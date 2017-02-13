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Google’dan popüler torrent sitelerine büyük darbe

Arama sonuçlarında torrent sitelerine de yer verdiği için korsan içerikleri desteklemekle suçlanan Google, yeni düzenlemeyle birlikte bu tür platformlara karşı son hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
2 yıl
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16
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İnternetin korsan paylaşım merkezi olarak nitelendirilen torrent sitelerine karşı sürdürülen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir ay önce telif hakları nedeniyle kapatılan Torrentz, What.cd ve Kickass Torrents gibi popüler platformların ardından devreye bu kez Google giriyor.
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Uzun süredir özellikle Hollywood camiasıyla sorunlar yaşayan teknoloji devi, arama sorgularında torrent sitelerini de listelediği için korsana teşvik etmekle suçlanıyordu. Yakın zamanda ünlü film ve müzik yapım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı düzenleyen Google, algoritmada yapacağı değişiklik ile neredeyse tüm torrent sitelerini sonuçlardan kaldırmaya hazırlanıyor. Böylelikle artık sadece yasal bağlantılar kullanıcılara tavsiye edilecek.

İki taraf arasındaki görüşmeler hakkında detaylı bilgiler paylaşılmazken, İngiltere hükümetinin bu ortaklıkla önemli bir payı olduğu belirtiliyor. İngiliz parlamentosundan Baroness Buscombe ise anlaşmanın imzalandıktan sonra yaklaşık dört ay içerisinde yürürlüğe gireceğini belirtiyor. Kulislerde konuşulanlara bakılırsa Google torrent sitelerine uygulayacağı filtrelemeyi kademeli olarak tüm dünyada hayata geçirecek. Diğer taraftan her ne kadar artık torrent platformlarına Google aracılığıyla ulaşılamayacak olsa da, bu yaptırımın korsanın önüne geçmede etkili olmayacağı düşünülüyor.
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mabovski 2 yıl en beğenilen
yıl olmuş 2017 hala google'dan torrent arayanlar varmış.
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asosyal mühendis 2 yıl
Yandex e geçiyoruz arkadaşlar.
Neden torrent?
-Film kalitesiz ise
-müzikle işim olmaz zaten
-oyun ya türkçe yama çıkmamıştır ya da çok pahalıdır. (250-300 TL gibi)
Aklıma gelmiyor daha. Mesela ben bir oyunu 1 yıl bekliyorum türkçe yama çıkmadıysa beklememe rağmen hayla da fiyatı düşmemişse torrentten indiriyorum. Mesela Watch dogs ilk oyununun türkçe yamasını çok bekledim. Gelseydi 200 lira bile verirdim. Ama oyunun bence değeri 20 tl ama şuan bile steamde 100 tl şuanda torrent iniyor. Aynı şey şuan için mafia 3 de geçerli. 2018 e kadar geldi geldi türkçe yama yoksa korsana devam.
Steamde bakabilir isteyen
nekioneki kullanıcı adım.
Film için ise 5 TL den yukarı vermem. İlk vizyona girsin ondan sonra zaten fiyatı düşüyor uygun ücrete alıyorum. :) Tabii dijital
Fakirizzz...
Yandex e geçiyoruz arkadaşlar.Neden torrent?-Film kalitesiz ise-müzikle işim olmaz zaten-oyun ya türkçe yama çıkmamıştır ya da çok pahalıdır. (...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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kadirirdem 2 yıl
Porno siteleri listeleyip, torrent'e yasak koymak doğru değil. Torrent, bir platform. İçindeki, yükleyeni bağlar.
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Mephalay 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Porno siteleri listeleyip, torrent'e yasak koymak doğru değil. Torrent, bir platform. İçindeki, yükleyeni bağlar.

