDown 9 yıl
Cenkyyy herkese aynı kuş cevabını vermekten vazgeç adamın yorumu belki biraz düşüncesiz olabilir kendi yorumu sonuçta. Senin o kuşlar mı söyledi lafını en son 7 yaşında kullanmıştım hangisi çocukça sen karar ver
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quzman 9 yıl
Yeni rekorun Intel'in 6 çekirdekli işlemcisi ile 4152 MHz hızda kırıldığı yazıyor ...
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Process64 9 yıl
Testi neden Catalyst 9.12 sürücüsüyle yapmadıklarını merak ettim.
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Flying Spaghetti Monster 9 yıl
Çok iyi skor aslında :) Ama kırıldı maalesef.
@CESAJANS: Fermi istediği kadar gelsin ATI'yi zor geçer biraz. :)
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cenkyyy 9 yıl

Gabriel Gray

Çok iyi skor aslında :) Ama kırıldı maalesef.

@CESAJANS: Fermi istediği kadar gelsin ATI'yi zor geçer biraz. :)

nerden biliyorsun kuşlarmı söyledi yoksa rüyandamı gördün böyle 10 yaşında çocuğun bile yapmıaycağı yorumları yapmıyalım güzel parlak fikirlerimizi kendimize saklıyalım kart çıksın geçemesse yer ondan sonra konuşursun !
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annihilator 9 yıl

Gabriel Gray

Çok iyi skor aslında :) Ama kırıldı maalesef.

@CESAJANS: Fermi istediği kadar gelsin ATI'yi zor geçer biraz. :)


kesinlikle hayır, tri sli yapılmış GTX 380 bu skoru rahat bir şekilde geçecektir. fermi'nin 5870'i geçemeyeceğine inanmak imkansız.
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orhangs37 9 yıl
3DMark Score
1. P48870 ASUS 5870+X58
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