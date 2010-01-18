3DMark Vantage'da dünya rekoru el değiştirdi

Asus'un hız aşırtma profesyonelleri ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı Rampage III Extreme isimli yeni anakartı henüz satışa sunulmadı ancak şimdiden rekor listelerine adını yazdırmayı başardı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Sampsa ve Stummerwinter'ın bir araya geldiği hız aşırtma çalışmasında, 3DMark Vantage Performance ölçümlerinde şimdiye kadar elde edilen en iyi sonuç alındı.
Dört çekirdekli Intel Core i7 975 Extreme Edition işlemcisinin sıvı azot altında 5.4GHz'e (1.66 vCore ile) çıkartıldığı çalışmada, her biri 1200MHz GPU (1.45v ile) ve 5200MHz bellek saat hızlarında çalışan üç adet ATi Radeon HD 5870 kullanıldı. ATi Catalyst 9.10 sürücüsüyle elde edilen P44443 skoru yeni dünya rekoru olarak kayda geçerken, Catalyst 9.12 sürücüsüyle skorun P46000 seviyesine çıkabileceği de belirtildi.
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Processor clock 4152 MHz
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Physical / logical processors 1 / 12
Multicore 6 Processor Cores
FSB 165 MHz
Testi birinci bitiren işlemci 6 çekirdekli bir intel cpu ve daha enginering sample modunda
Hobi işte bir nevi.
Fermilerin oc kapasitesi sınırlı olacaktır bu skora ulaşması çok zor.
default hızlarda ferminin 5870'i geçeceği için sorun yok. her türlü bu puan fermi ile kırılır.
@CESAJANS: Fermi istediği kadar gelsin ATI'yi zor geçer biraz. :)
nerden biliyorsun kuşlarmı söyledi yoksa rüyandamı gördün böyle 10 yaşında çocuğun bile yapmıaycağı yorumları yapmıyalım güzel parlak fikirlerimizi kendimize saklıyalım kart çıksın geçemesse yer ondan sonra konuşursun !
kesinlikle hayır, tri sli yapılmış GTX 380 bu skoru rahat bir şekilde geçecektir. fermi'nin 5870'i geçemeyeceğine inanmak imkansız.
1. P48870 ASUS 5870+X58