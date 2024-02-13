Windows’a rakip yapay zeka tabanlı işletim sistemi geliyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde neredeyse her ürün için bir ikame bulunsa da bazı kilit ürünlerin yerine başka bir ürünü koymak oldukça güç. Windows da bunlardan birisi ve çoğu insan başka bir alternatif düşünmüyor bile. Ancak bir teknoloji devi, Windows'a kök söktürebilecek yapay zeka tabanlı yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve bu işletim sistemi hiç beklemediğiniz bir şirketten geliyor.

Yazılım alanında Lenovo’dan bir şeyler görmeyeli epey bir zaman geçti. Fakat, görünüşe göre bu durum yakında değişmek üzere. CES 2024 etkinliğinde, Lenovo'nun önemli isimlerinden Liu Jun, bu yıl bir AI işletim sistemi sunma planlarını ağzından kaçırdı.

Windows’a rakip yeni işletim sistemi geliyor

Lenovo'nun kendi işletim sistemini geliştirme kararı, şirketin genel olarak yapay zekaya yönelmesinin bir parçası gibi duruyor. Teknoloji pazarına bir bütün olarak bakıldığında, yapay zekanın teknoloji alanının neredeyse her yönüne girdiği ve ürünlerinde kullanabilen tüm teknoloji şirketleri tarafından benimsendiği görülüyor. Böyle bir hamlenin Lenovo'nun yapay zeka alanındaki büyük atılımının bir parçası olduğu açık; şirket akıllı teknoloji alanında öncülük etme konusunda ciddi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, yapay zekalı bilgisayarlara ve kişisel yardımcılara odaklanan bir yapay zeka işletim sistemi ile oyunun seyrini değiştirebilir. Buradaki amaç, bilgisayarları ve cihazları doğal dil kullanarak ne istediğimizi anlama konusunda daha akıllı hale getirmek gibi görünüyor. Bu, her şeyi hecelememize gerek kalmadan cihazlarımızın ihtiyaçlarımızı anlamada çok daha iyi olabileceği anlamına geliyor.

Windows 11 yüklü çok eski bilgisayarlar artık hiç açılmayacak! 18 sa. önce eklendi

Şirket 2024'ün ilk yarısında raflarda yerini alması planlanan bir grup yapay zeka bilgisayarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Benzer şekilde diğer firmalar da bunu yapacak. Bu bilgisayarlar, kullanıcının cihazla nasıl etkileşime girdiğini öğrenmek ve aynı zamanda ürün ile kullanıcı arasında daha sorunsuz ve sezgisel bir deneyim yaratmak için tasarlanmış yerleşik yapay zeka özelliklerine sahip olacak.

Yeni Lenovo AI OS ise ikinci bir adım olarak düşünülebilir; zira firma bir AI PC ekosistemi oluşturmak istiyor. Bu oldukça büyük bir hamle ancak en azından şimdilik bu işletim sistemi ve ekosistem hakkında bilinenler çok sınırlı. Eğer bunu başarabilirlerse, Lenovo'nun AI işletim sistemi Microsoft'un Windows 11'i gibi büyük isimlerle başa baş mücadele edebilir.

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Windows’a rakip yapay zeka tabanlı işletim sistemi geliyor