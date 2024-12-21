Hidrojenle çalışan kamyon dünya rekoru kırdı: Tek depoyla 2.905 km

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ağır yük taşımacılığı sektörü, otomotiv endüstrisinin karbondan arındırılması konusunda kritik öneme sahip. Yolda gördüğümüz tır ve kamyonlar, dolaşımdaki toplam araç sayısının sadece %2'sini oluştursa da, Avrupa'daki taşımacılık emisyonlarının %28'inin başlıca nedeni olarak öne çıkıyor.

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Yakın gelecekte bu soruna çözüm getirmesi beklenen iki ana teknoloji var. Batarya ile çalışan elektrikli kamyonlar ve hidrojen yakıt hücreli kamyonlar. İlk başta hidrojenin yakın gelecek için ideal çözüm olacağı düşünülüyordu ancak son yıllarda batarya teknolojisinde kaydedilen büyük ilerlemeler ve düşen maliyetler bu öngörüyü sarsmıştı.

Buna karşın son dönemde hidrojenle çalışan kamyonlarla yapılan testler, bu teknolojinin potansiyelini yeniden gündeme taşıdı. Amerikalı Accelera by Cummins şirketinin hidrojen yakıt hücresiyle çalışan H2Rescue adlı kamyonu, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ABD Enerji Bakanlığı ve çeşitli federal kurumların desteğiyle geliştirilen bu prototip, bir depo hidrojenle tam 2.905 kilometre yol kat ederek Guinness Dünya Rekoruna imza attı.

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Rekor hangi koşullarda kırıldı?

H2Rescue, Kaliforniya'daki kamuya açık yollarda saatte 80-88 km hızla seyretti. Ortam sıcaklığının 15 ila 26 derece arasında değiştiği belirtiliyor. 250 kW (340 beygir) gücünde bir motora sahip kamyonun yakıt deposunda toplam 175 kilogram hidrojen vardı. Rekoru kırarken bunun 168 kilogramını tüketti. Test boyunca her şey, Guinness Dünya Rekorları hakemi tarafından kontrol edilip onaylandı.

Ve tüm bunlar atmosfere tek bir gram karbondioksit (CO2) salınımı yapılmadan gerçekleşti. Aynı mesafe bir dizel kamyonla kat edilmiş olsaydı, atmosfere 301 kilogram karbondioksit salınımı yapılmış olacaktı. Bu tür dizel kamyonların, yılda yaklaşık 6.900 litre yakıt tükettiği ve 2.5 metrik ton sera gazı emisyonuna neden olduğu tahmin ediliyor.

Prototip olarak geliştirilen H2Rescue, 15 ton ağırlığa sahip. Acil durum müdahaleleri, askeri operasyonlar ya da kamu hizmetlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. H2Rescue'un kırdığı bu rekor, sektörün geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Kaydedilen ilerlemeler hidrojen teknolojisinin daha geniş çapta benimsenmesi ve sıfır emisyon hedeflerine ulaşılmasında kilit rol oynayabilir.

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Hidrojenle çalışan kamyon dünya rekoru kırdı:Tek depoyla 2.905 km