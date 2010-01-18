3DMark Vantage'da dünya rekoru el değiştirdi

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Asus'un hız aşırtma profesyonelleri ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı Rampage III Extreme isimli yeni anakartı henüz satışa sunulmadı ancak şimdiden rekor listelerine adını yazdırmayı başardı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Sampsa ve Stummerwinter'ın bir araya geldiği hız aşırtma çalışmasında, 3DMark Vantage Performance ölçümlerinde şimdiye kadar elde edilen en iyi sonuç alındı.

Dört çekirdekli Intel Core i7 975 Extreme Edition işlemcisinin sıvı azot altında 5.4GHz'e (1.66 vCore ile) çıkartıldığı çalışmada, her biri 1200MHz GPU (1.45v ile) ve 5200MHz bellek saat hızlarında çalışan üç adet ATi Radeon HD 5870 kullanıldı. ATi Catalyst 9.10 sürücüsüyle elde edilen P44443 skoru yeni dünya rekoru olarak kayda geçerken, Catalyst 9.12 sürücüsüyle skorun P46000 seviyesine çıkabileceği de belirtildi.

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