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5000mAh bataryalı telefon: Moto E4 Plus incelemesi

2 yıl
15b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo çatısı altına giren Motorola Mobility'nin güncel modellerinden Moto E4 Plus, 5000mAh kapasiteli piliyle dikkat çekiyor. Peki bu telefon neler sunuyor, sadece piliyle mi iddialı, hepsi videoda.
Motorola'nın 5000mAh kapasiteli devasa piliyle öne çıkan akıllı telefon modeli Moto E4 Plus'ı inceledik. Bakalım bu telefon almaya değer mi, tüm detaylar inceleme videomuzda. 

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Crauls 2 yıl en beğenilen
Bataryası yuksek telefon sevdıgım ıcın vıdeoyu actım, lenovo p1 pro kullanıyorum,720 p ekranı duydum dedım dahada ıyı gıder pıl hemen ardından medıatek denılınce vıdeoyu kapattım yemınle.
Bataryası yuksek telefon sevdıgım ıcın vıdeoyu actım, lenovo p1 pro kullanıyorum,720 p ekranı duydum dedım dahada ıyı gıder pıl hemen ardından medıatek denılı...
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DH Misafiri 6 ay
biraz hantal ama fiyatı da uygun kvk garantili 700 küsur a aldım. neredeyse dediğiniz telefonların yarı fiyatı..bence gayet uygun,,,
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xyz35 1 yıl
gereksiz pahalı pil dışında başka bir özelliği yok
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mavizaman 1 yıl
ahaha! 3:05teki halin ne öyle erdi:D
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Sirchade 2 yıl
yıl oldu 2017, olacak 2018 şu hantallığa bak. şarjı uzun gidecek diye çekilecek dert değil.
o paralara kvk'lı 64 gb redmi note 4x (1250tl) var. yazık günah.
s625, 4/64, full hd 5.5 inç, miui gibi bir sürü artısı var.
1 Yanıt Yanıtla
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ysjodyy 2 yıl Sirchade
Sirchade

yıl oldu 2017, olacak 2018 şu hantallığa bak. şarjı uzun gidecek diye çekilecek dert değil.

o paralara kvk'lı 64 gb redmi note 4x (1250tl) var. yazık günah.

s625, 4/64, full hd 5.5 inç, miui gibi bir sürü artısı var.

ama hocam şimdi öyle diyorsunuzda bu fiyat bandında xiaomi telefonların tasarım rezalet hele o fiziksel tuşlar rezil ediyor tasarımı moto e4 plus ın tasarım sade,çekici ve bataryası şahane geliyor bana birde bu yönden bakın.
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powerled 2 yıl
moto g4 plus aldim , telefonun taksidi bitmedi ve suan bozuk motorolanin yanina bir daha yaklasmam bile, tavsiye etmiyorum , paranizi cope atmayin yazik olur...
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Free WiLL 2 yıl
yazık günah o fiyatlara xiaomi note 4 serileri var.
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ysjodyy 2 yıl
Bende tasarımından ve bataryasından ötürü almayı düşünüyorum sadece whatsapp, küçük çaplı birkaç oyun,chrome gibi ihtiyaçlarımı karşılasın yeter
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SudaEriyenAspirin 2 yıl
50 yaş üstü telefonu. 600 ederi en fazla.
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DH Misafiri 2 yıl
Moto E4 Plus mı asus zenfone max mı karşılaştırsanız hangisini önerirsiniz
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oKsyqeN 2 yıl
"Xiaomi Redmi 4 Prime" der buradan yavaş yavaş uzaklaşırım.
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