5000mAh bataryalı telefon: Moto E4 Plus incelemesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Lenovo çatısı altına giren Motorola Mobility'nin güncel modellerinden Moto E4 Plus, 5000mAh kapasiteli piliyle dikkat çekiyor. Peki bu telefon neler sunuyor, sadece piliyle mi iddialı, hepsi videoda.
Motorola'nın 5000mAh kapasiteli devasa piliyle öne çıkan akıllı telefon modeli Moto E4 Plus'ı inceledik. Bakalım bu telefon almaya değer mi, tüm detaylar inceleme videomuzda.
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o paralara kvk'lı 64 gb redmi note 4x (1250tl) var. yazık günah.
s625, 4/64, full hd 5.5 inç, miui gibi bir sürü artısı var.
ama hocam şimdi öyle diyorsunuzda bu fiyat bandında xiaomi telefonların tasarım rezalet hele o fiziksel tuşlar rezil ediyor tasarımı moto e4 plus ın tasarım sade,çekici ve bataryası şahane geliyor bana birde bu yönden bakın.