Giimoe ile oyuncaklar çağ atlıyor

Giimoe nedir?
Giiome uzaktan bakıldığında tır içerisine entegre edilmiş bir yaşam alanı görüntüsü veriyor. Oyuncağın asıl yetenekleri ise uygulamaya bağlandığında ortaya çıkıyor. Oyuncağın temel amacı çocuklara farklı iklim koşullarındaki yaşam şartlarını anlatmak.
Uygulama içerisinde pek çok bölge mevcut. Bir bölgeyi seçtiğinizde tırınızı o bölgeye göre optimize etmeniz gerekiyor. Ocağı hazırlama, fırını yakma, insanları farklı noktalara yerleştirme gibi çeşitli görevler mevcut. Hatta Mars ortamında bile nasıl hayatta kalınacağı bile anlatılıyor.
Tırda mini bir LCD ekran, sembolik tüten baca, hava pompası, yağmur ve ışık sensörleri, RGB aydınlatmalar yer alıyor. Uygulama çocuklara temel kodlama bilgisi de veriyor. 179$ bağış karşılığı ücretsiz uygulama ile alınabilen Giimoe gelecek Nisan ayında piyasaya çıkacak. Uygulama global pazarda abonelik gerektirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.