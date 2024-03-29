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    Anlık Bildirim

    Çin 5.5G'ye geçmeye başladı: 5G'ye göre avantajları ne?

    Çin, 5G'nin gelişmiş versiyonu olan 5.5G'yi resmi olarak kullanıma açtı. Saniyede 10 Gbps veri indirme hızı sunan 5G Advanced, 6G'ye geçişte bir ara adım olarak görülüyor.
    Çin 5.5G'ye geçmeye başladı: 5G'ye göre avantajları ne? Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi China Mobile, 5.5G olarak da bilinen yeni mobil iletişim protokolü 5G Advanced'ı resmi olarak kullanıma sundu. Bu standart, saniyede 10 Gbps veri indirme hızı ile mobil veri iletişiminde çığır açacak bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

    5.5G'den ilk faydalanacak kişiler Oppo Find X7 Ultra satın alacak Çinli kullanıcılar olacak. Bununla birlikte 2024'ün sonuna kadar 20'den fazla 5.5G uyumlu cihazın piyasada olması bekleniyor. Yeni standart, 10 Gbps veri indirme hızının yanı sıra gecikme süresini azaltmayı ve Nesnelerin İnterneti ekosisteminin güvenilirliğini ve verimliliğini artırmayı vaat ediyor.

    Ayrıca VR/AR, otonom araçlar ve hologramlar gibi yeni nesil uygulamalara güvenilir bir altyapı sağlayarak bu uygulamaların yaygınlaşmasına ve günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesine katkıda bulunacak.

    Çin 5.5G'ye geçmeye başladı: 5G'ye göre avantajları ne? Tam Boyutta Gör

    6G için ara adım atıldı

    China Mobile, yıl sonuna kadar 5.5G ağının kapsama alanını 300'den fazla şehri içerecek şekilde yaygınlaştırmayı planlıyor. İlk aşamada Pekin, Şanghay ve Guangzhou gibi büyük metropoller 5.5G'ye kavuşacak. Bu sayede, Çin'deki milyonlarca kullanıcı 5.5G'nin sunduğu yeniliklerden faydalanabilecek.

    5.5G'nin gelişimi aynı zamanda gelecekteki 6G standardına geçişte de önemli bir rol oynayacak. Çin, 5.5G'yi 6G'ye geçişte bir ara adım olarak görüyor. 6G'nin ise 5G'den 100 kat daha hızlı olması ve daha geniş bir yelpazede uygulamaya sahip olması bekleniyor.

    Çin 5.5G'ye geçmeye başladı: 5G'ye göre avantajları ne? Tam Boyutta Gör

    5.5G'nin 5G'ye Göre Avantajları:

    • 5G'den 10 kat daha hızlı veri aktarım hızı
    • Düşük gecikme süresi (maksimum 5 milisaniye)
    • Daha fazla cihazın aynı anda bağlanabilmesi
    • Daha geniş kapsama alanı
    • Daha düşük enerji tüketimi
    • Daha gelişmiş güvenlik özellikleri
    • Yeni nesil uygulamaları destekleme (sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, otonom araçlar, hologramlar)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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