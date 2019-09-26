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    Yeni BM raporuna göre iklim değişikliği, okyanuslara ciddi zararlar veriyor

    BM bünyesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) iklim değişikliği kapsamda yayınladığı yeni bir rapor, okyanusların da ciddi bir tehdit altında olduğunu ortaya koydu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yeni BM raporuna göre iklim değişikliği, okyanuslara ciddi zararlar veriyor
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    Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan iklim değişikliği raporları, küresel ölçekte artan sıcaklıkların yarattığı olumsuzlukları gözler önüne seriyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) bu kapsamda yayınladığı yeni bir rapor, bu kez gezegenimizin okyanuslarına odaklanıyor.

    Okyanuslarla ilgili yapılan yaklaşık 7.000 çalışmanın derlendiği rapor, bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı çalışmaların başında gösteriliyor. Rapora göre iklim değişikliği ile mücadelenin yetersiz kalması durumunda insanları deniz seviyelerinin yükselmesi, avlanabilecek balık çeşitliliğinin azalması ve daha dengesiz atmosfer olayları gibi tehlikeler bekliyor.

    Rapora göre geçtiğimiz yüzyılda iklim değişikliğinin etkileri, okyanusların atmosfere salınan CO2’in dörtte birini depolaması sebebiyle pek hissedilmemiş. CO2’in atmosferde hapsettiği fazla sıcaklığın yaklaşık %90’lık kısmını da depolayan okyanuslar, 1993 yılı itibariyle eskisine göre iki kat daha hızlı ısınmaya başlamış. Yayınlanan rapor, küresel sıcaklık artışlarının devam etmesi halinde ise okyanus suyu sıcaklıklarının beş ila yedi kat daha yüksek olacağını belirtmiş. Tahmin edileceği üzere, bu derece yüksek değerlerin okyanuslarda meydana getireceği asitlendirmenin deniz ekosistemleri üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceği vurgulanmış.

    Artan sıcaklıklarla birlikte birkaç on yılda görülen deniz seviyelerindeki ani ve aşırı yükselme hadiselerinin artık her yıl görülebileceğini ifade eden rapor, meydana gelen seller ve aşırı hava koşulları nedeniyle insanların sahil kesimlerinden göç edebileceği bilgisine de yer vermiş.

    Ülker arası anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir 

    Dünya nüfusunun aldığı hayvansal proteinin yaklaşık %17’sinden sorumlu olan balık ile diğer deniz canlıları da artan sıcaklıklardan haliyle nasibini alacak. İklim değişikliğinin yanında sürdürülebilir olmayan balık avlama yöntemleri ve plastik atıkların neden olduğu kirlenme de devreye girince, insanların yakalayabileceği balık miktarı ciddi oranda azalacak. Bilim insanlarının bu konuda yaptıkları hatırlatma ise balık miktarındaki azalmanın yok olma olarak değil fakat nüfusun daha çok soğuk sulara göçü olarak karşımıza çıkacağı yönünde gerçekleşiyor. Küresel besin stoklarında aksamalara neden olabilecek bu hadisenin ileride ülkeler arası anlaşmazlıklara da sebep olabileceği söyleniyor.

    Küresel sıcaklık artışıyla birlikte okyanuslardan elde edilen besinler, insanlar için sağlık sorunlarına da neden olabilecek. Okyanusların ısınmasıyla birlikte artış göstermesi beklenen patojenlerin, deniz ürünleri yoluyla insanlara bulaşması ve bizleri hasta etmesi ne yazık ki ihtimaller arasında yer alıyor. Vibrio (yaşam alanları deniz suyu ve kabuklu deniz ürünleri olan yüksek ölüm oranına sahip son derece tehlikeli bir bakteri türü) gibi bakterilerinin daha da çoğalarak hastalık oranlarını artırabileceği paylaşılan diğer bilgiler arasında yer almış.

    Araştırmayı yürüten ve raporu kaleme alan ekibin lideri Hans-Otto Pörtner, “Okyanuslardan gelen uyarı sinyalleri emisyonları kontrol altına almamız için bir imdat çığlığı niteliğinde.” açıklamasında bulunmuş.



    https://www.engadget.com/2019/09/25/ipcc-oceans-climate-change-report/ Yorum Yaz
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