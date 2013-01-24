ABI Research, 2013 yılı için 145 milyonluk tablet sevkiyatı öngördü

ABI Research tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 2013 yılında küresel çaptaki tablet sevkiyatı oldukça önemli bir ivmelenme yakalayarak; 145 milyonluk bir sevkiyat rakamına ulaşılacak.





Analiz şirketi tablet pazarıyla ilgili olarak ortaya koyduğu bu öngörülürde yalnız değil. Daha önce PC ve tablet pazarıyla ilgili olarak yayınladığı bir analizle ABI Research'ün 2013 öngörülerini destekleyen Gartner, PC'lerini yenileyen birçok kullanıcının tabletleri tercih etmeye başladığını dile getirmişti.

2013 yılı için küresel çapta 145 milyonluk bir tablet sevkiyatını öngören ABI Research, bu sevkiyatın önemli bir kısmını pazara yeni adım atan uygun fiyatlı tabletlerin oluşturacağını belirtti. Tablet kullanımının kurumsal alanda önemli bir büyüme yaşayacağını ifade eden şirket, sevkiyatın %19'luk kısmının kurumsal alana hitap edeceğini ve PC üreticilerinin işletmelere yönelik çeşitli çözümleri olabileceğinin altını çizdi. Ayrıca, işletmelerin tablet alırken daha önce PC veya akıllı cihazları aktif olarak kullanmamış çalışanlarını göz önünde bulundurarak bir seçim yapacağını belirten şirket, tabletlerin e-kitap okuyucu satışlarını olumsuz yönde etkilediğini de değindi.

http://www.slashgear.com/abi-research-predicts-145-million-tablets-will-ship-in-2013-24266563/