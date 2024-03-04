Adobe Creative Cloud'un Türkiye fiyatına büyük zam geliyor!

Adobe'nin Photoshop, Premier Pro, Illustrator gibi grafik taasarım uygulamalarını bir arada sunan Creative Cloud üyelik fiyatına yüksek miktarda zam geliyor. Adobe Creative Cloud abonelik ücreti yüzde 300 oranında zamlandı.

Adobe Creative Cloud abonelik ücreti 2024

Creative Cloud Tüm Uygulamalar 100 GB aboneliği yıllık satın alımda aylık 190 TL'den 777 TL'ye yükselecek. Yıllık peşin fiyatı ise 2.290 TL'den 10.350 TL'ye yükselecek. Adobe'den yapılan açıklamaya göre 5 Mart'ta yeni fiyatlar geçerli olacak.

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Adobe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Japonya, Norveç, Güney Kore, İsveç veya Türkiye’deki bir müşteriyseniz, Adobe para birimi dalgalanmalarını izler ve yalnızca gerektiğinde fiyatları ayarlar.



Döviz kurlarındaki dalgalanmalara uyum sağlama becerimiz, herkes için yaratıcılığı sürekli olarak mümkün kılmamızı ve küresel çapta müşterilerimize büyük değer sunmamızı sağlıyor.



Mısır, Japonya, Güney Kore ve Türkiye için güncellenmiş fiyatlandırma 5 Mart 2024 tarihinden sonra uygulanacaktır."

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