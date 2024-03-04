Adobe Creative Cloud'un Türkiye fiyatına büyük zam geliyor!

- Adobe Creative Cloud abonelik ücreti 2024
- Adobe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Adobe Creative Cloud abonelik ücreti 2024
Creative Cloud Tüm Uygulamalar 100 GB aboneliği yıllık satın alımda aylık 190 TL'den 777 TL'ye yükselecek. Yıllık peşin fiyatı ise 2.290 TL'den 10.350 TL'ye yükselecek. Adobe'den yapılan açıklamaya göre 5 Mart'ta yeni fiyatlar geçerli olacak.
Adobe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Japonya, Norveç, Güney Kore, İsveç veya Türkiye’deki bir müşteriyseniz, Adobe para birimi dalgalanmalarını izler ve yalnızca gerektiğinde fiyatları ayarlar.
Döviz kurlarındaki dalgalanmalara uyum sağlama becerimiz, herkes için yaratıcılığı sürekli olarak mümkün kılmamızı ve küresel çapta müşterilerimize büyük değer sunmamızı sağlıyor.
Mısır, Japonya, Güney Kore ve Türkiye için güncellenmiş fiyatlandırma 5 Mart 2024 tarihinden sonra uygulanacaktır."
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.