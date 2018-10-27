4 yanı temperli cam kasa, Corsair Crsytal 570X hala alınır mı? "Corsair Crystal 570X incelemesi"

Bu videoda uzun zamandır kullandığım Corsair Crystal serisi 570X Mid Tower kasa hakkındaki uzun kullanım deneyimlerimi aktarıyor, kasanın tüm detaylarına iniyoruz.

Corsair Crystal serisi bol bol temperli camın kullanıldığı, RGB aydınlatmaya müsait, nihayetinde de tematik sistem kurmaya, modifiyeye elverişli bir seri.



Kutusundan kendisi ve gerekli vidaların, kablo klipslerinin yedekleriyle bol bol sunulduğu bir kutu çıkıyor.



48CM uzunluğunda, 23.4CM eninde, 51.2CM boyunda ve 11KG ağırlığında Mid-Tower bir kasa. Kırmızı, siyah, beyaz ve yansıyan siyah camlı versiyonu var. Filtreler, camların birleştiği kısımlar ve kasanın üstünde bir kısım hariç kasa bembeyaz bir kasa, siyahlar genel temanın tadı tuzu olmuş.



Kasanın dört bir yanı kırılmaya ve çizilmeye dayanıklı, 4mm’lik temperli camlarla kaplı, neredeyse belli olmayacak kadar hafif bir mavi sır var üzerlerinde. Camı çizmeyen silikon yuvalara, yine silikonlu vidalarla gayet güzel oturuyorlar, vibrasyona bağlı bir ses oluşmuyor. Kenarları kavisli ve yani kasanın genel tasarım dilini benimseyecek şekilde şekillendirilmişler.

Önünde, üstünde ve Power Supply yuvasında ince gözenekli, yıkanabilir toz filtreleri var, böyle camlı bir kasada rolleri önemli çünkü toz, camda, hele bir de aydınlatmalı bir kasada en büyük düşmanınız, öyle de ya da biraz titizlik istiyor.

Altında kasayla beraber gelen RGB aydınlatmalı üç tane SP serisi DC fan var, beraberinde kurulu gelen kontrolcüsüyle renk, efekt ve efekt hızı belirleyebiliyorsunuz ama devir hızı ayarı yok, anakart üzerinden yapmanız gerek, kontrolcüye de 3 fan daha takılabiliyor.



Kasanın önünde ve Power Suppy haznesinin üzerinde beyaz LED aydınlatmalı logolar var, güzel detaylar.



Cam ile filtre arasında 1.5CM, fanların nefes alabileceği yeterli bir pay bırakılmış, kenarları da hiçbir engel olmadan boydan boya açık. Bazı kasalarda tasarımdan feragat etmemek için bu paydan, ızgaralardan feragat edilebiliyor, kasanın tasarımdan çok taze havaya ihtiyacı var, kasa alırken çok dikkat etmek lazım.

3 tane 12 veya 2 tane 14CM fan ve 360mm’ye kadar radyatör takabiliyorsunuz, vidaları çıkarmak zahmetli olabilir ama filtre mıknatıslı, şak şak oturuyor yerine, pratik. Fanlar da aslında ekstra bir panel üzerinde, dışarıda, daha rahat bir ortamda fanları sabitleyip kasaya tümünü birden sabitlemiş oluyorsunuz, üstteki fanlar için de aynısı geçerli, pratik bir detay.

37CM’e kadar ekran kartı destekli içerisi, yani sığmayacak ekran kartı yok. Ben Asus GTX1080Ti kullanıyorum, radyatörü öne taksanız bile yine hayli mesafe kalır zira çoğu Mid Tower’a göre eni çok farklı değil ama biraz daha uzun ve boylu bir kasa.



Yerden yüksekliği 3.4CM civarı, elimle altına girip temizleyebiliyorum ben. Ayaklar dört bir köşede ayrı ayrı değil, iki geniş parçadan oluşuyor, dengesiz veyahut yanlışlıkla çarpıp yıkabileceğiniz bir kasa değil kesinlikle. Altları da kalın bir kauçuk malzemeyle kaplı, kaliteliler, masada iz bırakmıyorlar.



Üstüne 2 tane 12/14CM fan ve 240MM’ye kadar radyatör takılabiliyor. Yine filtremiz var, yine mıknatıslı, yine takıp çıkarması gayet kolay, tabii vidalardan sonra. Radyatörü üste takınca anakartla, RAM’lerle çatışmaması önemli, 570X’de 51mm’lik Corsair Vengeance RGB PRO gibi rakiplerinden de uzun bir RAM’i kullanabildim ama ucu ucuna, siz yine kasa tercihi yaparken böyle bir kurulumda RAM’lerinizin boyuna bakın.



Üstte açma/kapama butonu, renk, efekt ve efekt hızı butonları, kulaklık ve mikrofon girişi ardından 2 tane USB 3.0 portunu görüyoruz. Söylemeden edemeyeceğim, bence filtreleri tutan beyaz iskelet çok hoş görünüyor, normal bir filtreye göre çok daha farklı bir kimlik kazandırıyor kasaya.



