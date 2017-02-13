59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Adele geceye damga vurdu

Haber Editörü
En prestijli müzik ödüllerinden olan Grammy Ödülleri, 59'uncu kez sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen ve Carpool Karaoke video serisiyle tanıdığımız James Corden'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Adele büyük bir başarıya imza attı.
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Yılın kaydı, yılın albümü, yılın en iyi pop solo performansı, yılın en iyi pop vokal albümü ve yılın şarkısı olmak üzere 5 dalda ödül alan Adele, geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden George Michael’i anmak için "Fast Love" şarkısını seslendirdi. Adele’in en önemli rakibi olarak gösterilen ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Beyonce geceden 2 adet Grammy ile ayrıldı. Sahneye hamile olarak çıkan ve alkış yağmuruna tutulan Beyonce sergilediği gösteriyle büyük beğeni topladı.
23 yaşındaki rap sanatçısı Change The Rapper ise "En İyi Sanatçı" dahil 3 dalda ödül alarak ilk Grammy’sini kazandı. Diğer taraftan en iyi dans alanında The Chainsmokers, en iyi rap şarkısı kategorisinde Drake ödülün sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yaşamını yitiren David Bowie'ye de "En İyi Rock Şarkısı" ve "En İyi Alternatif Müzik Albümü" ödüllerine layık görüldü.
İşte Grammy Ödülleri'ni kazanan isimler :
Yılın Kaydı : Hello - Adele
Yılın Albümü : 25 - Adele
Yılın Şarkısı : Hello - Adele Adkins & Greg Kurstin
En İyi Pop Solo Performansı : Hello - Adele
En İyi Pop Vokal Albüm : 25 - Adele
En İyi Yeni Sanatçı : Chance the Rapper
En İyi Pop Düet / Grup Performansı : Stressed Out - Twenty One Pilots
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü : Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin - Willie Nelson
En İyi Dans Kaydı : Don’t Let Me Down - The Chainsmokers ft. Daya
En İyi Dans / Elektronik Albümü : Skin - Flume
En İyi Çağdaş Enstrümantal Albümü : Culcha Vulcha - Snarky Puppy
En İyi Rock Performansı : Blackstar - David Bowie
En İyi Metal Performansı : Dystopia - Megadeth
En İyi Rock Şarkısı : Blackstar - David Bowie
En İyi Rock Albümü : Tell Me I’m Pretty - Cage The Elephant
En İyi Alternatif Müzik Albümü : Blackstar - David Bowie
En İyi R&B Performansı : Cranes in the Sky - Solange
En İyi Geleneksel R&B Performansı : Angel - Lalah Hathaway
En İyi R&B Şarkısı : Lake by the Ocean - Hod David & Musze
En İyi Çağdaş R&B Albümü : Lemonade - Beyonce
En İyi R&B Albümü : Lalah Hathaway Live - Lalah Hathaway
En İyi Rap Performansı : No Problem - Chance the Rapper ft. Lil Wayne & 2 Chainz
En İyi Rap ve Sung İş Birliği : Hotline Bling - Drake
En İyi Rap Parçası : Hotline Bling – Aubrey Graham & Paul Jefferies
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Kaynak ? Kadın UK doğumlu.