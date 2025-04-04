Spigen şarj adaptörlerinde Hepsiburada’ya özel indirimler başladı

Tam Boyutta Gör Mobil aksesuar alanında lider şirketlerden Spigen’in şarj adaptörlerinde Hepsiburada’ya özel indirimler başladı. Koreli şirketin şarj adaptörleri yüksek şarj hızı, yüksek güvenlik ve yeni nesil teknolojiler ile öne çıkıyor.

İndirime giren ürünlere baktığımızda son ayların en düşük fiyatlarını görüyoruz. Efsane Kasım indirimlerinden beri en büyük indirimler yapıldı.

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İndirimlerde Öne Çıkan Spigen Şarj Cihazları

İndirime giren şarj cihazlarında GaN teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde yüksek şarj hızını daha küçük boyutlardaki adatörlerde elde edebiliyoruz. Ayrıca şarj cihazı daha az ısınıyor ve daha yüksek verimlilik sunuyor. Isı koruma, akım koruma ve diğer güvenlik önlemleri mevcut.

Samsung’un 45W hızındaki Süper Hızlı Şarj teknolojisi için şarj cihazında PPS 2.0 desteği bulunması gerekiyor. Spigen’in 45W hızındaki şarj cihazlarında bu desteğe yer veriliyor. 45W Spigen adaptör satın alarak Samsung cihazlarınızı Süper Hızlı Şarj teknolojisiyle şarj edebilirsiniz.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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