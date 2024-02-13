Windows’a rakip yapay zeka tabanlı işletim sistemi geliyor

Yazılım alanında Lenovo’dan bir şeyler görmeyeli epey bir zaman geçti. Fakat, görünüşe göre bu durum yakında değişmek üzere. CES 2024 etkinliğinde, Lenovo'nun önemli isimlerinden Liu Jun, bu yıl bir AI işletim sistemi sunma planlarını ağzından kaçırdı.
Windows’a rakip yeni işletim sistemi geliyor
Lenovo'nun kendi işletim sistemini geliştirme kararı, şirketin genel olarak yapay zekaya yönelmesinin bir parçası gibi duruyor. Teknoloji pazarına bir bütün olarak bakıldığında, yapay zekanın teknoloji alanının neredeyse her yönüne girdiği ve ürünlerinde kullanabilen tüm teknoloji şirketleri tarafından benimsendiği görülüyor. Böyle bir hamlenin Lenovo'nun yapay zeka alanındaki büyük atılımının bir parçası olduğu açık; şirket akıllı teknoloji alanında öncülük etme konusunda ciddi görünüyor.
Şirket 2024'ün ilk yarısında raflarda yerini alması planlanan bir grup yapay zeka bilgisayarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Benzer şekilde diğer firmalar da bunu yapacak. Bu bilgisayarlar, kullanıcının cihazla nasıl etkileşime girdiğini öğrenmek ve aynı zamanda ürün ile kullanıcı arasında daha sorunsuz ve sezgisel bir deneyim yaratmak için tasarlanmış yerleşik yapay zeka özelliklerine sahip olacak.
Yeni Lenovo AI OS ise ikinci bir adım olarak düşünülebilir; zira firma bir AI PC ekosistemi oluşturmak istiyor. Bu oldukça büyük bir hamle ancak en azından şimdilik bu işletim sistemi ve ekosistem hakkında bilinenler çok sınırlı. Eğer bunu başarabilirlerse, Lenovo'nun AI işletim sistemi Microsoft'un Windows 11'i gibi büyük isimlerle başa baş mücadele edebilir.Kaynakça https://www.techradar.com/pro/lenovo-is-reportedly-working-on-an-ai-operating-system-could-this-be-a-rival-to-windows-11-in-the-same-way-huaweis-harmonyos-competes-with-android https://www.tweaktown.com/news/96178/windows-may-be-given-run-for-its-money-by-new-ai-based-operating-system/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.