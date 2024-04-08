BTK Akademi, 11 ilde ücretsiz yazılım eğitimi verecek

Yüz yüze eğitimlere tüm üniversite öğrencileri ve bu eğitimlerden bazılarına yeni mezunlar katılabiliyor. Katılım için online sınav ile eleme yapılacak. En yüksek puanı alan ilk 25 kişi, yaklaşık 4 hafta sürecek eğitime katılma fırsatı elde edecek.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek şehrinizdeki eğitime katılmak için gerekli koşulları görebilir ve başvuru yapabilirsiniz:
https://www.btkakademi.gov.tr/portal/news/btk-akademi-den-11-farkli-ilde-yuz-yuze-18-yeni-egitim-4002
BTK Akademi'nin yüz yüze ücretsiz eğitimleri
- Ankara:
-Sızma Testi ve Olay Müdahale Eğitimi
-Angular ile Web Uygulama Geliştirme Atölyesi
-Temel Seviye Python Programlama
-Siber Tehdit Avcılığı ve Olay Müdahale Atölyesi
-Temel Seviye Java ile Programlama
-Geleceğin Hackerları
- İstanbul: Android Kotlin ile Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi
- Aydın: C# Windows Uygulamaları Eğitimi - Python ile Temel Seviye Yazılım Geliştirme Eğitimi
- Tokat: Unreal Engine Oyun Geliştirme Atölyesi
- Antalya: İleri Seviye Python ile Makine Öğrenmesi (Yapay Zeka) Atölyesi
- Karabük: Temel Seviye Arduino Programlama
- Van:
-Yapay Zeka Atölyesi - Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları
-Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları
- Bitlis: Front-End Web Geliştirme Atölyesi
- Muş: Temel Seviye Python Programlama Eğitimi
- Mersin: Front -End Web Geliştirme Atölyesi
- Kırıkkale: Arduino Uygulamaları (Temel Seviye)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...