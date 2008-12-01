Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3DMark Vantage'da yeni dünya rekoruna imza atıldı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,9b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

3DMark Vantage'da yeni dünya rekoruna imza atıldı
Tam Boyutta Gör

Futuremark tarafından hazırlanan popüler test uygulaması 3DMark Vantage'da yeni bir dünya rekoru kırıldı. DreamHack Kış 2008 etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Avrupalı tanınmış hız aşırtma profesyonelleri Kinc (Marcus Hultin) ve Crotale (Robert Kihlberg), 3DMark Vantage performans testinde yeni dünya rekorunun altına imza atmayı başardılar.

Intel'in yeni nesil Core i7 platformunu kullanan ikili yeni dünya rekorunu Sıvı Azot (LN2) altında 4.9GHz'e çıkartılan Core i7 965 Extreme Edition işlemci, Asus'un X58 yonga setli Rampage II Extreme anakartı ve yine Asus tarafından hazırlanan GeForce GTX 280 tabanlı ekran kartının SLI kurulumuyla elde ettikleri belirtildi.

Kinc ve Crotale'ın 3DMark Vantage'ın performans testinde ulaştığı P36302 skorun henüz resmiyete kavuşmadığı ve bu duruma Core i7 platformundaki mevcut sürüclerden ötürü Futuremark ORB sisteminin sonuçları kabul etmemesinin neden olduğu gösterildi.

3DMark Vantage'da yeni dünya rekoruna imza atıldı
Tam Boyutta Gör

3DMark Vantage'da yeni dünya rekoruna imza atıldı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ET 7 11 yıl
resmen palavra ya ! amd 6 ghz diyor sivi azotla bunlarin yaptigi habere bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 11 yıl

Orjinalden alıntı: ET 7

resmen palavra ya ! amd 6 ghz diyor sivi azotla bunlarin yaptigi habere bak


ona bakarsan 965 de hava sogutmayla 5ghzi goruyor dostum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esses... 11 yıl
İntel CELL işlemciye x86 sertifikası(protokolü) versi görecekler ozaman skoru da bu lisans işi zor büyük balıklar küçük balıkları yerler abisi....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clarion 11 yıl

Orjinalden alıntı: esses...

İntel CELL işlemciye x86 sertifikası(protokolü) versin görecekler ozaman skoru da bu lisans işi zor büyük balıklar küçük balıkları yerler abisi....


Kesinlikle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kénan 10 yıl

Orjinalden alıntı: esses...

İntel CELL işlemciye x86 sertifikası(protokolü) versi görecekler ozaman skoru da bu lisans işi zor büyük balıklar küçük balıkları yerler abisi....

Aynen hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xdman 11 yıl
adamlar uçmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
(((TeAcHeR))) 11 yıl
yakında vantage adında işlemci çıkartırlarsa şaşırmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 11 yıl
iyi halt etmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
yanlız işlemçi gerçektende iyi ki dünya rekoru kırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 11 yıl
intel 7ghz diyordu :D ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark-knight 11 yıl
7 ghz e çıkabilmek için özel işlemci tasarlayacaklar herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11874 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
overclock, dünya rekoru
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Leadtek GTX260 Extreme+ video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim