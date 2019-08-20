AM4 platformu için yonga seti sürücüsü güncelleştirmesi yayınlandı

AMD yeni Ryzen işlemcilerine yönelik iyileştirmeler sunmaya devam ediyor. Son yonga seti güncelleştirmesi çeşitli uyumsuzluk problemlerini giderirken güç tüketimi konusunda da geliştirmeler içeriyor.

Güç tüketimi optimizasyonu

https://www.guru3d.com/news-story/amd-updates-motherboard-chipset-driver-to-build-1-8-19-0915-updated-energy-saving-plan.html

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Yapısürüm numarasıyla dağıtımına başlanan sürücü paketiyle firma arayüzde iyileştirmelere giderken, paket boyutunu da küçültmüş. Bunun yanı sıra kurulum performansının da iyileştirildiği güncelleştirme ile AMD Ryzen Balanced güç planı 5.0.0.0’a yükseltilmiş.Ryzen 3000 işlemcilerinin boştaki güç tüketim değerlerini optimize eden yama ayrıcaaçılış sorunu için de çözüm içeriyor.için geliştirilen sürücü güncelleştirmesi Windows 10 işletim sistemi altında kullanılan 2. ve 3. nesil Ryzen işlemcileriyle uyumlu.