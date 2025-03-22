BİM marketler Transformers temalı aksesuarlar satacak

28 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri
28 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Transformers hayranlarına yönelik aksesuarlar yer alıyor. En pahalı ürün oyun modu da olan tam kablosuz kulaklık. Tematik bir tasarımı olan kulaklık 899TL. Yıldız halkası şarj kutusu olan kulaklık modeli ise 799TL.
Bluetooth 5.4 destekli Bluetooth hoparlörlerin fiyatı 399TL iken dahili kabloları olan 10000mAh kapasiteli powerbank 799TL. Son olarak Casper markasına ait VIA X30 Plus 256GB akıllı telefon modeli de 6990TL fiyat etiketine sahip.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!