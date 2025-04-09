Dünyanın USB-C şarjlı ilk elektrikli bisikleti tanıtıldı

Ampler Nova ve Nova Pro neler sunuyor?
Ampler'in Nova serisi iki modelden oluşuyor: Nova ve Nova Pro. Bisikletler, 140 W'lık bir güç adaptörünü takmak için sele borusunun yan tarafında bir USB-C portunu barındırıyor. Şirket, USB-C'li bisikletlerinin mobilite alanında şarj cihazı atığını azaltmada bir adım olduğunu söylüyor.
Nova modeli, 9 vitesli MicroShift aktarma organı, Continental kauçuklu 27,5 inç jantlar, Alhonga hidrolik disk frenleme, entegre aydınlatma ve arka raf ve römork bağlantısı seçeneğiyle 2990 eurodan satışa sunuluyor.
Nova Pro modeli ise, 10 vitesli Shimano Deore şanzıman veya kayış tahrikli tek vitesli Gates şanzıman seçeneklerinin yanında, 28 inç jantlar, Shimano Deore frenler, şok emici gidon ve dahil arka raf özellikleriyle 3490 dolar fiyata sahip.Kaynakça https://newatlas.com/bicycles/ampler-nova-pro-usb-c-charging/ https://amplerbikes.com/en/nova https://amplerbikes.com/en/nova-pro Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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