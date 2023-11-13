Lazer epilasyon cihazı tavsiye için en iyi lazer epilasyon aletleri (2023)

Yüzünüzün veya vücudunuzun belli bölgelerindeki kıl miktarını, kalınlığını veya büyüme hızını en az indirmek istiyorsanız, lazer epilasyon harika bir seçenektir. Epilasyon cihazları ile jilet veya tıraş makinelerine göre daha etkili ve daha uzun süreli sonuç alırsınız; hem de vücudunuza zarar vermeden ve kalıcı iz bırakmadan. Tabii ki profesyonel seanslarla elde edilen sonuçlara ulaşmanın daha uygun maliyetli yoludur ve evde kendi programınıza göre yapabilirsiniz. Peki, en iyi lazer epilasyon aleti markası hangisi? Lazer epilasyon cihaz tavsiye isteyenler için 2023’te alınabilecek en iyi lazer epilatör cihazları ve fiyatları burada.

Epilasyon cihazı yorumları dikkate alınarak, en iyi lazer epilasyon aleti markaları sıralamasında Philips, Braun, Arzum ve Fakir geliyor. Gerçek kullanıcı deneyimlerine göre, 2023’te alınabilecek en iyi lazer epilatör cihazları Philips Lumea Advanced, Braun Silk Expert Pro ve Fakir Satinskin Pro IPL olarak sıralanabilir.

1️⃣ Philips BRI921/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Aleti

Tam Boyutta Gör Philips, en iyi lazer epilasyon aleti markası denildiğinde akla ilk gelen isim. En çok tercih edilen IPL tüy alma cihazı Philips BRI921/00 Lumea Advanced, tüylerin vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Hassas bölgeler için farklı vücut ve yüz başlıkları ile gelen Philips lazer epilasyon aleti, rahat deneyim için 5 yoğunluk ayarı sunar. Cilt Tonu Sensörü, cildinizin IPL uygulaması için çok koyu olan bölgelerine uygulama yapmanızı engeller. Uzman bilim insanları ve dermatologlarla birlikte geliştirilen Philips epilatör, yüzdeki en ince tüyleri bile hızlı ve kolay bir şekilde almanız için Satin Compact kalem düzeltici ile birlikte gelir.

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipine göre ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları önler

Kablolu kullanım

Aksesuarlar: Kaş tarağı, temizleme fırçası

Uzun ömürlü, 250.000 ışık atışı

Hassas bölge başlığı: Yüzde güvenli uygulama için

Vücut başlığı: Bacaklar, kollar, karın ve koltuk altları

Yüz başlığı: Üst dudak, çene, çene hattı

Cilt tonu sensörü

Satin Compact kalem düzeltici

Philips BRI921/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Bir süredir Philips Lumea Anvanced’i deneyimliyorum. Yüz ve vücut için ayrı iki başlığı bulunuyor. IPL, (Intense Pulsed Light) Yoğunlaştırılmış Atışlı Işık anlamına gelen yöntem ile tüyleri 3 uygulamadan sonra %85’e kadar azaltmayı vadediyor. Bir diğer güzel özelliği ise; cilt sensörünün olması. Yani, her açıdan güvenli bir ürün olarak tasarlanmış. Dediğim gibi bir süredir deniyorum. Bir kere en güzel özelliği; evde uygulama rahatlığı. Her iki başlığını da kullandım. En sık akla gelen sorulardan biri de acıtıyor mu? Uygulama sırasında çok hafif bir ısı hissettim o da yanma ve acı hissiyle alakalı olmayacak kadar hafifti. Gelelim sonuca; Dürüst olmak gerekirse, klinikte uygulanan lazer kadar etkili olmayacağını düşünmüştüm ancak yanılmışım. Vaadlerini yerine getiren ve evde kullanım rahatlıyla fiyatını da hakeden bir cihaz olmuş.

✍🏻 Bir süredir herhangi bir yere gitmeden, fazla zaman harcamadan tüylerden kendi kendime kesin olarak kurtulabilmenin çözümlerini arıyordum ki Lumea ilaç gibi geldi. Kol, bacak, koltuk altı vs. her yere uygulayabiliyorsunuz. Kullanımı çok kolay, vaatlerini birebir yerine getiriyor olması beni inanılmaz memnun etti. Bendeki serinin yanına yüz tüyleri için harika bir ek koymuşlar. Aşk yaşıyoruz. Şu ana kadar Philips’in sevmediğim hiç bir ürünü olmadı; yine yanıltmadı.

