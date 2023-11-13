Lazer epilasyon cihazı tavsiye için en iyi lazer epilasyon aletleri (2023)

- En iyi epilasyon aletleri 2023 💯
- 1️⃣ Philips BRI921/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Aleti
- 2️⃣ Philips SC1997/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Cihazı
- 3️⃣ Braun Silk Expert Pro5 Pl5117 Lazer Epilasyon
- 4️⃣ Inface Ipl Epilasyon Aleti
- 5️⃣ Fakir IPL 200.000+ Satinskin Pro System IPL Tüy Alma Sistemi
- 6️⃣ Rowenta EP5620 Silence Soft Basic Epilatör
- 7️⃣ Arzum AR5059 Valente Şarjlı Epilasyon Cihazı
- 8️⃣ LaSoft IPL Lazer Epilasyon Aleti
- 9️⃣ Arzum Rosy Epilasyon Cihazı Ar5029
- 🔟 Philips Lumea Prestige BRI950/00 IPL Lazer Epilasyon Cihazı
- Lazer epilasyon aleti alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Yorumlar
Yüzünüzün veya vücudunuzun belli bölgelerindeki kıl miktarını, kalınlığını veya büyüme hızını en az indirmek istiyorsanız, lazer epilasyon harika bir seçenektir. Epilasyon cihazları ile jilet veya tıraş makinelerine göre daha etkili ve daha uzun süreli sonuç alırsınız; hem de vücudunuza zarar vermeden ve kalıcı iz bırakmadan. Tabii ki profesyonel seanslarla elde edilen sonuçlara ulaşmanın daha uygun maliyetli yoludur ve evde kendi programınıza göre yapabilirsiniz. Peki, en iyi lazer epilasyon aleti markası hangisi? Lazer epilasyon cihaz tavsiye isteyenler için 2023’te alınabilecek en iyi lazer epilatör cihazları ve fiyatları burada.
|Marka/Model 🪒
|Fiyat 🏷️
|Philips BRI921/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Aleti
|9.059 TL
|Philips SC1997/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Cihazı
|7.388 TL
|Braun Silk Expert Pro5 Pl5117 Lazer Epilasyon
|32.500 TL
|Inface Ipl Epilasyon Aleti
|2.499 TL
|Fakir IPL 200.000+ Satinskin Pro System IPL Tüy Alma Sistemi
|5.999 TL
|Rowenta EP5620 Silence Soft Basic Epilatör
|841 TL
|Arzum AR5059 Valente Şarjlı Epilasyon Cihazı
|14.789 TL
|LaSoft Lazer Epilasyon Aleti
|3.196 TL
|Arzum Rosy Epilasyon Cihazı Ar5029
|371 TL
|Philips Lumea Prestige BRI950/00 IPL Lazer Epilasyon Cihazı
|10.799 TL
|Braun Pl3132 / Pl3111 Ipl Silk-expert Pro 3 Epilasyon Cihazı
|9.499 TL
Epilasyon cihazı yorumları dikkate alınarak, en iyi lazer epilasyon aleti markaları sıralamasında Philips, Braun, Arzum ve Fakir geliyor. Gerçek kullanıcı deneyimlerine göre, 2023’te alınabilecek en iyi lazer epilatör cihazları Philips Lumea Advanced, Braun Silk Expert Pro ve Fakir Satinskin Pro IPL olarak sıralanabilir.
1️⃣ Philips BRI921/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Aleti
- Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur
- 5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipine göre ayarlanabilir
- Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları önler
- Kablolu kullanım
- Aksesuarlar: Kaş tarağı, temizleme fırçası
- Uzun ömürlü, 250.000 ışık atışı
- Hassas bölge başlığı: Yüzde güvenli uygulama için
- Vücut başlığı: Bacaklar, kollar, karın ve koltuk altları
- Yüz başlığı: Üst dudak, çene, çene hattı
- Cilt tonu sensörü
- Satin Compact kalem düzeltici
Philips BRI921/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bir süredir Philips Lumea Anvanced’i deneyimliyorum. Yüz ve vücut için ayrı iki başlığı bulunuyor. IPL, (Intense Pulsed Light) Yoğunlaştırılmış Atışlı Işık anlamına gelen yöntem ile tüyleri 3 uygulamadan sonra %85’e kadar azaltmayı vadediyor. Bir diğer güzel özelliği ise; cilt sensörünün olması. Yani, her açıdan güvenli bir ürün olarak tasarlanmış. Dediğim gibi bir süredir deniyorum. Bir kere en güzel özelliği; evde uygulama rahatlığı. Her iki başlığını da kullandım. En sık akla gelen sorulardan biri de acıtıyor mu? Uygulama sırasında çok hafif bir ısı hissettim o da yanma ve acı hissiyle alakalı olmayacak kadar hafifti. Gelelim sonuca; Dürüst olmak gerekirse, klinikte uygulanan lazer kadar etkili olmayacağını düşünmüştüm ancak yanılmışım. Vaadlerini yerine getiren ve evde kullanım rahatlıyla fiyatını da hakeden bir cihaz olmuş.
