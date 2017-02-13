59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Adele geceye damga vurdu

En prestijli müzik ödüllerinden olan Grammy Ödülleri, 59'uncu kez sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen ve Carpool Karaoke video serisiyle tanıdığımız James Corden'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Adele büyük bir başarıya imza attı.

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Yılın kaydı, yılın albümü, yılın en iyi pop solo performansı, yılın en iyi pop vokal albümü ve yılın şarkısı olmak üzere, geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden George Michael’i anmak için "Fast Love" şarkısını seslendirdi. Adele’in en önemli rakibi olarak gösterilen ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanangeceden 2 adet Grammy ile ayrıldı. Sahneye hamile olarak çıkan ve alkış yağmuruna tutulan Beyonce sergilediği gösteriyle büyük beğeni topladı.23 yaşındaki rap sanatçısıise "En İyi Sanatçı" dahil 3 dalda ödül alarak ilk Grammy’sini kazandı. Diğer taraftan en iyi dans alanında, en iyi rap şarkısı kategorisindeödülün sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yaşamını yitiren'ye de "En İyi Rock Şarkısı" ve "En İyi Alternatif Müzik Albümü" ödüllerine layık görüldü.