2️⃣ Philips SC1997/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Cihazı

Tam Boyutta Gör Philips SC1997/00 IPL tüy alma cihazı, en iyi lazer epilasyon cihazı modelleri arasında. IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanan Philips Lumea Advanced, tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli uygulamada cildinizin ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Yüzdeki (dudak üstü, çene, favoriler) ve bacaklar, koltuk altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanılabilir. Kaydırarak uygulama modu, daha rahat ve kesintisiz uygulama için kaydırarak ürünü kullanma rahatlığı sağlar.

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışığından korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipine göre ayarlanabilir

Yerleşik güvenlik sistemi: İstemeden yanıp sönmeyi önler

Cilt tonu sensörü: Cilt tonunu algılar

Kordonlu kulanım

Hassas bölge başlığı: Yüzde güvenli uygulama için

Vücut başlığı: Boyun altında kullanım için

250.000’den fazla ışık atışı

Philips SC1997/00 Lumea Advanced Kablolu IPL Lazer Epilasyon Cihazı Yorumları 💬

✍🏻 Kısaca açıklayacağım. Mesai saatleriniz güzellik salonlarının saatlerine uymuyorsa, evde keyfim ne zaman isterse lazer epilasyon yapayım diyorsanız alın. Mükemmel icat. Bunu iyi ki çıkarmışlar. İlk denememi bu akşam yaptım. Mesela bacaklarla uğraşmak istemediğim için onları sonra yapacağım. Güzel salonuna gitseniz hepsini yaptırmak zorunda kalacaksınız. İki işle uğraşan biri olarak benim için bu dünya starı. Diyeceğim o ki, parası olan alsın, lamına cimine bakmasın.

✍🏻 Değerlendirme yapmak için bekledim. Ben öncesinde verimli olmayan bir epilasyon süreci geçirmiştim. Tüylerimde yarı oranda bile azalma olmamıştı. Yorumlara bakarak almaya karar verdim. 2 hafta ara ile 3 seans gerçekleştirdim ve bikini bölgesi ve koltuk altı bölgesi neredeyse bitti. Bacaklarım gözle görülür derecede azaldı. 2 seans arası traşlama yapmadan da rahatça etek/şort giyebiliyorum. Düzenli kullanımda sonuç veriyor. Seyahat ederken araçta epilasyon yapmayacaksanız, kablosuzlara çok para vermenize gerek yok diye düşünüyorum. Kablolu oldukça verimli. Atış sayısı ise çok yeterli. Yüz için ayrı bir başlık bulunması da çok iyi. Ben oldukça memnunum. Alın, aldırın derim.

3️⃣ Braun Silk Expert Pro5 Pl5117 Lazer Epilasyon

Braun’un Silk Expert Pro5 PI5117 modeli, yorumları en iyi lazer epilasyon aletleri arasında. 400.000 flaş atımı, 10 yoğunluk seviyesi sunan Braun Silk-expert Pro 5, dört hafta gibi oldukça kısa bir sürede tüyleri kalıcı olarak azaltır. SensoAdapt sensörü, güvenli, etkili, kalıcı sonuçlu ve gözle görülür tüy alma için cilt rengini sürekli okur ve ışık yoğunluğuna uyum sağlar. Hassasiyet başlığı, yüz, bikini ve koltuk altı gibi daha küçük ve nazik bölgeleri alabilmenizi sağlar. Derin çekme modu, vücudun küçük ve hassas bölgeleri için uygun daha hassas bir bakım sağlarken, Kayar mod, en hızlı bakım için, vücudun büyük bölümlerde ideal olan daha fazla flaş atımını tetikler.

3 konfor modu: Normal, nazik veya ekstra nazik

400.000 flaş atımı

10 yoğunluk düzeyi: Cilt rengine uygun ışık yoğunluğu sağlar

SensoAdapt sensörü: Etkili tüy alma için cilt rengini sürekli okur ve ışık yoğunluğuna uyum sağlar

Hassasiyet başlığı: Yüz, bikini, koltuk altı gibi daha küçük ve nazik bölgeler için