✍🏻 Bir süredir herhangi bir yere gitmeden, fazla zaman harcamadan tüylerden kendi kendime kesin olarak kurtulabilmenin çözümlerini arıyordum ki Lumea ilaç gibi geldi. Kol, bacak, koltuk altı vs. her yere uygulayabiliyorsunuz. Kullanımı çok kolay, vaatlerini birebir yerine getiriyor olması beni inanılmaz memnun etti. Bendeki serinin yanına yüz tüyleri için harika bir ek koymuşlar. Aşk yaşıyoruz. Şu ana kadar Philips’in sevmediğim hiç bir ürünü olmadı; yine yanıltmadı.
2️⃣ Philips SC1997/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Cihazı
- Entegre UV filtresi: Cildi UV ışığından korur
- 5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipine göre ayarlanabilir
- Yerleşik güvenlik sistemi: İstemeden yanıp sönmeyi önler
- Cilt tonu sensörü: Cilt tonunu algılar
- Kordonlu kulanım
- Hassas bölge başlığı: Yüzde güvenli uygulama için
- Vücut başlığı: Boyun altında kullanım için
- 250.000’den fazla ışık atışı
Philips SC1997/00 Lumea Advanced Kablolu IPL Lazer Epilasyon Cihazı Yorumları 💬
✍🏻 Kısaca açıklayacağım. Mesai saatleriniz güzellik salonlarının saatlerine uymuyorsa, evde keyfim ne zaman isterse lazer epilasyon yapayım diyorsanız alın. Mükemmel icat. Bunu iyi ki çıkarmışlar. İlk denememi bu akşam yaptım. Mesela bacaklarla uğraşmak istemediğim için onları sonra yapacağım. Güzel salonuna gitseniz hepsini yaptırmak zorunda kalacaksınız. İki işle uğraşan biri olarak benim için bu dünya starı. Diyeceğim o ki, parası olan alsın, lamına cimine bakmasın.
✍🏻 Değerlendirme yapmak için bekledim. Ben öncesinde verimli olmayan bir epilasyon süreci geçirmiştim. Tüylerimde yarı oranda bile azalma olmamıştı. Yorumlara bakarak almaya karar verdim. 2 hafta ara ile 3 seans gerçekleştirdim ve bikini bölgesi ve koltuk altı bölgesi neredeyse bitti. Bacaklarım gözle görülür derecede azaldı. 2 seans arası traşlama yapmadan da rahatça etek/şort giyebiliyorum. Düzenli kullanımda sonuç veriyor. Seyahat ederken araçta epilasyon yapmayacaksanız, kablosuzlara çok para vermenize gerek yok diye düşünüyorum. Kablolu oldukça verimli. Atış sayısı ise çok yeterli. Yüz için ayrı bir başlık bulunması da çok iyi. Ben oldukça memnunum. Alın, aldırın derim.
