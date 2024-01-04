LastPass'ten tüm kullanıcılara bildirim: İşte yeni güvenlik önlemleri

En az 12 karakter zorunluluğu!
LastPass’e göre NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü), şifrelerin en az 8 karakter uzunluğunda olması gerektiğini söylese de, daha gelişmiş şifre kırma ve brute force teknikleri şirketi yeni ve daha güçlü bir standart oluşturmaya itti. Şifrenin en az bir özel karakter, bir sayı ve bir küçük harf içermesi gerekiyor.
LastPass, bir süredir tüm yeni ve mevcut kullanıcılarından 12 karakterlik bir şifre oluşturmalarını istiyor. Bugünkü değişiklikle birlikte herkesin LastPass master şifresini güncellemesi gerekecek. Şirket, ayrıca yeni şifrenin daha önce sızdırılmadığından emin olmak için veritabanını kontrol edeceklerini de söyledi.
LastPass, "Bu yılın başlarında sunduğumuz PBKDF2 parola şifreleme yapılandırmasının yanı sıra artık minimum 12 karakterlik master parola ayarlanmasını zorunlu kılarak, kullanıcılarımızın LastPass kasa verilerine erişmek ve verilerini şifrelemek için daha güçlü ve daha dayanıklı şifreleme anahtarları oluşturmalarına yardımcı olacağız.” açıklamasında bulundu.
Tüm kullanıcılara bildirim gönderilecek
LastPass, daha kısa ana şifre kullanan kullanıcılarından bu ay kademeli olarak yeni şifre belirlemelerini isteyecek. Şirketin önceliği bireysel kullanıcılar (ücretsiz, premium ve aile) olacak, ardından kurumsal kullanıcılara bildirim gönderilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.