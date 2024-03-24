MEB'in yerli e-posta sistemi hizmete giriyor: 100 bin okulda kullanılacak

MEB'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK işbirliğiyle yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş elektronik posta sistemiyle, diğer sistemlerdeki özellikler tek bir platformda toplanacak.
En az 100 bin okul ve eğitim kurumunun anlık elektronik posta sistemini aktif kullanabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sistemle okul ve Bakanlık kurumlarının ihtiyacı olan yeni nesil elektronik posta ihtiyacına cevap vermesi, mobil kullanım özellikleri ile iş hayatında da kullanıcılarına avantajlar sağlanması hedefleniyor.
Uluslararası standartlar tabanında geliştirilen ve 5 Nisan'da erişime açılacak sistem, kullanıcısına bağımsız olarak hizmet vermesinin yanı sıra iki faktörlü kimlik doğrulama ile güvenli erişimi sağlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ile tam uyumu bulunan sistemde, kurumların isteklerine göre yeni yetenekler kazandırılabilirken, takvim kayıtlarının yönetimi ve mail gruplarını kontrol etme desteği de sağlanabiliyor.
Ayrıca sistemin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş Milli İşletim Sistemi (PARDUS), Milli Akıllı Kart (AKİS), Milli Donanım Güvenlik Modülü (DİRAK), Milli Sertifika Makamı, Zaman Damgası (MA3 SM) ve Milli Bulut Depolama Servisi (SAFİR DEPO) gibi diğer TÜBİTAK ürünleriyle de entegrasyonu bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...