Hızlı kayma ve derin çekme modu

Venus Extra Smooth Swirl tıraş makinesi

Braun Silk Expert Pro5 Pl5117 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Uzun aylar araştırıp almaya karar verdiğim ve Philips ile arada kaldığım bir üründü. Atış sayısı, kaydırma modu ve karşılaştırdığım birkaç özelliğinden ötürü bu ürünü almaya karar kıldım. Yüz, kol ve bacak, hiç acı hissetmediğimi söyleyebilirim. Koltuk altı ve bikini bölgesinde olan ise anlık hafif yanma hissi olup anında geçiyor. Ve daha ilk defa uygulamama rağmen etki aldım diyebilirim. Beyaz tenliyim, kahve/siyah kıl yapısındayım. Evde kendim yapayım, güzellik salonuyla uğraşmayım diyorsanız kesinlikle alın çünkü tüm vücut 15-20 dakikada bitiyor. İlk zamanlar biraz eliniz alışmadığından yavaş gidebilirsiniz ama zamanla hızlanıyorsunuz. Kaydırma modu aşırı zaman kazandırıyor ve tüyleri atlamanıza engel oluyor. Aylarca araştırmış biri olarak kesinlikle tavsiye ediyorum.

✍🏻 Çok memnunum. Düzenli kullanamama rağmen geç uzama, azalma sağladı. Özellikle yüz bölgemde ağda bandı ve cımbızla almaktan sivilceler oluşmuştu. Onlardan kurtuldum ve sürekli aynaya bakıp çıkmış mı diye kontrol etmekten sonunda kurtuldum.

4️⃣ Inface Ipl Epilasyon Aleti

Tam Boyutta Gör Inface Ipl Epilasyon Aleti, en çok tercih edilen epilasyon aleti modelleri arasında. Hızlı ve sağlıklı temizleme güvenliği sunan en yeni sistem epilasyon cihazı, fonksiyonel soğutucu özelliklerine sahip olup istediğiniz ayarı yapmanıza yardımcı olur. Inface epilasyon aleti, istenmeyen tüylerden hızlı ve kalıcı bir şekilde kurtulmanıza yardım eder. Son derece hassas atış yaparak cildinize asla zarar vermez. Belli bir süre sonra kıl köklerinin kendiliğinden dökülmesi için uygulama sonrasında 4-5 gün kadar lazer uygulamamanız önerilir.

900.000 atım

5 kademeli

Uygulama alanı: Koltuk altı, bikini/hassas bölge, vücut, yüz, bacak

Çift flaş modu: Büyük alan için otomatik flaş, küçük alan için manuel flaş

Cilt rengi analizi

Cilt temas sensörü

Kablolu kullanım

Inface Ipl Epilasyon Aleti Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 2 aydır kullanıyoruz eşimle, hafif yerlerde tüyler bitti, yoğun yerler seyrekleşti görünüyor, uzadıkça yanlarda uzamayanlar kök olarak görünüyor. İlk bir ay her hafta yaptık, sonra iki haftada bir yapmaya başladık. Bence baya etkili. Son güçte kullanıyoruz, hafif yakma hissi oluyor ama o olmazsa bir anlamı yok, cilde zarar vermiyor. Ama yanması normal herkes yanıyor diye ayarını düşürmüş ama o zaman etki etmez. Amaç zaten kökü yakmak, uyutmak. Tavsiye ederim, çok para verip diğer markaları almaya gerek yok. Ben fiyat performans olarak çok memnun kaldım. Bir de ısındığında otomatik kapanıyor, hızlı soğutmak için buz kapları kullanıyorum.

✍🏻 Ürünü kollarımda ve bacaklarımda kullandım. 3-4 kere kullanımdan sonra tüylerin tekrar çıkma süresi ciddi derecede uzadı. Önceden 1 haftada uzarken şimdi 3-4 ay sonra çıkıyor. Yalnız tabii ki ürünü kullanmayı bırakırsanız tekrar eski haline geliyor. İlk 4 uygulamayı bir hafta arayla, daha sonra da en az 3 ayda bir uygulamanız gerekiyor. Çok sert, dirençli kıllarda pek bir etkisi yok. Üründen genel olarak memnunum. Muadillerine göre ucuz olduğu için tercih ettim ama pişman etmedi. Tek eleştirim başlığının biraz küçük olması.

