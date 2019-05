59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Adele geceye damga vurdu

En prestijli müzik ödüllerinden olan Grammy Ödülleri, 59'uncu kez sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen ve Carpool Karaoke video serisiyle tanıdığımız James Corden'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Adele büyük bir başarıya imza attı.



Yılın kaydı, yılın albümü, yılın en iyi pop solo performansı, yılın en iyi pop vokal albümü ve yılın şarkısı olmak üzere 5 dalda ödül alan Adele, geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden George Michael’i anmak için "Fast Love" şarkısını seslendirdi. Adele’in en önemli rakibi olarak gösterilen ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Beyonce geceden 2 adet Grammy ile ayrıldı. Sahneye hamile olarak çıkan ve alkış yağmuruna tutulan Beyonce sergilediği gösteriyle büyük beğeni topladı.



İşte Grammy Ödülleri'ni kazanan isimler :

Yılın Kaydı : Hello - Adele

Yılın Şarkısı : Hello - Adele Adkins & Greg Kurstin

En İyi Pop Solo Performansı : Hello - Adele

En İyi Pop Vokal Albüm : 25 - Adele

En İyi Rock Performansı : Blackstar - David Bowie

En İyi Metal Performansı : Dystopia - Megadeth

En İyi Rap ve Sung İş Birliği : Hotline Bling - Drake

En İyi Rap Parçası : Hotline Bling – Aubrey Graham & Paul Jefferies

25 - AdeleChance the RapperStressed Out - Twenty One PilotsSummertime: Willie Nelson Sings Gershwin - Willie NelsonDon’t Let Me Down - The Chainsmokers ft. DayaSkin - FlumeCulcha Vulcha - Snarky PuppyBlackstar - David BowieTell Me I’m Pretty - Cage The ElephantBlackstar - David BowieCranes in the Sky - SolangeAngel - Lalah HathawayLake by the Ocean - Hod David & MuszeLemonade - BeyonceLalah Hathaway Live - Lalah HathawayNo Problem - Chance the Rapper ft. Lil Wayne & 2 Chainz