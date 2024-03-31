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    Anlık Bildirim

    Apple, ücretsiz Swift eğitimlerinin bulunduğu yeni bir web sitesini kullanıma sundu

    Teknoloji devlerinden Apple, ücretsiz Xcode, Swift ve Swift UI eğitimlerinin bulunduğu yeni bir web sitesini kullanıma sundu. İşte bu web sitesinde kullanıma sunulan klavuzların detayları:
    Apple, Swift eğitimlerini sunduğu yeni bir web sitesi açtı Tam Boyutta Gör
    WWDC 2024 yaklaşırken Apple bu hafta, Xcode, Swift ve Swift UI ile kodlama yapan geliştirici sayısını artırmak ve öğrenim kolaylığı sağlamak amacıyla bu eğitimlerin ücretsiz bir şekilde tüm geliştiricilere sunulduğu yeni bir web sitesini kullanıma sundu.

    İşte Swift'te Geliştirme Eğitimleri ile yapabilecekleriniz:

    Swift'te Geliştirme Eğitimleri adlı web sayfası, yeni geliştiriciler için oldukça faydalı olacak. Çünkü bu sayfa, Xcode'u nasıl yükleyeceğinizi ve ilk Swift projenize nasıl başlayacağınızı detaylı bir şekilde gösteren klavuzlar sunmakta.

    Apple, Swift eğitimlerini sunduğu yeni bir web sitesi açtı Tam Boyutta Gör
    Beş farklı bölüm halinde hazırlanan klavuzun bölümleri; Xcode'u keşfedin, Görünümler, yapılar ve özellikler, Düzen ve stil, Düğmeler ve durum, Listeler ve metin alanlarından oluşmakta. Apple'ın geliştirici araçları pazarlama müdürü Tim Sneath, bu yeni web sayfası hakkında ise "Bugün Swift ve SwiftUI ile kodlamaya ilk adımlarını atan öğrenciler için yeni bir eğitim seti duyuruyoruz! Bu eğitimleri kullanmak için önceden kodlama deneyimine sahip olmanıza gerek yok, dolayısıyla bunlar harika bir temel oluşturuyor." ifadelerine yer verdi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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