5️⃣ Fakir IPL 200.000+ Satinskin Pro System IPL Tüy Alma Sistemi

Tam Boyutta Gör Lazer epilasyon aleti tavsiye isteyenlere Fakir IPL 200.000 modelini öneririz. Fakir lazer epilasyon cihazı, tüylerinizdeki melanin pigmentini algılar. Bu sayede ışığı direkt bir şekilde kıl köklerinize gönderir. Işığın ısı enerjisine dönüşmesiyle hasarlanan kıl kökü, kıllarınızı besleyemez hale getirir ve böylece tüyleriniz dökülmeye başlar. Ayrıca hasarlı kıl kökünde yeni tüyler gelişmesini de engeller. Fakir IPL 200.000+ Satinskin Pro System IPL Tüy Alma Sistemi, kaydırarak uygulama sistemine de sahip. Bu sayede ürünü cildinizden kaldırmadan istediğiniz şekilde hareket ettirerek uygulamayı daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz tekli ışık darbesi fonksiyonu ile vücudunuzda sadece bir bölgeye atış yapabilirsiniz. Fakir epilasyon aletini bacak, koltuk altı, bikini bölgesi, elmacık kemiği üzeri, göğüs, sırt ve karın bölgelerinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

200.000’den fazla atış

Kaydırarak uygulama sistemi

Tekli ışık darbesi fonksiyonu

Uygulama alanları: Bacak, koltuk altı, bikini bölgesi, elmacık kemiği üzeri, göğüs, sırt ve karın bölgeleri

Tüm cilt tipleri için uygundur

5 kademeli ışık yoğunluğu

Açık, hazır, kapalı gösterge ışığı

Fakir IPL 200.000+ Satinskin Pro Lazer Epilasyon Aleti Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Bugün 4. seansımı uyguladım; gerçekten gözle görülür azalmalar var. Haftada 2 defa yapılması söyleniyor ancak ben haftada 1 uygulama yapıyorum. İşe yarar mı diye çok düşünmüştüm ama gerçekten de işe yarıyor. Bikini bölgesi ve koltuk altındaki gelişme biraz yavaş ilerliyor ama azalmalar var. Tüy çıkma süreleri de uzadı, eskisi kadar hızlı çıkmıyor. 5 derecede uygulama yapıyorum bazı hassas bölgelerde biraz acı oluyor ama dayanılmayacak kadar değil. Başlık kısmı söylendiği gibi biraz küçük bir de keşke gözlüğü de olsaymış uygulama yaparken gözlerim biraz yoruluyor. Benim gibi ağda yapamayan biriyseniz alın. Tavsiye ederim, memnunum. İyi ki almışım diyorum. Fiyatına göre çok iyi.

✍🏻 Ürünü 3 ay önce aldım. Aklıma geldikçe kol, çene, bıyık ve göbek bölgesine uyguladım. Yüzde yüz bitmese de önemli oranda zayıflayıp azaldılar. Keşke önceden lazercilere para dökmeden alsaymışım. Lazercilerdeki kadar kuvvetli bir enerjisi yok ama etkili ve sık uygulandığı için belki de yanıt alıyorsunuz.

6️⃣ Rowenta EP5620 Silence Soft Basic Epilatör

Tam Boyutta Gör Epilasyon aleti önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz en iyi modellerden biri; Rowenta’nın Silence Soft Epilatörü. Rowenta epilasyon cihazı, tüyleri almayı huzurlu bir deneyime dönüştürür. Sessizlik sistemi, gürültüyü etkili bir şekilde azaltan yalıtımlı çift duvar teknolojisi sayesinde epilasyonu dört kata kadar daha sessiz hale getirir. Patentli mikro-temas konfor teknolojisi, mükemmel sonuçlar için en kısa ve en ince tüyleri bile almak için özel ışığı ile beraber ultra hassas cımbızları sayesinde ciltle %100 temas sağlar. Daha nazik epilasyon için bir peeling rulosu ile koltuk altı ve bikini aksesuarlarıyla birlikte gelir. Başlık ve aksesuarların tümü çıkarılabilir ve yıkanabilir.

Sessizlik sistemi:

Işık fonksiyonu: Temizlenmiş bölgeyi aydınlatır, en ince tüyler bile görülür

Yüksek hassasiyette epilasyon

Hermetic Double Shell: Sesi önemli ölçüde azaltan yalıtımlı çift duvar teknolojisi

Yıkanabilir başlık ve aksesuarlar

Peeling başlığı

Patentli Micro-Contact Comfort teknolojisi

Bikini aksesuarı: Hassas bikini bölgesinde kademeli epilasyon

Silence Soft Basic Epilatör Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Ürünün başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok sesli değil, çok sessiz de değil. Işıklı olması güzel. İnce bir tüy yapısına sahibim. Buna rağmen gayet güzel bir şekilde kırma ve koparma yapmadan tüy alıyor. Başlığının yıkanabilir olması ayrıca güzel. Doğrusu Rowenta markasını da bu nedenle tercih ediyorum. Başlık üstündeki parça sanki acıyı azaltma konusunda etkili. Ürün tercih edilebilir.