3️⃣ Braun Silk Expert Pro5 Pl5117 Lazer Epilasyon
- 3 konfor modu: Normal, nazik veya ekstra nazik
- 400.000 flaş atımı
- 10 yoğunluk düzeyi: Cilt rengine uygun ışık yoğunluğu sağlar
- SensoAdapt sensörü: Etkili tüy alma için cilt rengini sürekli okur ve ışık yoğunluğuna uyum sağlar
- Hassasiyet başlığı: Yüz, bikini, koltuk altı gibi daha küçük ve nazik bölgeler için
- Hızlı kayma ve derin çekme modu
- Venus Extra Smooth Swirl tıraş makinesi
Braun Silk Expert Pro5 Pl5117 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Uzun aylar araştırıp almaya karar verdiğim ve Philips ile arada kaldığım bir üründü. Atış sayısı, kaydırma modu ve karşılaştırdığım birkaç özelliğinden ötürü bu ürünü almaya karar kıldım. Yüz, kol ve bacak, hiç acı hissetmediğimi söyleyebilirim. Koltuk altı ve bikini bölgesinde olan ise anlık hafif yanma hissi olup anında geçiyor. Ve daha ilk defa uygulamama rağmen etki aldım diyebilirim. Beyaz tenliyim, kahve/siyah kıl yapısındayım. Evde kendim yapayım, güzellik salonuyla uğraşmayım diyorsanız kesinlikle alın çünkü tüm vücut 15-20 dakikada bitiyor. İlk zamanlar biraz eliniz alışmadığından yavaş gidebilirsiniz ama zamanla hızlanıyorsunuz. Kaydırma modu aşırı zaman kazandırıyor ve tüyleri atlamanıza engel oluyor. Aylarca araştırmış biri olarak kesinlikle tavsiye ediyorum.
✍🏻 Çok memnunum. Düzenli kullanamama rağmen geç uzama, azalma sağladı. Özellikle yüz bölgemde ağda bandı ve cımbızla almaktan sivilceler oluşmuştu. Onlardan kurtuldum ve sürekli aynaya bakıp çıkmış mı diye kontrol etmekten sonunda kurtuldum.
4️⃣ Inface Ipl Epilasyon Aleti
- 900.000 atım
- 5 kademeli
- Uygulama alanı: Koltuk altı, bikini/hassas bölge, vücut, yüz, bacak
- Çift flaş modu: Büyük alan için otomatik flaş, küçük alan için manuel flaş
- Cilt rengi analizi
- Cilt temas sensörü
- Kablolu kullanım
Inface Ipl Epilasyon Aleti Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 2 aydır kullanıyoruz eşimle, hafif yerlerde tüyler bitti, yoğun yerler seyrekleşti görünüyor, uzadıkça yanlarda uzamayanlar kök olarak görünüyor. İlk bir ay her hafta yaptık, sonra iki haftada bir yapmaya başladık. Bence baya etkili. Son güçte kullanıyoruz, hafif yakma hissi oluyor ama o olmazsa bir anlamı yok, cilde zarar vermiyor. Ama yanması normal herkes yanıyor diye ayarını düşürmüş ama o zaman etki etmez. Amaç zaten kökü yakmak, uyutmak. Tavsiye ederim, çok para verip diğer markaları almaya gerek yok. Ben fiyat performans olarak çok memnun kaldım. Bir de ısındığında otomatik kapanıyor, hızlı soğutmak için buz kapları kullanıyorum.
✍🏻 Ürünü kollarımda ve bacaklarımda kullandım. 3-4 kere kullanımdan sonra tüylerin tekrar çıkma süresi ciddi derecede uzadı. Önceden 1 haftada uzarken şimdi 3-4 ay sonra çıkıyor. Yalnız tabii ki ürünü kullanmayı bırakırsanız tekrar eski haline geliyor. İlk 4 uygulamayı bir hafta arayla, daha sonra da en az 3 ayda bir uygulamanız gerekiyor. Çok sert, dirençli kıllarda pek bir etkisi yok. Üründen genel olarak memnunum. Muadillerine göre ucuz olduğu için tercih ettim ama pişman etmedi. Tek eleştirim başlığının biraz küçük olması.
5️⃣ Fakir IPL 200.000+ Satinskin Pro System IPL Tüy Alma Sistemi
- 200.000’den fazla atış
- Kaydırarak uygulama sistemi
- Tekli ışık darbesi fonksiyonu
- Uygulama alanları: Bacak, koltuk altı, bikini bölgesi, elmacık kemiği üzeri, göğüs, sırt ve karın bölgeleri
- Tüm cilt tipleri için uygundur
- 5 kademeli ışık yoğunluğu
- Açık, hazır, kapalı gösterge ışığı
Fakir IPL 200.000+ Satinskin Pro Lazer Epilasyon Aleti Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bugün 4. seansımı uyguladım; gerçekten gözle görülür azalmalar var. Haftada 2 defa yapılması söyleniyor ancak ben haftada 1 uygulama yapıyorum. İşe yarar mı diye çok düşünmüştüm ama gerçekten de işe yarıyor. Bikini bölgesi ve koltuk altındaki gelişme biraz yavaş ilerliyor ama azalmalar var. Tüy çıkma süreleri de uzadı, eskisi kadar hızlı çıkmıyor. 5 derecede uygulama yapıyorum bazı hassas bölgelerde biraz acı oluyor ama dayanılmayacak kadar değil. Başlık kısmı söylendiği gibi biraz küçük bir de keşke gözlüğü de olsaymış uygulama yaparken gözlerim biraz yoruluyor. Benim gibi ağda yapamayan biriyseniz alın. Tavsiye ederim, memnunum. İyi ki almışım diyorum. Fiyatına göre çok iyi.
✍🏻 Ürünü 3 ay önce aldım. Aklıma geldikçe kol, çene, bıyık ve göbek bölgesine uyguladım. Yüzde yüz bitmese de önemli oranda zayıflayıp azaldılar. Keşke önceden lazercilere para dökmeden alsaymışım. Lazercilerdeki kadar kuvvetli bir enerjisi yok ama etkili ve sık uygulandığı için belki de yanıt alıyorsunuz.
6️⃣ Rowenta EP5620 Silence Soft Basic Epilatör
- Sessizlik sistemi:
- Işık fonksiyonu: Temizlenmiş bölgeyi aydınlatır, en ince tüyler bile görülür
- Yüksek hassasiyette epilasyon
- Hermetic Double Shell: Sesi önemli ölçüde azaltan yalıtımlı çift duvar teknolojisi
- Yıkanabilir başlık ve aksesuarlar
- Peeling başlığı
- Patentli Micro-Contact Comfort teknolojisi
- Bikini aksesuarı: Hassas bikini bölgesinde kademeli epilasyon
Silence Soft Basic Epilatör Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünün başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok sesli değil, çok sessiz de değil. Işıklı olması güzel. İnce bir tüy yapısına sahibim. Buna rağmen gayet güzel bir şekilde kırma ve koparma yapmadan tüy alıyor. Başlığının yıkanabilir olması ayrıca güzel. Doğrusu Rowenta markasını da bu nedenle tercih ediyorum. Başlık üstündeki parça sanki acıyı azaltma konusunda etkili. Ürün tercih edilebilir.
✍🏻 Işığının olması çok iyi, en küçük tüyleri bile görmenizi sağlıyor. Küçük tüylere kadar alıyor. Fiyat performans değerlendirmesi yaparak aldım, hiç pişman değilim.
7️⃣ Arzum AR5059 Valente Şarjlı Epilasyon Cihazı
- 18 cımbızlı epilasyon başlığı
- Hassas epilasyon ve hızlı uygulama için 2 farklı hız ayarı
- Şarjlı veya kablolu kullanım
- Özel traş bıçağı ile tüm hassas bölgelerde rahat kullanım
- Temizleme fırçası
Arzum AR5059 Valente Şarjlı Epilasyon Cihazı Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kılları gayet güzel alıyor, ben beğendim. İçinde farklı bir başlık ta geliyor. Ürün çok kullanışlı, alabilirsiniz.
✍🏻 Traş başlığı aşırı keskin olsa da epilasyon başlığını çok beğendim. Yazılanların aksine en ince tüyü dahi alıyor. Boyut olarak da orta boy, güzel tutuş sağlıyor. Ürünü beğendim, tavsiye ederim.
8️⃣ LaSoft IPL Lazer Epilasyon Aleti
- 999.990+ atım, güvenli ve acısız
- Farklı vücut bölgelerine ve cilt tiplerine uygun 5 seviye
- Manuel ve otomatik mod
- 9-18J enerji gücüyle yoğun kıllarda bile etkili
- Cilt koruma sensörü
- Göz koruma gözlüğü
LaSoft IPL Lazer Epilasyon Aleti Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü yorumlara bakarak aldım. 2 kere deneme atışı yaptım. Tam işe yaramadığını düşünürken atış yaptığım bölgelerdeki etkisini görmeye başladım. Tavsiye ederim, uzun vadede çok güzel sonuçlar alacağımı düşünüyorum. Çok para vermenize gerek yok, bunun fiyatı gayet makul. Tek sıkıntısı kablosu kısa o kadar.
✍🏻 Ürün kendini ilk kullanımda belli ediyor; kıl köklerini yakıyor. Şu anlık iyi gidiyor, ürünü beğendim. Denedim, muhteşem ve çok etkili ve herkese öneririm.
9️⃣ Arzum Rosy Epilasyon Cihazı Ar5029
- En kısa tüyleri bile rahatlıkla alabilen cımbız sistemi
- Hassas epilasyon ve hızlı uygulama için 2 farklı hız ayarı
- Kablolu kullanım sayesinde kesintisiz uygulama
- Epilasyon işlemini kolaylaştıran ergonomik tasarım
Arzum Ar5029 Rosy Epilasyon Cihazı Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Benim için tam olarak fiyat/performans ürünü. Kullanmaya başladığınızda benim gibi canınız tatlı ise birazcık acı hissedebilirsiniz fakat kendinizi kasmayı bıraktığınızda bölge epilasyona uygun hale geliyor. Kaş - bıyık almaktan pek de farklı değil, sadece çoklu cımbız yapısı farkı var. Hassas ve beyaz tenliyseniz kullanımdan sonra cildinizde kızarıklar oluşabiliyor ancak bir iki güne normale dönüyor endişe etmeyin.
✍🏻 Ben aldım, çok memnunum. Normalde buraya pek bir şey yazmam ama, gerçekten çok pahalı bir şey almaya gerek yok. Bütün beklentileri karşılayan bir ürün. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
🔟 Philips Lumea Prestige BRI950/00 IPL Lazer Epilasyon Cihazı
- Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur
- 5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipine göre ayarlanabilir
- İstenmeyen atışları engelleyen yerleşik güvenlik sistemi
- Uzun ömürlü, 250.000 ışık atışı
- 2 akıllı başlık: Yüz ve vücut
- SmartSkin sensörü
- Lumea IPL uygulaması
Philips Lumea Prestige BRI950/00 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü bir arkadaşımın bacaklarda tam sonuç, koltuk altında çoğu kılda etkili tavsiyesi üzerine kendim ve kızım için aldım. Kullanımı çok kolay. Atım seviyesini seçip deriye temas ettiriliyor. Temas atıma uygunsa arka tarafta ışığı var, o yanıyor, yarım oluyor. Temas uygun değilse ışık yanmıyor, atım da olmuyor. Kendim daha önce 4 seans ipl lazere gitmiştim. Tek tük kalanlar ve çok az yeni çıkanlara 5. seviyede uyguladım, 2 seansta bitti. Kızım çok korkuyordu. İlk seansını 1. seviyede, ikinci seansını 2. seviyede istedi. Tabii ki bunlar çok zayıf atımlar, hiçbir etkisi olmadı. Üçüncü seansı 3. seviye yaptık. Çok az bir etki oldu. 4. ve 5. seanslarda ancak 4’e razı oldu. 2 haftada bir yapıyoruz. 4. seviyedeki 2 seanstan sonra bacaklarda etkisi çok belli oldu. Koltuk altı daha dirençli. Onun seans sayısı daha fazla olacak muhtemelen. Şimdi aralıklarını 3 haftaya çıkarak devam edeceğiz. Bu arada acı hissi için şunları söyleyebilirim; 5. Seviyede ısınma ve ısırma, iğne batması gibi bir acı oluyor. Benim için dayanılmayacak gibi değil ancak kızım 4'te bile şikayet etti. Ona da şöyle bir çözüm buldum ki tavsiye de ederim: 5-6 adet buz küpünü bir poşete koyup uygulama bölgesinde 4-5 saniye tutarak gezdiriyoruz. Kızım hiç şikayet etmedi. Sonuç olarak dışarıda da lazere gitmiş biri olarak 4. Ve 5. seviye atımla kullanmanızı öneririm. Parasını hakeden bir alet.
✍🏻 Önceden lazere gittiğim için ve beyaz tenli olduğum için bende %95 etki gösterdi. Kalitesi de konforu da mükemmel, tavsiye ederim.
2023 en iyi epilatör markaları ve modelleri listesinde gerçek kullanıcı deneyimlerine göre en iyi epilasyon aletlerine yer verilmiştir. En iyi ev tipi lazer epilasyon cihazları modellerini black friday kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Lazer epilasyon aleti alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- En iyi çalışacağı cilt tipi ve tüy rengi
- Vücudun küçük ve büyük alanlarında kullanıma uygun tasarımı
- Kaç atım yaptığı
- Pil ömrü ve kullanım şekli
- IPL teknolojisinin kullanımı
- Isınma için gereken süre
- Güvenilir marka olup olmadığı ve satış sonrası servis
En İyi Lazer Epilasyon Aletleri İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 21897Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.