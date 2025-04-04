Spigen şarj adaptörlerinde Hepsiburada’ya özel indirimler başladı

İndirime giren ürünlere baktığımızda son ayların en düşük fiyatlarını görüyoruz. Efsane Kasım indirimlerinden beri en büyük indirimler yapıldı.
İndirimlerde Öne Çıkan Spigen Şarj Cihazları
- Spigen 45W GaN çift portlu şarj adaptörü: Sadece 399 TL
- Spigen 45W kablo dahil GaN şarj adaptörü: Sadece 499 TL
- Spigen 30W GaN şarj adaptörü: 279 TL
- Spigen 20W GaN şarj adaptörü: 199 TL
İndirime giren şarj cihazlarında GaN teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde yüksek şarj hızını daha küçük boyutlardaki adatörlerde elde edebiliyoruz. Ayrıca şarj cihazı daha az ısınıyor ve daha yüksek verimlilik sunuyor. Isı koruma, akım koruma ve diğer güvenlik önlemleri mevcut.
Samsung’un 45W hızındaki Süper Hızlı Şarj teknolojisi için şarj cihazında PPS 2.0 desteği bulunması gerekiyor. Spigen’in 45W hızındaki şarj cihazlarında bu desteğe yer veriliyor. 45W Spigen adaptör satın alarak Samsung cihazlarınızı Süper Hızlı Şarj teknolojisiyle şarj edebilirsiniz.
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