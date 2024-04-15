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    Anlık Bildirim

    Adobe, Premiere Pro'nun gelişmiş yapay zeka özelliklerini sergiledi

    Adobe, video düzenleme uygulaması Premiere Pro'ya kendi yapay zeka modeli Firefly'ı entegre ediyor. Bunun yanında, üçüncü taraf yapay zeka modelleri de programda kullanılabilecek.
    Adobe, Premiere Pro'nun yapay zeka özelliklerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Adobe, geçtiğimiz yıl önceki SenseiAI'yi temel alan en yeni üretken yapay zeka modeli Firefly'ı piyasaya sürmüştü. Şirket, şimdi de video düzenleme uygulaması Premiere Pro'ya bu yapay zeka yeteneklerini entegre ediyor.  Nesne Ekleme ve Kaldırma, Üretken Genişletme ve Metinden Video Oluşturma gibi özelliklerin demosunu duyuran Adobe, özellikleri yıl sonunda programa entegre etmeyi planlıyor.

    Üçüncü taraf yapay zeka modelleri kullanılabilecek

    Bunun yanında yazılım devi, Runway, Pika Labs ve OpenAI'in Sora'sı gibi üçüncü taraf AI modellerinin de yazılımda kullanılmasına izin vermeyi planlıyor. Bu sayede kullanıcılara istedikleri yapay zeka modelini seçmelerine izin vererek programın yeteneklerini arttırmayı planlıyor.

    İlk özellik olan Generative Extend (üretken genişletme) özelliğiyle, kısa kliplere yapay zeka yardımıyla ek kareler eklenerek uzatılabiliyor. Böylece, kurguda esneklik sağlanabiliyor ve yumuşak geçişler yapmak mümkün hale geliyor.

    Bir diğer özellik olan Nesne Ekleme ve Kaldırma özelliğiyle, sahnede istenmeyen nesneler kaldırılabiliyor, eksik nesneler ise eklenebiliyor. Örneğin videoda görüldüğü gibi oyuncunun kıyafetine kravat eklenebiliyor, saatin kadranı değiştirilebiliyor.

    Metinden Videoya özelliği ise yazarak videoya yeni sahneler eklenmesine olan tanıyor. Bu sayede hikaye taslakları oluşturmak, aksiyon görüntülerini zenginleştirmek için B-roll oluşturmak gibi şeyler yapılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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