Porno illegal degil ( 18 yas ustu ise ve kisinin kendi rizasi ile yayinlaniyorsa ). Torrent icerisinde illegal bir suru materyal var, sorun burada.
Illegal olmayan seyi yasaklama kafasi da nadiren rastlanan bir kafa, Turkiye'de bulunmasi bizim bahtimiza olmus.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Mephalay 2 yıl
Bu torrente degil, google a darbe. Torrent ararken baska arama motoru kullanir insanlar olur biter.
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Grkwnxs 2 yıl
Torrent engellenemez.
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sniper23 2 yıl
Her şeye bir çözüm var. Siteleri kapattıramayan medya efendileri direk Google'a yükleniyor.
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Musty3535123 2 yıl
tamamda google la torrent ne alaka ? eğer google sonuçlarından torrent sitelerini kaldırırsa çok birşey kaybetmez bence. torrentçi adam google kullanmaz zaten.
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Mesudum 2 yıl
Google denen şey olanı göstersin diye var.
Yeterli kullanıcı bildirimleri ile login olan kişiye her şey gösterilir. İstemeyen zaten girmeyecektir, isteyene ise sırf Google göstermedi diye yasak olmaz.
Yaşım +18 (hem de bayağı bir +++ ) ve normalde göstereceğine hiç ihtimal vermediğim o kadar çok görüntüye ulaşabiliyorum ki...
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Takunya10 2 yıl
asosyal mühendis çok güzel bir konuya nokta basmış, bende aynı fikirdeyim.
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asosyal mühendis 2 yıl
Yandex e geçiyoruz arkadaşlar.
Neden torrent?
-Film kalitesiz ise
-müzikle işim olmaz zaten
-oyun ya türkçe yama çıkmamıştır ya da çok pahalıdır. (250-300 TL gibi)
Aklıma gelmiyor daha. Mesela ben bir oyunu 1 yıl bekliyorum türkçe yama çıkmadıysa beklememe rağmen hayla da fiyatı düşmemişse torrentten indiriyorum. Mesela Watch dogs ilk oyununun türkçe yamasını çok bekledim. Gelseydi 200 lira bile verirdim. Ama oyunun bence değeri 20 tl ama şuan bile steamde 100 tl şuanda torrent iniyor. Aynı şey şuan için mafia 3 de geçerli. 2018 e kadar geldi geldi türkçe yama yoksa korsana devam.
Steamde bakabilir isteyen
nekioneki kullanıcı adım.
Film için ise 5 TL den yukarı vermem. İlk vizyona girsin ondan sonra zaten fiyatı düşüyor uygun ücrete alıyorum. :) Tabii dijital
Fakirizzz...
1 Yanıt Yanıtla +8
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XavierPedro 2 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis
Yandex e geçiyoruz arkadaşlar.
Neden torrent?
-Film kalitesiz ise
-müzikle işim olmaz zaten
-oyun ya türkçe yama çıkmamıştır ya da çok pahalıdır. (250-300 TL gibi)
Aklıma gelmiyor daha. Mesela ben bir oyunu 1 yıl bekliyorum türkçe yama çıkmadıysa beklememe rağmen hayla da fiyatı düşmemişse torrentten indiriyorum. Mesela Watch dogs ilk oyununun türkçe yamasını çok bekledim. Gelseydi 200 lira bile verirdim. Ama oyunun bence değeri 20 tl ama şuan bile steamde 100 tl şuanda torrent iniyor. Aynı şey şuan için mafia 3 de geçerli. 2018 e kadar geldi geldi türkçe yama yoksa korsana devam.
Steamde bakabilir isteyen
nekioneki kullanıcı adım.
Film için ise 5 TL den yukarı vermem. İlk vizyona girsin ondan sonra zaten fiyatı düşüyor uygun ücrete alıyorum. :) Tabii dijital
Fakirizzz...

Filme 5 lir dan fazla vermem diyenin 200 lirayi bir oyuna veririm demesi kadar samimiydi hayat...

Arada sinemaya git verdiğin paranın karşılığı gor monitörden izlemek yerine.

Hadi rastgele.
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eulogy 2 yıl
netflix ve spotify benzeri şirketlerin önünü açmaya çalışıyorlar. İşim olmaz.
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mabovski 2 yıl en beğenilen
yıl olmuş 2017 hala google'dan torrent arayanlar varmış.
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