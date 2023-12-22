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    Giimoe ile oyuncaklar çağ atlıyor

    Giimoe adıyla bağış toplayan proje, oyuncak bir yaşam tırı içerisinde interaktif olarak çevre şartlarına uyum sağlama ve hayatta kalma becerileri kazandırıyor.  
    Giimoe Tam Boyutta Gör
    Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çocukların vazgeçilmezi oyuncaklar da kendisini geliştirdi. Akıllı özellikler kazanan oyuncaklardan telefonlara bağlanan robotlara ve zengin gerçeklik ile oynanan arabalara kadar sayısız örnek vermek mümkün. Giimoe projesi ise konuyu başka bir boyuta taşıyor.

    Giimoe nedir?

    Giiome uzaktan bakıldığında tır içerisine entegre edilmiş bir yaşam alanı görüntüsü veriyor. Oyuncağın asıl yetenekleri ise uygulamaya bağlandığında ortaya çıkıyor. Oyuncağın temel amacı çocuklara farklı iklim koşullarındaki yaşam şartlarını anlatmak.

    Uygulama içerisinde pek çok bölge mevcut. Bir bölgeyi seçtiğinizde tırınızı o bölgeye göre optimize etmeniz gerekiyor. Ocağı hazırlama, fırını yakma, insanları farklı noktalara yerleştirme gibi çeşitli görevler mevcut. Hatta Mars ortamında bile nasıl hayatta kalınacağı bile anlatılıyor.

    Tırda mini bir LCD ekran, sembolik tüten baca, hava pompası, yağmur ve ışık sensörleri, RGB aydınlatmalar yer alıyor. Uygulama çocuklara temel kodlama bilgisi de veriyor. 179$ bağış karşılığı ücretsiz uygulama ile alınabilen Giimoe gelecek Nisan ayında piyasaya çıkacak. Uygulama global pazarda abonelik gerektirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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