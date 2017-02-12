Uber'deki güvenlik açığı bir çiftin boşanmasına neden oldu

Fransa’da yayın yapan Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre Uber bir çiftin boşanmasına neden olmakla suçlanıyor. Olayın kahramanı Fransız iş adamının başına gelenler ise hayli enteresan. Öyle ki Uber üzerinden taksi çağırmak için zaman zaman eşinin telefonunu kullanan adam, işi bittikten sonra her seferinde cihazdaki oturumu kapattığını dile getiriyor.

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Bir süre sonra adamın gerçekleştirdiği yolculuklar tüm detaylarıyla eşinin telefonuna bildirim olarak gidiyor. Durumdan şüphelenen kadın ise gerçekleştirdiği takip sonucunda aldatıldığını öğrenerek mahkemenin yolunu tutuyor ve sonuçta çift boşanıyor.

Aynı sorunu yaşayan başka kullanıcılar da var

İsmi açıklanmayan iş adamı eşinin telefonundan kesinlikle çıkış yaptığını, muhtemelen uygulamadaki gizlilik hatası nedeniyle cihaza bildirimlerin gitmeye devam ettiğini savunuyor. Bu yüzden boşanmasına Uber’in neden olduğunu ifade eden adam şirkete 45 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı.

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Uber cephesi ise yayınladığı açıklamada kişisel konularda açıklama yapmamayı tercih ettiklerini ve boşanma gibi özel konularda da bu ilkenin geçerli olduğunu duyurdu. Twitter’da yer alan mesajlara bakılırsa diğer kullanıcılar da aynı sorundan dolayı şikayetçi. Eğer ortaya atılan iddialar doğruysa Uber servisinde kritik bir açık olabilir. Bakalım mahkeme tazminat davası için nasıl bir karar verecek…

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/02/08/32001-20170208ARTFIG00007-un-francais-demande-45-millions-d-euros-a-uber-pour-avoir-precipite-son-divorce.php