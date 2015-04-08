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A4 Tech Bloody Zl5 İnceleme

4 yıl
33,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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A4 Tech'in, Bloody Zl5 modelli 4 çekirdekle işlenmiş lazer oyuncu faresine hem yakından bakıyor, hem de özel profil seçenekleri sayesinde oyunlardaki performansını gözlemliyoruz.


Teknik Özellikler

Çözünürlük: 100 – 8200 dpi
Maks. hızlanma: >30 G
Maksimum izleme Hızı: 150 inch/sn (ips)
Usb 2.0: 1000 Hz
Tepki Hızı: 1 ms
Mikro İşlemci: 32 bit (4 çekirdek)
Dayanıklılık: 20 milyon tıklanma (Omron Switch)
Ayak: 250 kilometre
Ağırlık: 150 gram
Programlanabilir Tuş: 11 Adet
Çerçeve hızı: 12.000 fps
Dahili bellek:160Kbyte
16-kademe kalibrasyon ile gelişmiş izleme


Ek Özellikler:

FPS oyunlar için 6-keskin nişancı modu
MMO oyunlarında hızlı-1 tuşu ile makroları aktive etme
Otomatik geri tepme önleyici
Bombalama modu
Gerçek zamanlı silah ayarları
Vites-Stil silah değişim butonu
Mermi yolu ayarı
Cephanelik yönetimi
3 farklı renk ayarı

Teknik özelliklerin yanı sıra bir çok ek özellikle gelen ürünün, dikkat çekici detaylarına baktığımızda 100 ile 8200 dpi arası çözünürlük değerlerine ulaşabildiğini görüyoruz. 30 G'lik maksimum hızlanma ve saniyede 150 inch izleme hızına sahip ürün 32 bitlik 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. 1 milisaniye tepkime hızı bulunan Usb 2.0 faremiz, 150 gram ağırlığı ile dikkat çekiyor. 11 adet programlanabilir tuşla gelen ZL5, yirmi milyon tıklanma kapasitesi sunabilmekte.

A4 Tech Bloody Zl5 İnceleme


Her iki elle de kullanma imkanına sahip olduğumuz ZL5'in tasarımı,  tek bir yöne eğimli farelere nazaran daha flat bir karakterde.
İlk bakışta Çinden ülkemize sokulan, ışıklı bildirimlerle donatılmış garip markalı fareleri anımsatsa da aradaki farkı daha yakından elinize aldığınızda anlıyorsunuz. Malzeme kalitesi olarak popüler farelerde bile olmayan bazı inceliklere sahip.

Siyah ve grinin hakim olduğu faremizin ön yüzüne baktığımızda keskin hatlarla donatıldığını görebiliyoruz. Tırtıklı, kayma ve tıklama görevini üstlenmiş tekerimiz arkasında üç adet tuşumuzun bulunuyor. 

Tasarıma biraz sönük bir hava katan tuşlardan bahsetmem gerekirse, mekanik olmayan bu tuşların basarken bazen karışabildiğini söyleyebilirim. Parlak siyahla bezenmiş bu tuşlar hem yumuşak hem de sessiz. En arkada çözünürlük geçiş tuşu bulunurken önünde ise 3 ve 4 nolu ışık değiştirme ve saldırı tekniklerinin yüklendiği geçiş tuşları bulunuyor tuşlar bulunuyor.

A4 Tech Bloody Zl5 İnceleme


Ürünün sol kısmına oldukça büyük ek tuşlar koymayı ihmal etmemişler. Yukarı, aşağı, çözünürlük arttırma, azaltma ve sniper özel tuşumuzu görebiliyoruz. ZL5 için plastik bir fare işte demek oldukça zor. Genel olarak taban ve gövde destek kısımları metal bir malzeme ile kaplamışlar. Açıkçası hem dayanıklılık açısından iyi hem de Metal X’Glides-Skatez sayesinde ekstra hassasiyet kazandırabiliyor. Diğer fareler gibi acaba plastik ayaklar aşındı mı söküldü mü derdi yok.

Yalnız ürünün yan kısımlarının ve özellikle tuşlarının biraz daha hissiyat yüklü olmasını isterdim. Uzun süre kullanımda plastik kısımların leke çekmese de çizilip bazen kolay aşınabileceğini düşünüyorum. Oldukça kaliteli ve uzun bir örgü bir kabloyla gelen ürünün bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum.


A4 Tech Bloody Zl5 İnceleme


Öncelikle ürünün oldukça geniş bir gövdesi olduğu için rahatlıkla büyük bir ele sahip olmamın avantajıyla kullanabildim. rahat olmasına rahat ama boy olarak bana kısa geldi. Çünkü parmak kas yerleri dışta kalıyor, bu da haliyle uzun süre sonra eli yorabiliyor. En azından ben öyle hissediyorum,  bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? 

