4 Büyüklerden Kaçırılmayacak Teklif Avea’da!

KARTALCELL, Fenercell, GSMobile ve TrabzonCell’liler sadece 15 TL’ye hem her yöne çok avantajlı konuşuyor, her yöne SMS gönderiyor hem de kendi aralarında bedava konuşuyorlar!

Futbol alanına yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği projelerle taraftarların futbol sevgisine ortak olan Avea, 4 Büyükleri buluşturduğu yeni tarifesiile müşterilerin takımlarına destek olurken çok avantajlı fiyatlarla konuşmalarına imkân sağlıyor.

4 Büyüklerin buluştuğu yeni faturalı tarife kapsamında KARTALCELL, Fenercell, GSMobile ve TrabzonCell’liler, sadece 15 TL karşılığında her yöne 150 dakika konuşuyor, her yöne 150 SMS gönderiyor. Üstelik takımı ne olursa olsun bu tarifeye gelen herkes ile de ücretsiz konuşuyor!

Avea Bireysel Pazarlama Direktörü Dehşan Ertürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ‘‘‘Türkiye’nin en seçkin, marka değeri en yüksek 4 kulübüyle beraber Türkiye’deki GSM pazarının en avantajlı tarifelerinden birini müşterilerimizin hizmetine sunmaktan dolayı gururluyuz. Sadece konuştukça takımına katkı yapmak isteyen futbol sevdalıları değil, uygun fiyatlı bir tarife arayan herkes şimdi ayda sadece 15 TL’ye her yöne 150 dakika konuşacak, her yöne 150 SMS atacak ve hangi kulübün taraftarı olursa olsun tarifedeki herkesle dakika sınırı olmadan bedava konuşacak. 4 Büyüklerin yıldızlarından Holosko, Emre Belezoğlu, Lucas Neill ve Ceyhun Gülselam’ın bu süper teklif için kamera karşısına geçtiği reklam filmini de tüm Türkiye’nin çok seveceğini düşünüyoruz.” dedi.

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