Google’dan popüler torrent sitelerine büyük darbe

Haber Editörü
İnternetin korsan paylaşım merkezi olarak nitelendirilen torrent sitelerine karşı sürdürülen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir ay önce telif hakları nedeniyle kapatılan Torrentz, What.cd ve Kickass Torrents gibi popüler platformların ardından devreye bu kez Google giriyor.Ayrıca Bkz. "11 yaşındaki Türk Kızı Talya, BM Genel Kurulu'nda konuştu"
Uzun süredir özellikle Hollywood camiasıyla sorunlar yaşayan teknoloji devi, arama sorgularında torrent sitelerini de listelediği için korsana teşvik etmekle suçlanıyordu. Yakın zamanda ünlü film ve müzik yapım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı düzenleyen Google, algoritmada yapacağı değişiklik ile neredeyse tüm torrent sitelerini sonuçlardan kaldırmaya hazırlanıyor. Böylelikle artık sadece yasal bağlantılar kullanıcılara tavsiye edilecek.
İki taraf arasındaki görüşmeler hakkında detaylı bilgiler paylaşılmazken, İngiltere hükümetinin bu ortaklıkla önemli bir payı olduğu belirtiliyor. İngiliz parlamentosundan Baroness Buscombe ise anlaşmanın imzalandıktan sonra yaklaşık dört ay içerisinde yürürlüğe gireceğini belirtiyor. Kulislerde konuşulanlara bakılırsa Google torrent sitelerine uygulayacağı filtrelemeyi kademeli olarak tüm dünyada hayata geçirecek. Diğer taraftan her ne kadar artık torrent platformlarına Google aracılığıyla ulaşılamayacak olsa da, bu yaptırımın korsanın önüne geçmede etkili olmayacağı düşünülüyor.
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Neden torrent?
-Film kalitesiz ise
-müzikle işim olmaz zaten
-oyun ya türkçe yama çıkmamıştır ya da çok pahalıdır. (250-300 TL gibi)
Aklıma gelmiyor daha. Mesela ben bir oyunu 1 yıl bekliyorum türkçe yama çıkmadıysa beklememe rağmen hayla da fiyatı düşmemişse torrentten indiriyorum. Mesela Watch dogs ilk oyununun türkçe yamasını çok bekledim. Gelseydi 200 lira bile verirdim. Ama oyunun bence değeri 20 tl ama şuan bile steamde 100 tl şuanda torrent iniyor. Aynı şey şuan için mafia 3 de geçerli. 2018 e kadar geldi geldi türkçe yama yoksa korsana devam.
Steamde bakabilir isteyen
nekioneki kullanıcı adım.
Film için ise 5 TL den yukarı vermem. İlk vizyona girsin ondan sonra zaten fiyatı düşüyor uygun ücrete alıyorum. :) Tabii dijital
Fakirizzz...