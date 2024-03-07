Tam Boyutta Gör Türkiye’de yazılım sektörüne ilgi her geçen gün artıyor. Sektördeki yazılımcı sayısı belli oldu.

Türkiye'de kaç kişi yazılımcı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgiye göre 2023 sonu itibarıyla Türkiye’de 245 bin aktif yazılım geliştirici ve 40 bin freelancer yazılımcı olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’deki toplam yazılımcı sayısının 300 bine yaklaştığı görülüyor.

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Türkiye’de yazılımcı sayısının artmasıyla birlikte yazılım şirketlerinin değerlemesi ve uluslararası başarıları da artıyor. Türkiye’de değeri milyar doları aşan unicorn sayısı 7’ye ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, unicorn olması aday 15 unicorn adayı açıkladı. Bu girişimlere finansman desteği sunulacak.

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Türkiye'deki yazılımcı sayısı 300 bine yaklaştı