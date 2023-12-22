Giimoe ile oyuncaklar çağ atlıyor

Tam Boyutta Gör Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çocukların vazgeçilmezi oyuncaklar da kendisini geliştirdi. Akıllı özellikler kazanan oyuncaklardan telefonlara bağlanan robotlara ve zengin gerçeklik ile oynanan arabalara kadar sayısız örnek vermek mümkün. Giimoe projesi ise konuyu başka bir boyuta taşıyor.

Giimoe nedir?

Giiome uzaktan bakıldığında tır içerisine entegre edilmiş bir yaşam alanı görüntüsü veriyor. Oyuncağın asıl yetenekleri ise uygulamaya bağlandığında ortaya çıkıyor. Oyuncağın temel amacı çocuklara farklı iklim koşullarındaki yaşam şartlarını anlatmak.

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Uygulama içerisinde pek çok bölge mevcut. Bir bölgeyi seçtiğinizde tırınızı o bölgeye göre optimize etmeniz gerekiyor. Ocağı hazırlama, fırını yakma, insanları farklı noktalara yerleştirme gibi çeşitli görevler mevcut. Hatta Mars ortamında bile nasıl hayatta kalınacağı bile anlatılıyor.

Tırda mini bir LCD ekran, sembolik tüten baca, hava pompası, yağmur ve ışık sensörleri, RGB aydınlatmalar yer alıyor. Uygulama çocuklara temel kodlama bilgisi de veriyor. 179$ bağış karşılığı ücretsiz uygulama ile alınabilen Giimoe gelecek Nisan ayında piyasaya çıkacak. Uygulama global pazarda abonelik gerektirecek.

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