✍🏻 Işığının olması çok iyi, en küçük tüyleri bile görmenizi sağlıyor. Küçük tüylere kadar alıyor. Fiyat performans değerlendirmesi yaparak aldım, hiç pişman değilim.

7️⃣ Arzum AR5059 Valente Şarjlı Epilasyon Cihazı

Arzum AR5059 Valente, şarjlı epilasyon aleti yorumları en iyi model. 18 cımbızlı epilasyon başlığı, en kısa tüyleri bile rahatlıkla alabilen cımbız sistemiyle uzun süre pürüzsüzlük sağlar. Hassas epilasyon ve hızlı uygulama için iki farklı hız ayarı bulunur. Özel tıraş başlığı sayesinde tüm hassas bölgelerde rahat kullanım sağlar.

18 cımbızlı epilasyon başlığı

Hassas epilasyon ve hızlı uygulama için 2 farklı hız ayarı

Şarjlı veya kablolu kullanım

Özel traş bıçağı ile tüm hassas bölgelerde rahat kullanım

Temizleme fırçası

Arzum AR5059 Valente Şarjlı Epilasyon Cihazı Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Kılları gayet güzel alıyor, ben beğendim. İçinde farklı bir başlık ta geliyor. Ürün çok kullanışlı, alabilirsiniz.

✍🏻 Traş başlığı aşırı keskin olsa da epilasyon başlığını çok beğendim. Yazılanların aksine en ince tüyü dahi alıyor. Boyut olarak da orta boy, güzel tutuş sağlıyor. Ürünü beğendim, tavsiye ederim.

8️⃣ LaSoft IPL Lazer Epilasyon Aleti

Tüm vücut ve genital bölge için lazer epilasyon cihazı tavsiye isteyenlere LaSoft IPL modelini öneririz. Evde lazer epilasyon aleti kullananlardan en iyi yorumları alan LaSoft IPL, yüz, tüm vücut ve bikini bölgesi için kalıcı bir çözüm sunar. Ev tipi lazer cihazı, vücudun farklı bölgelerinde farklı enerji gücü uygulamak için 5 seviye, cilt koruma sensörü, manuel ve otomatik çalışma, güvenli ve acısız uygulama, kalıcı sonuçlar vermesiyle öne çıkıyor.

999.990+ atım, güvenli ve acısız

Farklı vücut bölgelerine ve cilt tiplerine uygun 5 seviye

Manuel ve otomatik mod

9-18J enerji gücüyle yoğun kıllarda bile etkili

Cilt koruma sensörü

Göz koruma gözlüğü

LaSoft IPL Lazer Epilasyon Aleti Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Ürünü yorumlara bakarak aldım. 2 kere deneme atışı yaptım. Tam işe yaramadığını düşünürken atış yaptığım bölgelerdeki etkisini görmeye başladım. Tavsiye ederim, uzun vadede çok güzel sonuçlar alacağımı düşünüyorum. Çok para vermenize gerek yok, bunun fiyatı gayet makul. Tek sıkıntısı kablosu kısa o kadar.

✍🏻 Ürün kendini ilk kullanımda belli ediyor; kıl köklerini yakıyor. Şu anlık iyi gidiyor, ürünü beğendim. Denedim, muhteşem ve çok etkili ve herkese öneririm.

9️⃣ Arzum Rosy Epilasyon Cihazı Ar5029

Evde epilasyon cihazı kullananların önerdiği bir model de Arzun Rosy Ar5029. Arzum epilasyon cihazı, uzun süreli pürüzsüzlük için tüylere kökten çözüm sunar. Ergonomik gövdesi ve kablolu kullanımıyla epilasyon işlemini kolaylaştırır. Hassas epilasyon ve hızlı uygulamaya ihtiyaç duyulduğunda 2 farklı hız ayarı mevcut.

En kısa tüyleri bile rahatlıkla alabilen cımbız sistemi

Hassas epilasyon ve hızlı uygulama için 2 farklı hız ayarı

Kablolu kullanım sayesinde kesintisiz uygulama

Epilasyon işlemini kolaylaştıran ergonomik tasarım

Arzum Ar5029 Rosy Epilasyon Cihazı Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Benim için tam olarak fiyat/performans ürünü. Kullanmaya başladığınızda benim gibi canınız tatlı ise birazcık acı hissedebilirsiniz fakat kendinizi kasmayı bıraktığınızda bölge epilasyona uygun hale geliyor. Kaş - bıyık almaktan pek de farklı değil, sadece çoklu cımbız yapısı farkı var. Hassas ve beyaz tenliyseniz kullanımdan sonra cildinizde kızarıklar oluşabiliyor ancak bir iki güne normale dönüyor endişe etmeyin.

