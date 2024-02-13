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    Anlık Bildirim

    Windows’a rakip yapay zeka tabanlı işletim sistemi geliyor

    Windows’a rakip geliyor. Hong Kong merkezli bir şirket olan Lenovo, Windows ile başa baş mücadele edecek yapay zeka tabanlı yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
    Windows’a rakip yapay zeka tabanlı işletim sistemi geliyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde neredeyse her ürün için bir ikame bulunsa da bazı kilit ürünlerin yerine başka bir ürünü koymak oldukça güç. Windows da bunlardan birisi ve çoğu insan başka bir alternatif düşünmüyor bile. Ancak bir teknoloji devi, Windows'a kök söktürebilecek yapay zeka tabanlı yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve bu işletim sistemi hiç beklemediğiniz bir şirketten geliyor.

    Yazılım alanında Lenovo’dan bir şeyler görmeyeli epey bir zaman geçti. Fakat, görünüşe göre bu durum yakında değişmek üzere. CES 2024 etkinliğinde, Lenovo'nun önemli isimlerinden Liu Jun, bu yıl bir AI işletim sistemi sunma planlarını ağzından kaçırdı.

    Windows’a rakip yeni işletim sistemi geliyor

    Lenovo'nun kendi işletim sistemini geliştirme kararı, şirketin genel olarak yapay zekaya yönelmesinin bir parçası gibi duruyor. Teknoloji pazarına bir bütün olarak bakıldığında, yapay zekanın teknoloji alanının neredeyse her yönüne girdiği ve ürünlerinde kullanabilen tüm teknoloji şirketleri tarafından benimsendiği görülüyor. Böyle bir hamlenin Lenovo'nun yapay zeka alanındaki büyük atılımının bir parçası olduğu açık; şirket akıllı teknoloji alanında öncülük etme konusunda ciddi görünüyor.

    Windows’a rakip yapay zeka tabanlı işletim sistemi geliyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo, yapay zekalı bilgisayarlara ve kişisel yardımcılara odaklanan bir yapay zeka işletim sistemi ile oyunun seyrini değiştirebilir. Buradaki amaç, bilgisayarları ve cihazları doğal dil kullanarak ne istediğimizi anlama konusunda daha akıllı hale getirmek gibi görünüyor. Bu, her şeyi hecelememize gerek kalmadan cihazlarımızın ihtiyaçlarımızı anlamada çok daha iyi olabileceği anlamına geliyor.

    Şirket 2024'ün ilk yarısında raflarda yerini alması planlanan bir grup yapay zeka bilgisayarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Benzer şekilde diğer firmalar da bunu yapacak. Bu bilgisayarlar, kullanıcının cihazla nasıl etkileşime girdiğini öğrenmek ve aynı zamanda ürün ile kullanıcı arasında daha sorunsuz ve sezgisel bir deneyim yaratmak için tasarlanmış yerleşik yapay zeka özelliklerine sahip olacak.

    Yeni Lenovo AI OS ise ikinci bir adım olarak düşünülebilir; zira firma bir AI PC ekosistemi oluşturmak istiyor. Bu oldukça büyük bir hamle ancak en azından şimdilik bu işletim sistemi ve ekosistem hakkında bilinenler çok sınırlı. Eğer bunu başarabilirlerse, Lenovo'nun AI işletim sistemi Microsoft'un Windows 11'i gibi büyük isimlerle başa baş mücadele edebilir.

    Kaynakça https://www.techradar.com/pro/lenovo-is-reportedly-working-on-an-ai-operating-system-could-this-be-a-rival-to-windows-11-in-the-same-way-huaweis-harmonyos-competes-with-android https://www.tweaktown.com/news/96178/windows-may-be-given-run-for-its-money-by-new-ai-based-operating-system/index.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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