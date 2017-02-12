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Uber'deki güvenlik açığı bir çiftin boşanmasına neden oldu

Uber’in bildirim sisteminde yer alan gizlilik hatası ilginç şekilde boşanma davasına neden oldu. Eğer söylenenler doğruysa uygulamada oldukça kritik bir açık var.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fransa’da yayın yapan Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre Uber bir çiftin boşanmasına neden olmakla suçlanıyor. Olayın kahramanı Fransız iş adamının başına gelenler ise hayli enteresan. Öyle ki Uber üzerinden taksi çağırmak için zaman zaman eşinin telefonunu kullanan adam, işi bittikten sonra her seferinde cihazdaki oturumu kapattığını dile getiriyor.
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Bir süre sonra adamın gerçekleştirdiği yolculuklar tüm detaylarıyla eşinin telefonuna bildirim olarak gidiyor. Durumdan şüphelenen kadın ise gerçekleştirdiği takip sonucunda aldatıldığını öğrenerek mahkemenin yolunu tutuyor ve sonuçta çift boşanıyor.

Aynı sorunu yaşayan başka kullanıcılar da var 

İsmi açıklanmayan iş adamı eşinin telefonundan kesinlikle çıkış yaptığını, muhtemelen uygulamadaki gizlilik hatası nedeniyle cihaza bildirimlerin gitmeye devam ettiğini savunuyor. Bu yüzden boşanmasına Uber’in neden olduğunu ifade eden adam şirkete 45 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı.
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Uber cephesi ise yayınladığı açıklamada kişisel konularda açıklama yapmamayı tercih ettiklerini ve boşanma gibi özel konularda da bu ilkenin geçerli olduğunu duyurdu. Twitter’da yer alan mesajlara bakılırsa diğer kullanıcılar da aynı sorundan dolayı şikayetçi. Eğer ortaya atılan iddialar doğruysa Uber servisinde kritik bir açık olabilir. Bakalım mahkeme tazminat davası için nasıl bir karar verecek…
 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/02/08/32001-20170208ARTFIG00007-un-francais-demande-45-millions-d-euros-a-uber-pour-avoir-precipite-son-divorce.php Yorum Yaz
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Spider_hip 2 yıl en beğenilen
Şerefsizler aldatıp durmasınlar o zaman. Biraz şerefli olsunlar. Uber'e ödül verilmeli bence, iki kadının hayatlarını şerefsizlerden kurtarmış.
Yanıtla +45
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pcwolf28 2 yıl
Ulan yüzsüze bak hem aldatıyor hem de gizliliğim ihlal edildi diye dava açıyor. İyi aldattığın kadına da aç bari, aldatmama sebep hareketleri vardı deyip...
1 Yanıt Yanıtla +18
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smart1978 2 yıl
iftira mi atilmis ? Aldatmis sonucta . O parayi kazansa da aldattigi kadina vermeli ayrica .
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ultramarine caeruleum 2 yıl
Adam aldatıyor ama zeytinyağı gibi de üste çıkıyor :D olaya bak
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kadirirdem 2 yıl
Adam haksız ,Uberin bir suçu yok.
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fuujitsu 2 yıl
Adam malum yere felan mı gitmiş nasıl anlamış kadın aldattığını.
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GetSomeRest 2 yıl
Bu kadar aptallık nasıl izah edilir bilmem adam eşinin telefonuyla eşini aldatmış. kendi kaşınmış.
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Silent Guardian 2 yıl
Kafayı mı yediniz birader, adamın aldatması gizlilik ihlalini haklı mı çıkarıyor?
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mahmut716 2 yıl
reklamın iyisi kötüsü olmaz, kabız olsa, o gün uber'e binse, uber koltukları kabız yapıyor diye haber yapacaklar, bizim dh editörleri de çok seviyor bu haberleri, yeterki tıklasınlar, içeriği doğruluğu mantığı önemli değil...
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UML 2 yıl
Belki de adam açığın farkındaydı, tazminat koparabilmek için karısıyla böyle bi senaryo hazırladılar. Parayı aldıktan bi süre sonra yeniden evlenirler olur biter.
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ferfecir66 2 yıl
Onlar demokratik laik ve muassir medeniyetler seviyesinde kizmayalim
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Ac1DBuRN 2 yıl
Uber'den son dakika...
2. bir güncellemeye kadar lütfen eşlerinizi aldatmayınız
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alemburda34 2 yıl
Millet aciktan ziyade uberden iyi para kaldiririm pesine dusmus.Demekki yurtdisindada olucu bir kitle var
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