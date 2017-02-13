Google’dan popüler torrent sitelerine büyük darbe

torrent sitelerine karşı sürdürülen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir ay önce Google giriyor. İnternetin korsan paylaşım merkezi olarak nitelendirilenkarşı sürdürülen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir ay önce telif hakları nedeniyle kapatılan Torrentz, What.cd ve Kickass Torrents gibi popüler platformların ardından devreye bu kezgiriyor.

Ayrıca Bkz.

"11 yaşındaki Türk Kızı Talya, BM Genel Kurulu'nda konuştu"

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Uzun süredir özellikle Hollywood camiasıyla sorunlar yaşayan teknoloji devi, arama sorgularında torrent sitelerini de listelediği içinsuçlanıyordu. Yakın zamanda ünlü film ve müzik yapım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı düzenleyen Google, algoritmada yapacağı değişiklik ile neredeyse tüm torrent sitelerinihazırlanıyor. Böylelikle artık sadece yasal bağlantılar kullanıcılara tavsiye edilecek.İki taraf arasındaki görüşmeler hakkında detaylı bilgiler paylaşılmazken, İngiltere hükümetinin bu ortaklıkla önemli bir payı olduğu belirtiliyor. İngiliz parlamentosundan Baroness Buscombe ise anlaşmanın imzalandıktan sonra yaklaşıkyürürlüğe gireceğini belirtiyor. Kulislerde konuşulanlara bakılırsa Google torrent sitelerine uygulayacağı filtrelemeyi kademeli olarak tüm dünyada hayata geçirecek. Diğer taraftan her ne kadar artık torrent platformlarına Google aracılığıyla ulaşılamayacak olsa da, bu yaptırımın korsanın önüne geçmededüşünülüyor.