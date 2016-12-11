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A-Data XPG Z1 RAM incelemesi "Çekici tasarım, yüksek hızaşırtmayla buluştu"

2 yıl
13,8b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda A-Data XPG Z1 serisi 2x4GB DDR4 2400MHz ram kitinin tasarımını ele alıyor, plakaların ardındaki detaylara bakıyor ve performans testleri ardından hızaşırtma uyguluyoruz.
İncelemeye başlamadan önce XPG’ye değinmek gerek, XPG kimdir, nedir? XPG’yi A-Data’nın oyunculara odaklanan alt markası olarak yorumlayabiliriz, şu an için özellikle SSD ve Ram tarafında faaliyet gösteriyor. Elimizdeki RAM kiti de kutusunda, etiketinde yazmasa da XPG Z1 adlı bir kit, 3 yıl garantili, belirli şartlar dahilinde de ömür boyu garantili.

Kırmızı ve sarı renk seçeneğine sahip, modülleri ortasına doğru yükselen alüminyum plakalar soğutuyor. Kenarlardan ortaya doğru uzayan, hafif piramit formunda. Köpekbalığı yüzgecini andıran ızgaralardan köşelere geçince parlak desenleri görüyoruz, siyah PCB’li RAM’in genel tasarımını daha dişli bir hale getirmiş. Ortalarında A-Data, XPG logolu etiketler var, ışığına göre deseni görülebiliyor.

XPG Z1 ram kiti özellikle kırmızı tema oluşturulacaksa eğer görünüm itibarıyla başarılı bir seçenek, abisi diyebileceğimiz, LED aydıntlatmalı XPG Dazzle kadar değil belki ama agresif tasarımı tematik kasa severlerin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum.

Boyu itibarıyla kısa profilli mi uzun profilli, ne desem bilemedim doğrusu. En kısa olduğu yerden 3.2, en uzun olduğu yerden 4.4cm boyunda amma velakin formu itibarıyla, bazı kasalarda yaşanan RAM’in radyatör fanlarıyla çatışması sorununun önüne geçilmiş, duruma ve kuruluma göre durum değişir tabii. Bilinçli bir kararın sonucu mu bilmiyorum ama sırf RAM yüzünden kasanın üstündeki soğutucuyu ön panele alma zahmetinden kurtarabiliyor, ısı dağıtımı için gerekli yüzey alanını da ortada toplamış oluyor.

Şimdi soğutucunun ardındaki detaylara inelim. Soğutma tarafında A-Data’nın Termal İletim Teknolojisi’nden bahsedilmiş, teknoloji demek ne kadar doğru emin değilim ama aslında ısı üreten tüm birimlerin termal padlerle soğutucu plakaya temas etmesini baz alıyor, en nihayetinde kendi hızında veya hızaşırtılmış olsun serin çalışıyorlar.

Siyah PCB’si 10 katmanlı bir PCB, devre kartının yapısında 2 ons bakır kullanılarak sinyal transferi güçlendirilmiş. Elimizdeki kit 2x4GB DDR4 2400MHz hızında, 1.2v çalışma gerilimine sahip belleklerin zamanlamaları ise 16-16-16-39 şeklinde. 8, 16 ve 32GB şeklinde çift ve dört kanal, 3333MHz’e kadar kitlerinin olduğunu da ekleyelim.

Şunu söylemek gerek, bellek hızı oyun performansını direkt etkileyen bir farktör değil, en iyi senaryodaki etkisi 1-2 kare/saniyeyi geçmez bile ancak üretkenlik yazılımları kullanıyor, ham işlem gücüne ihtiyaç duyduğunuz spesifik iş yükleriniz varsa eğer işte bu tarafta daha fazla hızdan faydalanabilirsiniz.

Önce okuma ve yazma hızlarıyla başlayalım, Aida’nın bellek okuma testinde 31.900MB/s, yazma testinde 32.812MB/saniye şeklinde skorlar aldı. Bellek kopyalamada 28.790MB/s, bellek gecikme süresi ise 59.8 nano saniye şeklinde oldu.
Üretkenlik yazılımlarının iş yüklerini uygulayan Realbench testinde resim düzenlemede 184.428, kodlamada 165.250, çoklu işlem testinde 158.923 şeklinde oldu, genel sistem skoru da 127.886.

Winrar hız testinde 9.780KB/s şeklinde skor alan işlemci ve RAM ikilisi Cinebench testinde 910 puan aldı.
Şimdi hızaşırtma vakti. XMP 2.0 destekli bellekler özetle hayli başarılılar, 2400MHz seviyesinde CL15 bellekler var diyeceksiniz belki ama hızaşırtma performansı bu açığı kapatıyor.

16-16-16-36 şeklindeki zamanlamayla, bellek voltajını güvenli sınırı 1.4V’a çekerek tek seferde belleği 3100MHz’e kadar hızaşırtabildim, yani 700MHz, yüzdeye vurursak eğer %25.4’lük bir hızaşırtmadan söz ediyoruz, gayet iyi bir değer.
Aida’ testlerine geri dönüp bellekleri yeni hızlarıyla sınadığımda okuma hızı %23.9 artışla 40.585MB/s, yazma hızı ise %25.4 artışla 42.370MB/s şeklinde gelişim gösterdi. Bellek kopyalama %25.9 artışla 37.376MB/s, bellek gecikme süresi ise %15.8 ile 51 nano saniyeye geriledi.

Realbench bize aslında pratikte ne kadar kazanım sağladığımızı gösteriyor. Resim düzenlemede %1.3 artışla 186.852, kodlamada %3 artışla 170.401, çoklu işlemde %7.6 artışla 171.578 ve genel sistem skoru da %3.87 ile 132.944 puana yükseldi. Arada müthiş farklar yok belki ama tek hamlede kolay ve stabil bir kazanım sağlayabiliyorsunuz.

Winrar testinde %12.5 ile 11.089 ki en büyük farklardan biri bu testte, Cinebench testinde ise %1.2 artışla 921 oldu.
A-Data XPG serisi ve elimdeki kit açıkçası gayet hoşuma gitti. Agresif görünümü siyah-kırmızı tematik kasalara yakışacak cinsten, kenarlardan ortaya yükselen formu bilinçli bir kararın sonucu mu emin değilim ama sıvı soğutma radyatörü montajının kasanın üstüne yapıldığı durumlarda can kurtarıcı olabiliyor, şahsen önemli bir detay.
Soğutma plakalarının birbirinden biraz fazla ayrı olması dışında görünümü, tasarımı olsun, yüksek hızaşırtma performansı olsun beğenimi kazandı, peki A-data’nın, XPG’nin fiyat politikası ne? Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla XPG ürünlerde benzer hız ve kapasite için piyasanın bir tık altında bir fiyat politikası izliyor. Tüm artıları üstüne fiyat avantajı da eklenince rekabet gücü yüksek, gayet iyi bir seçenek haline geliyor A-Data XPG serisi Ram’ler.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

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redoracle 2 yıl en beğenilen
Belleklerin soğutucusunun şekli herşeyi özetlemiş zaten,incelemeye bile gerek kalmamış

4 ghz kusur ddr4 bellekler varken 8 gb artık giriş seviyesi olmuşken,2x4 2400 mhz almayı kim ister ki(corsair,gskill,geil,kinston,patriot vs varken ayrıca),o hızda ddr 3 bellekler var zaten.
Üstelik bari soğutucuyu kazık şeklinde yapacaklarına düz yapsalarmış bari,daha sorunsuz olurdu cpu soğutucuları için.
Belleklerin soğutucusunun şekli herşeyi özetlemiş zaten,incelemeye bile gerek kalmamış4 ghz kusur ddr4 bellekler varken 8 gb artık giriş seviyes...
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DH Misafiri 2 yıl
Xeon her zaman ki gibi liderligini koruyor :Çd
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emrahrasa 2 yıl
Bence soğutucu tasarımı berbat görünüyor.
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dede17 2 yıl
Çok aerodinamik olmuş uçuş da baya rüzgar dirincini kırar mükemmel bir arge
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a_y_k_u_t 2 yıl
-Abi şimdi ne yap biliyormusun şekil şukul bir ram tak buna ama ddr4 olsun birde çok dursun bir tane olmaz ama ucuz olsun.
- O zaman A-Data XPG Z1 RAM takıyorum 10 numara valla.
-Eyvallah abi
-Öd
-Tşk
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
Yukarı doğru sivrilen soğutucu tasarımı hava soğutmalar için engel yaratabilir. Şekil olsun diye öyle yapmışlar belli ki.
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kaptan666 2 yıl
İyi güzel bir seri olmuş ama biraz geç değil mi? 1 yıldır piyasada çeşitli markaların benzer hatta daha iyi timingli ramleri var.
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Firaristt 2 yıl
Güzel bellektir ona lafım yok da şu soğutucuları Low profile için de yapsalar iyi olacak. 2 derece serin olacak diye 2 slottan oluyoruz.
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djduke 2 yıl
ddr4 ler bence yetersiz
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-dehşet- 2 yıl djduke
2 kanal DDR4 ile 4 kanal DDR3'ü karşılaştırıp DDR4'ler yetersiz demek komik olmuş.
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burakesan 2 yıl djduke
djduke
ddr4 ler bence yetersiz
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Dört kanal bellekle çift kanal bellek kitini karşılaştırıp sonra da "DDR4'ler bence yetersiz" demek...

Pes artık :D
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crashris 2 yıl
hazır konuya gelmişken server anakart bakıyorum Supermicro X10DAI-O modeline baktım burda işlemcinin kaç çekirdeğine destek verdiği yazıyor o değer tek işlemci için mi yoksa iki işlemcinin toplam çekirdek sayısı için mi verilmiş *
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-dehşet- 2 yıl
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