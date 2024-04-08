BTK Akademi, 11 ilde ücretsiz yazılım eğitimi verecek

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ücretsiz eğitim platformu BTK Akademi, 11 ilde 18 farklı alanda yüz yüze eğitim verecek. Yapay zeka, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme, web geliştirme, siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitimlere tüm üniversite öğrencileri ve bu eğitimlerden bazılarına yeni mezunlar katılabiliyor. Katılım için online sınav ile eleme yapılacak. En yüksek puanı alan ilk 25 kişi, yaklaşık 4 hafta sürecek eğitime katılma fırsatı elde edecek.

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Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek şehrinizdeki eğitime katılmak için gerekli koşulları görebilir ve başvuru yapabilirsiniz:

https://www.btkakademi.gov.tr/portal/news/btk-akademi-den-11-farkli-ilde-yuz-yuze-18-yeni-egitim-4002

BTK Akademi'nin yüz yüze ücretsiz eğitimleri

Ankara:

-Sızma Testi ve Olay Müdahale Eğitimi

-Angular ile Web Uygulama Geliştirme Atölyesi

-Temel Seviye Python Programlama

-Siber Tehdit Avcılığı ve Olay Müdahale Atölyesi

-Temel Seviye Java ile Programlama

-Geleceğin Hackerları

-Sızma Testi ve Olay Müdahale Eğitimi -Angular ile Web Uygulama Geliştirme Atölyesi -Temel Seviye Python Programlama -Siber Tehdit Avcılığı ve Olay Müdahale Atölyesi -Temel Seviye Java ile Programlama -Geleceğin Hackerları İstanbul: Android Kotlin ile Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi

Aydın: C# Windows Uygulamaları Eğitimi - Python ile Temel Seviye Yazılım Geliştirme Eğitimi

Tokat: Unreal Engine Oyun Geliştirme Atölyesi

Antalya: İleri Seviye Python ile Makine Öğrenmesi (Yapay Zeka) Atölyesi

Karabük: Temel Seviye Arduino Programlama

Van:

-Yapay Zeka Atölyesi - Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları

-Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları

-Yapay Zeka Atölyesi - Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları -Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları Bitlis: Front-End Web Geliştirme Atölyesi

Muş: Temel Seviye Python Programlama Eğitimi

Mersin: Front -End Web Geliştirme Atölyesi

Kırıkkale: Arduino Uygulamaları (Temel Seviye)

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BTK Akademi, 11 ilde ücretsiz yazılım eğitimi verecek