Solda kalan tuşları kontrol edebilme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım, lakin ön yüzdeki 3'lü grup biraz daha hassasiyet istiyor. Scroll tuşumuza sadece tıklama fonksiyonu yüklemişler, bazı farelerde bu tekere ek olarak ileri geri ya da yukarı aşağı gibi fonksiyonlar eklense de ben açıkçası oyun amaçlı bir farede bunu pek anlamlı bulmuyorum. Yeterince makro tuşu olduğu için ZL5'i yerinde buldum.


A4 Tech Bloody Zl5 İnceleme


Lazer sensörün performansından bahsetmem gerekirse bir çok yüzeyde sıkıntısız bir şekilde atlamadan kayba uğramadan kullanabildim. Lakin rival ile karşılaştırmalarımda ZL5, sensör gücü bakımından bir tık geride kalsa da gündelik kullanımı etkileyen pek bi fark olduğunu hissetmek zor.

11 adet tuşa istediğimiz görevi ekleyebildiğimiz programdan bahsetmem gerekirse. Bir çok oyun türü için farklı özel ayarların bulunduğu bu programda hassasiyet ayarlarından tutun çekirdek geçişlerine ve bir çok ek özelliğe rastlamak mümkün. Ek olarak siteden de çeşitli işinize yarayacak programlara rastlamak da mümkün.

Oyun performansından bahsetmem gerekirse özellikle fps ve mmo türevlerinde azlasıyla başarılı olabileceği iddia edilmiş olsa da bir çok türde beni fazlasıyla tatmin etti. özellikle sniper tuşunun olması ve çok fazla mikro ayarlarla boğulmadan hazır profiller arası geçiş yapabilmem hoşuma gitti. Özellikle dota gibi büyük beceri ve odak gerektiren oyunlarda çeşitli sıralı işlemlerde farenin imkanlarından faydalanmam da bana büyük bir avantaj sağlayabildi.

Üründe 3 renk seçeneği olan ışıklı aydınlatmaya yer vermeyi de ihmal etmemişler. Hem üstten hem de yanlardan hoş bir görüntü yansıtabiliyor. Şiddet bakımından da  yetecek düzeyde açıkçası bir çok odayı aydınlatan gereksiz ışık şiddetiyle donatılmış farelerden değil. Yalnız yanıp sönme efekti dışında kalan bir çok diğer efekt seçenekleri ve ayar gibi ek opsiyonlara da yer vermelerini isterdim.

A4 Tech Bloody Zl5 İnceleme



Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
amasseia 2 yıl
Bloody A6 gaming mause kullanıyorum ve çok memnunum. Çok fazla para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Malzeme kalitesi, 16k hafızası ve fiyatına göre çok hamarat olmasıyla kesinlikle tavsiye ederim.
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar bu fiyata kalitelimidir bu fare 135 tl fiyatı
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FreeMaNMeliH 4 yıl
Thq nün efsane oyunu darksiders .... Neden kapandıki güzelim firma ne güzel oyun du bea.....
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byrupi 4 yıl
Dün Logitech G502 aldım. Tavsiye ederim. Mükemmel :) BF oynayanlar özellikle tam bizlik.
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AskN0More 4 yıl
güzel inceleme teşekkürler
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DH Sezer 4 yıl AskN0More
Ben teşekkür ederim.
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hamsikamil 4 yıl
arkaplandaki Darksiders War temalı resim çok şık durmuş
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trooe199 4 yıl
a4tech pişmanlıktır logitechten şaşmayacağım
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Arthedain 4 yıl
Rival yerine Corsair M serisi ile kıyaslamak daha doğru olurdu.
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DH Sezer 4 yıl Arthedain
Türkiye'de bulmak biraz zor, artı elimde olmayan bir ürünle kıyaslama yapmam yanıltıcı olur. G502 ile kıyaslama yapmak daha da mantıklı. Rival sadece sensör bakımından dikkat çekici bir oyuncu faresi olduğu için o bağlamda kıyasladım hepsi bu. Teşekkürler fikir paylaşımın için.
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ZAViRA 4 yıl
DH Sezer
Arkadaşlar iyi seyirler. Bir ara cs atalım, unutmuşum. Ne zamandır oynamıyordum. Öyle popüler son seri oyunlardan ziyade cs 1.6 cidden sarıyor.

1.6 hile dolu, cs go idealdir :)
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PuSaT28 4 yıl
İnceleme için teşekkürler.Birde MSİ GT80 i inceleseniz.Madem elinizde de mevcut.Birçok sitede bulmak mümkün Türkçe olarak,ancak hiçbiri objektif değil.
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