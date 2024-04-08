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    BTK Akademi, 11 ilde ücretsiz yazılım eğitimi verecek

    BTK Akademi, 11 ilde 18 farklı alanda yüz yüze ücretsiz eğitimler verecek. Yapay zeka, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme gibi konularda eğitimler yapılacak.
    BTK Akademi, 11 ilde ücretsiz yazılım eğitimi verecek Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ücretsiz eğitim platformu BTK Akademi, 11 ilde 18 farklı alanda yüz yüze eğitim verecek. Yapay zeka, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme, web geliştirme, siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler gerçekleştirilecek.

    Yüz yüze eğitimlere tüm üniversite öğrencileri ve bu eğitimlerden bazılarına yeni mezunlar katılabiliyor. Katılım için online sınav ile eleme yapılacak. En yüksek puanı alan ilk 25 kişi, yaklaşık 4 hafta sürecek eğitime katılma fırsatı elde edecek.

    Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek şehrinizdeki eğitime katılmak için gerekli koşulları görebilir ve başvuru yapabilirsiniz:

    https://www.btkakademi.gov.tr/portal/news/btk-akademi-den-11-farkli-ilde-yuz-yuze-18-yeni-egitim-4002

    BTK Akademi'nin yüz yüze ücretsiz eğitimleri

    • Ankara:
      -Sızma Testi ve Olay Müdahale Eğitimi
      -Angular ile Web Uygulama Geliştirme Atölyesi
      -Temel Seviye Python Programlama
      -Siber Tehdit Avcılığı ve Olay Müdahale Atölyesi
      -Temel Seviye Java ile Programlama 
      -Geleceğin Hackerları
    • İstanbul: Android Kotlin ile Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi 
    • Aydın: C# Windows Uygulamaları Eğitimi - Python ile Temel Seviye Yazılım Geliştirme Eğitimi
    • Tokat: Unreal Engine Oyun Geliştirme Atölyesi
    • Antalya: İleri Seviye Python ile Makine Öğrenmesi (Yapay Zeka) Atölyesi
    • Karabük: Temel Seviye  Arduino Programlama
    • Van:
      -Yapay Zeka Atölyesi - Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları
      -Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları
    • Bitlis: Front-End Web Geliştirme Atölyesi
    • Muş: Temel Seviye Python Programlama Eğitimi
    • Mersin: Front -End Web Geliştirme Atölyesi
    • Kırıkkale: Arduino Uygulamaları (Temel Seviye)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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