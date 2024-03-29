Çin 5.5G'ye geçmeye başladı: 5G'ye göre avantajları ne?

5.5G'den ilk faydalanacak kişiler Oppo Find X7 Ultra satın alacak Çinli kullanıcılar olacak. Bununla birlikte 2024'ün sonuna kadar 20'den fazla 5.5G uyumlu cihazın piyasada olması bekleniyor. Yeni standart, 10 Gbps veri indirme hızının yanı sıra gecikme süresini azaltmayı ve Nesnelerin İnterneti ekosisteminin güvenilirliğini ve verimliliğini artırmayı vaat ediyor.
Ayrıca VR/AR, otonom araçlar ve hologramlar gibi yeni nesil uygulamalara güvenilir bir altyapı sağlayarak bu uygulamaların yaygınlaşmasına ve günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesine katkıda bulunacak.
6G için ara adım atıldı
China Mobile, yıl sonuna kadar 5.5G ağının kapsama alanını 300'den fazla şehri içerecek şekilde yaygınlaştırmayı planlıyor. İlk aşamada Pekin, Şanghay ve Guangzhou gibi büyük metropoller 5.5G'ye kavuşacak. Bu sayede, Çin'deki milyonlarca kullanıcı 5.5G'nin sunduğu yeniliklerden faydalanabilecek.
5.5G'nin gelişimi aynı zamanda gelecekteki 6G standardına geçişte de önemli bir rol oynayacak. Çin, 5.5G'yi 6G'ye geçişte bir ara adım olarak görüyor. 6G'nin ise 5G'den 100 kat daha hızlı olması ve daha geniş bir yelpazede uygulamaya sahip olması bekleniyor.
5.5G'nin 5G'ye Göre Avantajları:
- 5G'den 10 kat daha hızlı veri aktarım hızı
- Düşük gecikme süresi (maksimum 5 milisaniye)
- Daha fazla cihazın aynı anda bağlanabilmesi
- Daha geniş kapsama alanı
- Daha düşük enerji tüketimi
- Daha gelişmiş güvenlik özellikleri
- Yeni nesil uygulamaları destekleme (sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, otonom araçlar, hologramlar)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...