✍🏻 Ben aldım, çok memnunum. Normalde buraya pek bir şey yazmam ama, gerçekten çok pahalı bir şey almaya gerek yok. Bütün beklentileri karşılayan bir ürün. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

🔟 Philips Lumea Prestige BRI950/00 IPL Lazer Epilasyon Cihazı

Tam Boyutta Gör Philips epilasyon aleti yorumları göz önüne alındığında Lumea Prestige BRI950/00, en popüler modellerden biri. Lumea Prestige, daha fazla rahatlık sağlayan kablosuz kullanım özelliğine sahip. Vücudunuzun her yere hassas bir şekilde erişebilir ve istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Lumea Prestige, kolay ayarlanabilir beş ışık ayarına sahip. SmartSkin sensörü, cilt tonunuzu algılar ve en konforlu ayarı bulmanıza yardımcı olur. Akıllı başlıklar, her vücut bölgesine uygun bir uygulama sağlar. Philips, başlangıçta iki haftada bir, ardından ayda sadece bir kez rötuş yapmanızı önerir.

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipine göre ayarlanabilir

İstenmeyen atışları engelleyen yerleşik güvenlik sistemi

Uzun ömürlü, 250.000 ışık atışı

2 akıllı başlık: Yüz ve vücut

SmartSkin sensörü

Lumea IPL uygulaması

Philips Lumea Prestige BRI950/00 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Ürünü bir arkadaşımın bacaklarda tam sonuç, koltuk altında çoğu kılda etkili tavsiyesi üzerine kendim ve kızım için aldım. Kullanımı çok kolay. Atım seviyesini seçip deriye temas ettiriliyor. Temas atıma uygunsa arka tarafta ışığı var, o yanıyor, yarım oluyor. Temas uygun değilse ışık yanmıyor, atım da olmuyor. Kendim daha önce 4 seans ipl lazere gitmiştim. Tek tük kalanlar ve çok az yeni çıkanlara 5. seviyede uyguladım, 2 seansta bitti. Kızım çok korkuyordu. İlk seansını 1. seviyede, ikinci seansını 2. seviyede istedi. Tabii ki bunlar çok zayıf atımlar, hiçbir etkisi olmadı. Üçüncü seansı 3. seviye yaptık. Çok az bir etki oldu. 4. ve 5. seanslarda ancak 4’e razı oldu. 2 haftada bir yapıyoruz. 4. seviyedeki 2 seanstan sonra bacaklarda etkisi çok belli oldu. Koltuk altı daha dirençli. Onun seans sayısı daha fazla olacak muhtemelen. Şimdi aralıklarını 3 haftaya çıkarak devam edeceğiz. Bu arada acı hissi için şunları söyleyebilirim; 5. Seviyede ısınma ve ısırma, iğne batması gibi bir acı oluyor. Benim için dayanılmayacak gibi değil ancak kızım 4'te bile şikayet etti. Ona da şöyle bir çözüm buldum ki tavsiye de ederim: 5-6 adet buz küpünü bir poşete koyup uygulama bölgesinde 4-5 saniye tutarak gezdiriyoruz. Kızım hiç şikayet etmedi. Sonuç olarak dışarıda da lazere gitmiş biri olarak 4. Ve 5. seviye atımla kullanmanızı öneririm. Parasını hakeden bir alet.

✍🏻 Önceden lazere gittiğim için ve beyaz tenli olduğum için bende %95 etki gösterdi. Kalitesi de konforu da mükemmel, tavsiye ederim.

En iyi saç düzleştirici & şekillendirici tavsiyeleri 4 ay önce eklendi

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Lazer epilasyon aleti alırken nelere dikkat edilmeli 🧐

Tam Boyutta Gör

En iyi çalışacağı cilt tipi ve tüy rengi Vücudun küçük ve büyük alanlarında kullanıma uygun tasarımı Kaç atım yaptığı Pil ömrü ve kullanım şekli IPL teknolojisinin kullanımı Isınma için gereken süre Güvenilir marka olup olmadığı ve satış sonrası servis

En İyi Lazer Epilasyon Aletleri İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 21897

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