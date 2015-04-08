A4 Tech Bloody Zl5 İnceleme

Teknik Özellikler
Çözünürlük: 100 – 8200 dpi
Maks. hızlanma: >30 G
Maksimum izleme Hızı: 150 inch/sn (ips)
Usb 2.0: 1000 Hz
Tepki Hızı: 1 ms
Mikro İşlemci: 32 bit (4 çekirdek)
Dayanıklılık: 20 milyon tıklanma (Omron Switch)
Ayak: 250 kilometre
Ağırlık: 150 gram
Programlanabilir Tuş: 11 Adet
Çerçeve hızı: 12.000 fps
Dahili bellek:160Kbyte
16-kademe kalibrasyon ile gelişmiş izleme
Ek Özellikler:
FPS oyunlar için 6-keskin nişancı modu
MMO oyunlarında hızlı-1 tuşu ile makroları aktive etme
Otomatik geri tepme önleyici
Bombalama modu
Gerçek zamanlı silah ayarları
Vites-Stil silah değişim butonu
Mermi yolu ayarı
Cephanelik yönetimi
3 farklı renk ayarı
Teknik özelliklerin yanı sıra bir çok ek özellikle gelen ürünün, dikkat çekici detaylarına baktığımızda 100 ile 8200 dpi arası çözünürlük değerlerine ulaşabildiğini görüyoruz. 30 G'lik maksimum hızlanma ve saniyede 150 inch izleme hızına sahip ürün 32 bitlik 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. 1 milisaniye tepkime hızı bulunan Usb 2.0 faremiz, 150 gram ağırlığı ile dikkat çekiyor. 11 adet programlanabilir tuşla gelen ZL5, yirmi milyon tıklanma kapasitesi sunabilmekte.
Tasarıma biraz sönük bir hava katan tuşlardan bahsetmem gerekirse, mekanik olmayan bu tuşların basarken bazen karışabildiğini söyleyebilirim. Parlak siyahla bezenmiş bu tuşlar hem yumuşak hem de sessiz. En arkada çözünürlük geçiş tuşu bulunurken önünde ise 3 ve 4 nolu ışık değiştirme ve saldırı tekniklerinin yüklendiği geçiş tuşları bulunuyor tuşlar bulunuyor.
Ürünün sol kısmına oldukça büyük ek tuşlar koymayı ihmal etmemişler. Yukarı, aşağı, çözünürlük arttırma, azaltma ve sniper özel tuşumuzu görebiliyoruz. ZL5 için plastik bir fare işte demek oldukça zor. Genel olarak taban ve gövde destek kısımları metal bir malzeme ile kaplamışlar. Açıkçası hem dayanıklılık açısından iyi hem de Metal X’Glides-Skatez sayesinde ekstra hassasiyet kazandırabiliyor. Diğer fareler gibi acaba plastik ayaklar aşındı mı söküldü mü derdi yok.
Yalnız ürünün yan kısımlarının ve özellikle tuşlarının biraz daha hissiyat yüklü olmasını isterdim. Uzun süre kullanımda plastik kısımların leke çekmese de çizilip bazen kolay aşınabileceğini düşünüyorum. Oldukça kaliteli ve uzun bir örgü bir kabloyla gelen ürünün bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum.
Solda kalan tuşları kontrol edebilme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım, lakin ön yüzdeki 3'lü grup biraz daha hassasiyet istiyor. Scroll tuşumuza sadece tıklama fonksiyonu yüklemişler, bazı farelerde bu tekere ek olarak ileri geri ya da yukarı aşağı gibi fonksiyonlar eklense de ben açıkçası oyun amaçlı bir farede bunu pek anlamlı bulmuyorum. Yeterince makro tuşu olduğu için ZL5'i yerinde buldum.
Lazer sensörün performansından bahsetmem gerekirse bir çok yüzeyde sıkıntısız bir şekilde atlamadan kayba uğramadan kullanabildim. Lakin rival ile karşılaştırmalarımda ZL5, sensör gücü bakımından bir tık geride kalsa da gündelik kullanımı etkileyen pek bi fark olduğunu hissetmek zor.
11 adet tuşa istediğimiz görevi ekleyebildiğimiz programdan bahsetmem gerekirse. Bir çok oyun türü için farklı özel ayarların bulunduğu bu programda hassasiyet ayarlarından tutun çekirdek geçişlerine ve bir çok ek özelliğe rastlamak mümkün. Ek olarak siteden de çeşitli işinize yarayacak programlara rastlamak da mümkün.
Üründe 3 renk seçeneği olan ışıklı aydınlatmaya yer vermeyi de ihmal etmemişler. Hem üstten hem de yanlardan hoş bir görüntü yansıtabiliyor. Şiddet bakımından da yetecek düzeyde açıkçası bir çok odayı aydınlatan gereksiz ışık şiddetiyle donatılmış farelerden değil. Yalnız yanıp sönme efekti dışında kalan bir çok diğer efekt seçenekleri ve ayar gibi ek opsiyonlara da yer vermelerini isterdim.
Paylaş Tweetle
1.6 hile dolu, cs go idealdir :)