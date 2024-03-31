Apple, ücretsiz Swift eğitimlerinin bulunduğu yeni bir web sitesini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör WWDC 2024 yaklaşırken Apple bu hafta, Xcode, Swift ve Swift UI ile kodlama yapan geliştirici sayısını artırmak ve öğrenim kolaylığı sağlamak amacıyla bu eğitimlerin ücretsiz bir şekilde tüm geliştiricilere sunulduğu yeni bir web sitesini kullanıma sundu.

LinkedIn, TikTok benzeri yeni bir video sekmesi test ediyor 1 gün önce eklendi

İşte Swift'te Geliştirme Eğitimleri ile yapabilecekleriniz:

Swift'te Geliştirme Eğitimleri adlı web sayfası, yeni geliştiriciler için oldukça faydalı olacak. Çünkü bu sayfa, Xcode'u nasıl yükleyeceğinizi ve ilk Swift projenize nasıl başlayacağınızı detaylı bir şekilde gösteren klavuzlar sunmakta.

Tam Boyutta Gör Beş farklı bölüm halinde hazırlanan klavuzun bölümleri; Xcode'u keşfedin, Görünümler, yapılar ve özellikler, Düzen ve stil, Düğmeler ve durum, Listeler ve metin alanlarından oluşmakta. Apple'ın geliştirici araçları pazarlama müdürü Tim Sneath, bu yeni web sayfası hakkında ise "Bugün Swift ve SwiftUI ile kodlamaya ilk adımlarını atan öğrenciler için yeni bir eğitim seti duyuruyoruz! Bu eğitimleri kullanmak için önceden kodlama deneyimine sahip olmanıza gerek yok, dolayısıyla bunlar harika bir temel oluşturuyor." ifadelerine yer verdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Diğer Yazılım Haberleri

Apple, Swift eğitimlerini sunduğu yeni bir web sitesi açtı