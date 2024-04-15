Adobe, Premiere Pro'nun gelişmiş yapay zeka özelliklerini sergiledi

Tam Boyutta Gör Adobe, geçtiğimiz yıl önceki SenseiAI'yi temel alan en yeni üretken yapay zeka modeli Firefly'ı piyasaya sürmüştü. Şirket, şimdi de video düzenleme uygulaması Premiere Pro'ya bu yapay zeka yeteneklerini entegre ediyor. Nesne Ekleme ve Kaldırma, Üretken Genişletme ve Metinden Video Oluşturma gibi özelliklerin demosunu duyuran Adobe, özellikleri yıl sonunda programa entegre etmeyi planlıyor.

Üçüncü taraf yapay zeka modelleri kullanılabilecek

Bunun yanında yazılım devi, Runway, Pika Labs ve OpenAI'in Sora'sı gibi üçüncü taraf AI modellerinin de yazılımda kullanılmasına izin vermeyi planlıyor. Bu sayede kullanıcılara istedikleri yapay zeka modelini seçmelerine izin vererek programın yeteneklerini arttırmayı planlıyor.

İlk özellik olan Generative Extend (üretken genişletme) özelliğiyle, kısa kliplere yapay zeka yardımıyla ek kareler eklenerek uzatılabiliyor. Böylece, kurguda esneklik sağlanabiliyor ve yumuşak geçişler yapmak mümkün hale geliyor.

Bir diğer özellik olan Nesne Ekleme ve Kaldırma özelliğiyle, sahnede istenmeyen nesneler kaldırılabiliyor, eksik nesneler ise eklenebiliyor. Örneğin videoda görüldüğü gibi oyuncunun kıyafetine kravat eklenebiliyor, saatin kadranı değiştirilebiliyor.

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Metinden Videoya özelliği ise yazarak videoya yeni sahneler eklenmesine olan tanıyor. Bu sayede hikaye taslakları oluşturmak, aksiyon görüntülerini zenginleştirmek için B-roll oluşturmak gibi şeyler yapılabiliyor.

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