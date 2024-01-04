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    Anlık Bildirim

    LastPass'ten tüm kullanıcılara bildirim: İşte yeni güvenlik önlemleri

    LastPass, kullanıcı verilerini daha iyi korumak için alınan yeni güvenlik önlemlerini duyurdu. Tüm kullanıcıların artık daha güçlü master şifre belirlemesi gerekiyor.
    lastpass master şifre (parola) 12 karakter Tam Boyutta Gör
    LastPass, artık kullanıcılardan hesaplarını korumak için yeni ana şifre belirlemelerini isteyeceklerini söylüyor. Yeni şifrenin en az 12 karakter uzunluğunda olması gerekiyor. Önceden 8 karakter uzunluğunda master şifre belirlenebiliyordu.

    En az 12 karakter zorunluluğu!

    LastPass’e göre NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü), şifrelerin en az 8 karakter uzunluğunda olması gerektiğini söylese de, daha gelişmiş şifre kırma ve brute force teknikleri şirketi yeni ve daha güçlü bir standart oluşturmaya itti. Şifrenin en az bir özel karakter, bir sayı ve bir küçük harf içermesi gerekiyor.

    LastPass, bir süredir tüm yeni ve mevcut kullanıcılarından 12 karakterlik bir şifre oluşturmalarını istiyor. Bugünkü değişiklikle birlikte herkesin LastPass master şifresini güncellemesi gerekecek. Şirket, ayrıca yeni şifrenin daha önce sızdırılmadığından emin olmak için veritabanını kontrol edeceklerini de söyledi.

    LastPass, "Bu yılın başlarında sunduğumuz PBKDF2 parola şifreleme yapılandırmasının yanı sıra artık minimum 12 karakterlik master parola ayarlanmasını zorunlu kılarak, kullanıcılarımızın LastPass kasa verilerine erişmek ve verilerini şifrelemek için daha güçlü ve daha dayanıklı şifreleme anahtarları oluşturmalarına yardımcı olacağız.” açıklamasında bulundu.

    Tüm kullanıcılara bildirim gönderilecek

    LastPass, daha kısa ana şifre kullanan kullanıcılarından bu ay kademeli olarak yeni şifre belirlemelerini isteyecek. Şirketin önceliği bireysel kullanıcılar (ücretsiz, premium ve aile) olacak, ardından kurumsal kullanıcılara bildirim gönderilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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