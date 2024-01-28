AVTED, Türkiye Açık Veri Endeksi 2023 sonuçlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör Teknolojik girişimler ve bilimsel çalışmalar için belediyelerin açık veri (open data) platfomları büyük önem taşıyor. Açık Veri ve Teknoloji Derneği (AVTED), Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi 2023 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2023 yılı sonu itibariyle açık veri portalına sahip 12 Büyükşehir İl ve 5 İlçe Belediyesi’nin “hazır olma, uygulama ve etki” boyutlarında gösterdikleri performansları analiz eden AVTED, açık veri farkındalığının oluşması ve geliştirilmesini amaçlıyor.

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12 Büyükşehir ve 5 İlçe Belediyesi Analiz Edildi

Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi raporunda, açık veri portalına sahip 12 Büyükşehir (Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ordu, Sakarya Büyükşehir Belediyeleri) ve 5 İlçe Belediyesi (Beyoğlu, Eyüpsultan, Kadıköy, Küçükçekmece, Tuzla İlçe Belediyeleri) hem şeffaflık ve hesap verilebilirlik hem de açıklık kültürünün yaygınlaşması için attığı adımlar inceleme altına alınıyor.

Raporda Öne Çıkanlar

Türkiye’deki açık veri çalışmalarının başarılı yönlerini öne çıkarmayı, eksik yönleri için ise rehber olmayı amaçlayan endeks çalışmasına göre; büyükşehir kategorisinde Büyükşehir Belediyesi 72,26 puan ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe kategorisinde 76,48 puan ile Tuzla Belediyesi en yüksek performansları gösteren belediyeler oldu.

Hazır olma, uygulama ve etki boyutlarındaki performanslar ise belediyelerin yapmış olduğu çalışmalara göre değişkenlik gösteriyor. 2023 yılı Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi Raporu’na www.acikveriendeksi.org sayfasından ulaşılabilir.

Türkiye’deki açık veri çalışmalarının artmasının da amaçlandığı rapor, uluslararası endekslerden yararlanarak hayata geçirildi ve araştırma metodolojisi şeffaf bir şekilde paylaşıldı. Açık Veri Endeksi Proje Yöneticisi Dr. Fatih Sinan Esen, rapor motivasyonlarını şöyle açıklıyor:

“Bu endeks açık veri çalışmalarını hazır olma, uygulama ve etki boyutlarıyla inceleyen bir gösterge araştırmasıdır. Raporu oluştururken de çok boyutlu bir motivasyomuz vardı; yerel yönetimleri uluslararası standartlara uygun şekilde açık veri çalışmalarına teşvik etmek, yapılan açık veri çalışmalarının sosyal etkisini ölçümlemek, faydalı bir rekabete imkân verecek karşılaştırmalı bir endeks sunmak ve verilerini hiç açmamış olan yerel yönetimlere ilham olmak istedik.

Raporumuzu geri bildirimlerle geliştirerek her sene Türkiye Açık Veri Endeksi olarak yayınlamayı planlıyor, tüm kurum ve kuruluşların katkısını bekliyoruz.”

“Yerel Seçimlere Yarışacak Tüm Adaylara Çağrımız Var!”

Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren ise Açık Veri Endeksi’nin verileri açma iradesini artıracağını ifade ediyor ve ekliyor;

“Bir açık veri barometresi oluşturmak derneğimizin ana hedeflerinden biriydi. Bu çalışmanın ülkemizde hem verileri açma iradesini arttıracağına hem de veri kaynaklarınının geliştirilmesine imkân vereceğine içtenlikle inanıyoruz ve çalışmamıza katkı sunan belediyelere teşekkür ediyoruz.

Bu bağlamda yerel seçimlerde yarışacak tüm adayların açık veri çalışmaları yapacaklarına dair hedeflere, seçim kampanyalarında özellikle yer vermelerini rica ediyoruz.”

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