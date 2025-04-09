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    Dünyanın USB-C şarjlı ilk elektrikli bisikleti tanıtıldı

    Estonyalı bir girişim olan Ampler Bikes, artık standart haline gelmiş USB-C portuna sahip şarj aletleriyle şarj olabilen elektrikli bisikletlerini tanıttı.     
    Dünyanın USB-C şarjlı ilk elektrikli bisikleti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Günümüzdeki elektrikli bisikletler, üretici firma tarafından sağlanan, genellikle kaba bir şarj aletiyle şarj edilebiliyor. Ancak Estonyalı bir girişim olan Ampler Bikes, artık standart haline gelmiş USB-C portuna sahip şarj aletleriyle şarj olabilen bisikletlerini tanıttı. Şirket, bu bisikletlerin USB-C şarjlı ilk e-bisikletler olduğunu iddia ediyor.

    Ampler Nova ve Nova Pro neler sunuyor?

    Ampler'in Nova serisi iki modelden oluşuyor: Nova ve Nova Pro. Bisikletler, 140 W'lık bir güç adaptörünü takmak için sele borusunun yan tarafında bir USB-C portunu barındırıyor. Şirket, USB-C'li bisikletlerinin mobilite alanında şarj cihazı atığını azaltmada bir adım olduğunu söylüyor.

    Dünyanın USB-C şarjlı ilk elektrikli bisikleti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Power Delivery özelliğine sahip bisikletlerin 336 Wh kapasiteli çıkarılamayan bataryaları, 140W hızlı bir adaptörle şarj edildiğinde 3 saatte tamamen dolabiliyor. Bisikletler, en düşük destek seviyesinde ve ideal sürüş koşullarınnda 100 km'ye kadar menzil sunabiliyor.
    Dünyanın USB-C şarjlı ilk elektrikli bisikleti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Her iki model de, arka tekerleğe güç veren, 400W anlık ve 250W sürekli güç çıkışı sunan ve 45 Nm tork üretebilen elektrik motorlarıyla geliyor. Bu motorlar 25 km/s hıza kadar destek sunuyor. Aynı zamanda, orta göbekte yer alan tork sensörüyle doğal bir sürüş hissi vadediliyor.

    Nova modeli, 9 vitesli MicroShift aktarma organı, Continental kauçuklu 27,5 inç jantlar, Alhonga hidrolik disk frenleme, entegre aydınlatma ve arka raf ve römork bağlantısı seçeneğiyle 2990 eurodan satışa sunuluyor.

    Nova Pro modeli ise, 10 vitesli Shimano Deore şanzıman veya kayış tahrikli tek vitesli Gates şanzıman seçeneklerinin yanında, 28 inç jantlar, Shimano Deore frenler, şok emici gidon ve dahil arka raf özellikleriyle 3490 dolar fiyata sahip. 

    Kaynakça https://newatlas.com/bicycles/ampler-nova-pro-usb-c-charging/ https://amplerbikes.com/en/nova https://amplerbikes.com/en/nova-pro
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