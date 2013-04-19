ADOBE CREATIVE CLOUD ile Yaratıcılık Dönemi Başlıyor..

Dünyanın öncü teknoloji şirketi Adobe Medyasoft güvencesiyle, günümüzün en önemli teknoloji trendi olan bulut bilişimde önemli bir adım atarak Türkiye pazarına sundu.. Creative Cloud ile Adobe, çözümlerini her yerden kolayca ve uygun maliyetlerle erişilecek şekilde kullanıcılarına ulaştırırken kullanıcılar; Adobe’nin yeni ürün, servis ve güncellemelerinden de herkesten önce en hızlı şekilde yararlanabilecek.

Kullanıcılar, Adobe Creative Cloud’da Adobe’nin geçtiğimiz yıl pazara sunulan ve büyük ilgiyle karşılanan Adobe Creative Suite 6’yı ve çok daha fazlasını bulabilecekler. Creative Cloud’un Türk kullanıcılar için sunacağı en önemli yeniliklerden biri Türkiye’debaşka bir kanaldan alınamayacak olan Muse ve Edge uygulamaları ile ve Digital Publishing Suite Single Edition Türk kullanıcılarına ulaşacak olması. Adobe Muse ile, grafik tasarımcıları hiç kod yazmadan web standartlarına uygun ve estetik HTML web siteleri tasarlayıp yayınlayabiliyorlar. Adobe Edge ile kullanıcılar HTML5 standartlarında CSS3 ve Javascript kullanarak animasyon ve interaktif içerik hazırlayabiliyor. En önemli özellik ise hiç CSS3, Javascript ve HTML5 standartlarını bilmenize gerek olmadan bunları yapabilmeniz.

Dijital yayıncılık dünyasını şekillendiren ürün Adobe Digital Publishing Suite’in SingleEdition versiyonu da yine sadece Creative Cloud’dan ulaşılabilecek çözümlerden. Adobe Digital Publishing Suite, medya ve iş yayıncılarının tablet cihazlar için yayın yaratma, dağıtma, bu yayınları paraya çevirme ve optimize etmelerini sağlayan bir çözüm. Üstelik tüm bu uygulamaları kullanıcılar Türkçe veya istedikleri bir dilde kullanabilecekler.

Her kullanıcı için 100GB bulut depolama alanı Üyelik sistemiyle ilerleyen Creative Cloud ile Adobe, yaratıcıların işlerini kolaylaştıran çözümlerini tüm lokasyon ve cihazlardan kolayca erişilecek şekilde kullanıcılarına ulaştırıyor. Teknoloji dünyasında günümüzün en önemli trendlerinden biri olan kiralamanın avantajlarını Adobe kullanıcılarına sunan Creative Cloud ile Adobe’nin yeni ürün, servis ve güncellemelerinden de kullanıcılar herkesten önce en hızlı şekilde yararlanabilecek. Creative Cloud her kullanıcı için 100GB bulut depolama alanı sağlıyor.

Yıllık abonelik tabanlı modelinde aylık üyelik fiyatı 69.99dolar olarak belirlenen ekipler için Creative Cloud servisi Adobe’nin CS3, CS4, CS5 ve CS5.5 ve CS6 yazılımını kullanan mevcut kullanıcılar için de aylık 49.99 dolar gibi çok özel bir fiyat karşılığında sunuluyor. Sizde hemen Medyasoft güvencesiyle Creative Cloud geçerek özel fiyattan yararlanın info@medyasoft.com.tr - 444 10 58

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