BİM marketler Transformers temalı aksesuarlar satacak

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Tam Boyutta Gör İki yıl önce vizyona giren Transformers Rise of the Beasts temalı ses ve şarj aksesuarları BİM marketlerde yerini aldı. Kampanyada uygun fiyatlara kullanıcılara tematik aksesuarları sunuluyor.

28 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

28 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Transformers hayranlarına yönelik aksesuarlar yer alıyor. En pahalı ürün oyun modu da olan tam kablosuz kulaklık. Tematik bir tasarımı olan kulaklık 899TL. Yıldız halkası şarj kutusu olan kulaklık modeli ise 799TL.

19 Mart BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Bluetooth 5.4 destekli Bluetooth hoparlörlerin fiyatı 399TL iken dahili kabloları olan 10000mAh kapasiteli powerbank 799TL. Son olarak Casper markasına ait VIA X30 Plus 256GB akıllı telefon modeli de 6990TL fiyat etiketine sahip.



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