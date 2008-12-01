3DMark Vantage'da yeni dünya rekoruna imza atıldı

Tam Boyutta Gör

Futuremark tarafından hazırlanan popüler test uygulaması 3DMark Vantage'da yeni bir dünya rekoru kırıldı. DreamHack Kış 2008 etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Avrupalı tanınmış hız aşırtma profesyonelleri Kinc (Marcus Hultin) ve Crotale (Robert Kihlberg), 3DMark Vantage performans testinde yeni dünya rekorunun altına imza atmayı başardılar.

Intel'in yeni nesil Core i7 platformunu kullanan ikili yeni dünya rekorunu Sıvı Azot (LN2) altında 4.9GHz'e çıkartılan Core i7 965 Extreme Edition işlemci, Asus'un X58 yonga setli Rampage II Extreme anakartı ve yine Asus tarafından hazırlanan GeForce GTX 280 tabanlı ekran kartının SLI kurulumuyla elde ettikleri belirtildi.

Kinc ve Crotale'ın 3DMark Vantage'ın performans testinde ulaştığı P36302 skorun henüz resmiyete kavuşmadığı ve bu duruma Core i7 platformundaki mevcut sürüclerden ötürü Futuremark ORB sisteminin sonuçları kabul etmemesinin neden olduğu gösterildi.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör