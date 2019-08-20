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AM4 platformu için yonga seti sürücüsü güncelleştirmesi yayınlandı

3. nesil Ryzen işlemcileriyle yakaladığı ivmeyi sürdürmeyi başaran AMD, AM4 soketli anakartlar için hazırladığı yeni sürücü paketini indirmeye sundu.
42 dk.
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Anakart
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD yeni Ryzen işlemcilerine yönelik iyileştirmeler sunmaya devam ediyor. Son yonga seti güncelleştirmesi çeşitli uyumsuzluk problemlerini giderirken güç tüketimi konusunda da geliştirmeler içeriyor.

Güç tüketimi optimizasyonu 

Yapı 1.8.19.0915 sürüm numarasıyla dağıtımına başlanan sürücü paketiyle firma arayüzde iyileştirmelere giderken, paket boyutunu da küçültmüş. Bunun yanı sıra kurulum performansının da iyileştirildiği güncelleştirme ile AMD Ryzen Balanced güç planı 5.0.0.0’a yükseltilmiş.
Ryzen 3000 işlemcilerinin boştaki güç tüketim değerlerini optimize eden yama ayrıca Destiny 2’nin açılış sorunu için de çözüm içeriyor. AMD X399, X570, X470, X370, B450, B350 ve A320 çipsetleri için geliştirilen sürücü güncelleştirmesi Windows 10 işletim sistemi altında kullanılan 2. ve 3. nesil Ryzen işlemcileriyle uyumlu.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-updates-motherboard-chipset-driver-to-build-1-8-19-0915-updated-energy-saving-plan.html Yorum Yaz
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napolyon94 34 dk.
A520- b550 bekliyoruz ey AMD
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