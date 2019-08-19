AMD, RX 570’in yerini alacak bir model üzerinde çalışıyor olabilir

Compubench testinde ortaya çıkan AMD imzasını taşıyan yonga donanım dünyasının firmadan beklediği üst segment bir ekran kartı beklentilerini karşılamayacağa benziyor. Görünüşe göre yeni ekran kartı uygun fiyatlı klasmana konumlandırılacak.
AMD 7341: 00Henüz mimarisi tam bilinmese de yeni ortaya çıkan ekran kartı Navi 14 ya da Polaris mimarili olabilir. RX 570’in yerini alması beklenen ekran kartı 14 işlem birimi barındırıyor. Buradan yola çıkacak olursak 1536 shader biriminden söz ediyor olabiliriz. AMD 7341: 00 ID’sine sahip yeni model 8 GB VRAM’e sahip görünüyor. GPU frekansı konusunda ise 1900 MHz kayda geçmiş durumda.
AMD’nin ekran kartlarına baktığımızda şu anda orta segmentte RX 5700 serisi mevcut. Üst segmente yerleşecek yeni modeli de hesaba katarsak firmanın şu anda boşta kalan segmenti giriş seviyesi oluyor. RX 570-580 modelleri bu klasmanda gayet iyi bir iş çıkarıyor. Buna karşın bir performans geliştirmesi şart. Zira yeşil ekip aradan geçen sürede boş durmadı ve GTX 1600 modellerini piyasaya sürdü.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-734100-radeon-rx-570-successor-spotted.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle