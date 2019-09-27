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    ABD, suçların aydınlatılması için soyağacı sitelerinin kullanılma esaslarını belirledi

    ABD Adalet Bakanlığı, failleri tespit edilemeyen suçların bulunması kapsamında kullanılan soyağacı siteleri için bir kanun maddesi hazırladı. Amaç, kişisel hak ihlallerinin azami ölçüde önüne geçmek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD, suçların aydınlatılması için soyağacı sitelerinin kullanılma esaslarını belirledi
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    ABD Adalet Bakanlığı, adli vakaların aydınlatılmasında genetik soyağacı yönteminin kullanılma esaslarını belirlediği geçici bir kanun maddesini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Hakkında kanun hazırlanma ihtiyacı duyulan yöntem, faili meçhul olayların aydınlatılmasında DNA ile soyağacı sitelerinde depolanan bilgilerin karşılaştırılarak kullanılmasını esas alıyor.

    Söz konusu kanun maddesi, Bakanlığın faili ya da failleri bulunamamış suçların tespitini kişisel hak ve özgürlük ihlallerine yol açmadan yapmak istemesi üzerine hazırlanmış.

    En son 1970’lerde işlenmiş cinayetlerin failinin yakalanmasında kullanılan adli genetik soyağacı yöntemi, suç mahallinde bulunan DNA örneklerini soyağacı sitelerinde profil oluşturan kişilerin verileri ile karşılaştırıyor. Emniyet güçleri, bu sayede yaklaşık 50 yıldır çözülememiş olan Golden State Cinayetleri davasının failini geçtiğimiz yıl yakalayabilmiş. Çalışmasını GEDMatch adlı sitedeki verilerde yoğunlaştıran polis, bu sayede Joseph DeAngelo adlı şahsı tutuklamış.

    Golden State Cinayetleri sanığı, Joseph DeAngelo  

    Adalet Bakanı Yardımcısı Jeffrey A. Rosen bu konuda yaptığı açıklamada, “Toplumun güvenliğini sağlamak ve kurbanlar ile bunların ailelerinin yaşadığı acılara son vermek için vahşi bir şekilde işlenmiş suçları aydınlatmak bakanlığımız için bir öncelik. Böyle bir durumda faillerin bulunamaması ise görevimizi yapmadığımız anlamına geliyor. Adli genetik soyağacı yöntemi,  daha önce çözülemeyen davaları aydınlatmamızda elimizi kuvvetlendiriyor. Ancak bu yöntemin kişisel hak ve özgürlükleri korumak için verdiğimiz mücadeleyi de değersizleştirmemesi lazım. İşte bu yüzden söz konusu kanun maddesini hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullanmış.

    1 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girecek kanun kapsamında emniyet güçleri bahsi geçen yöntemi kullanmak için öncelikle FBI veritabanı da olmak üzere diğer tüm alternatifleri deneyecek. Soyağacı sitelerinin kullanılması durumunda elde edilen ipucu neticesinde ise polisin geleneksel araştırma yöntemlerini kullanması gerekiyor. 



    https://www.cnet.com/news/justice-department-lays-out-rules-for-using-genealogy-sites-to-solve-cold-cases/ Yorum Yaz
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