Kasanın sağ kısmı, hani o kabloları atıp unuttuğumuz kısım, burası da temperli camla görünür halde. O yüzden çok iyi bir kablo yönetimi yapmanız gerek. Şaseyle cam arasında yaklaşık 3.2CM var, pek geniş bir alan değil bu, boş alanları tasarruflu kullanmanız gerek, hele ki kablolarınız normalden uzunsa, ki ben yine Corsair’ın özel yapım kablolarını kullandım, Türkiye’den de erişebiliyorsunuz, biraz zorluk çekebilirsiniz.



Solda bir kablo kapağı var ama bence yetersiz, aslında dolu dolu bir kasada yetersiz geliyor, daha geniş olabilirdi. 2 tane 3.5 inç HDD yuvası var, vidasız taşıyıcılarına taktınız, ki ters takmadım arkadaşlar, braketin yapısı itibarıyla devre kartı dışarı bakıyor, fanların kabloları, şuydu buydu derken sıkıştıra sıkıştıra kapanıyor bu kapak. SSD’leriniz için de 2 tane vidasız, isterseniz çıkarabileceğiniz yuvalar olduğunu ekleyeyim. Daha tenha kasalarda daha kolay bir süreç ve kasayı, kablolamayı zırt pırt karıştırmayacaksanız çok da sorun değil, bir seferlik bir zahmet, burası görüneceği için biraz düzenli olsun yeter.

Şimdi kasanın içine, kuruluma geçelim. Mini ITX, MicroATX ve ATX anakart destekli. Kablo yönetimi için 3 tane silikonlu, el kol kesmeyen geçiş noktası var, konumları iyi, giriş çıkışlara güzel denk geliyor. Power Suppy haznesi 22.5CM’e kadar destekli, 1000W Corsair RM1000i ve daha büyük PSU’lar kolaylıkla sığıyor. Üzerindeki beyaz kapak, tamam PSU, kabloları çirkin görünüyorsa, çok güzel gizleyin gitsin ama ucu açık, oraya attığınız bu açıdan bakınca ortada.

Vida yuvaları var, evet, burası kapanabiliyor aslında ama o kapak kutu içeriğinde değil, ayrıca satın almanız gerek, böylesi hem maliyeti düşük, hem de elzem bir şey kutudan çıkmalıydı. Üstünde ekran kartı, kasanın üstündeki USB çıkışları, fanlar ve benzeri şeylerin kabloların için bir yuva daha var, bu ilk 570X’lerde yoktu, sonradan eklendi. Merak edenler için önemli bir detay, bu parça çıkarılamıyor, Power Supply’ınız çirkinse ne ala ama hoş görünen bir Power Supply’ınız varsa mecbur kapalı kalacak ve dikey ekran kartı kurulumuna izin vermiyor kasa.

Evet, kasamız hazır, bir de Çin’den aldığım adreslenebilir LED’ler haricinde kasaya modifiye anlamında dokunmadım. Uzun kullanımda deneyimlediğim en önemli şey toz ve temizlik. Öndeki filtre tozun çok büyük bir kısmını tutuyor, içeriye giren toz çok az. Camların kenarlarındaki açıklıklardan da girer diye düşünmüştüm ama girmedi diyebileceğim kadar az tozlandı içerisi.

Camlar parmak izi mıknatısı, özellikle sağına soluna dokunmuyorsunuz tabii ama üstteki açma/kapama butonuna erişeyim derken parmak izine maruz kalıyor tabii. Toz ve parmak izi rahatsız edici mi, beklediğim kadar değil arkadaşlar. Hatta toz engelleyici, toz savar antistatik spreyler var, bu tür ürünler de kullanılabilir.



Corsair Crystal serisi 570X. Beyaz ağırlıklı ekipmanları, ürünleri seviyorum arkadaşlar. Kasanın en büyük eksiği power supply’daki kapağın kutudan çıkmaması, pahalı bir şey değil gerçi. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 1500 lira civarında, bir küçük kardeşi 460X de 1000 lira civarında, 460X’in dört yanı cam değil, üstü biraz daha değişik tasarımlı ama 570X içine ne alıryorsa 460X de onu alıyor, biraz daha kompakt, biraz daha içinde manevra yapması zor bir kasa sadece.

Rakibi ise NZXT’nin H700i’si, yine şık bir kasa, benzer fiyattalar lakin H700i’nin tek bir yanında temperli cam var, tabiri caizse 570X kadar “Kristal” değil ama arkadaki kablo yönetimi daha başarılı, yiğidi öldür hakkını yeme. Özetlemek gerekirse, Corsair Crystal 570X, çıkışından 2 yıl geçmiş olmasına rağmen üst segment donanımlara sahip bir sisteme ev sahipliği yapabilecek şahsen en iyi ve en şık kasalardan biri, benim şu an için kişisel tercihim, alınır arkadaşlar.