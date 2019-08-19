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AMD, RX 570’in yerini alacak bir model üzerinde çalışıyor olabilir

Donanım dünyası AMD’nin üst segmente konumlandıracağı RDNA mimarili bir kartı bekleyedursun AMD giriş segmentine yönelik bir model üzerinde çalışıyor olabilir.
54 dk.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Compubench testinde ortaya çıkan AMD imzasını taşıyan yonga donanım dünyasının firmadan beklediği üst segment bir ekran kartı beklentilerini karşılamayacağa benziyor. Görünüşe göre yeni ekran kartı uygun fiyatlı klasmana konumlandırılacak.

AMD 7341: 00

Henüz mimarisi tam bilinmese de yeni ortaya çıkan ekran kartı Navi 14 ya da Polaris mimarili olabilir. RX 570’in yerini alması beklenen ekran kartı 14 işlem birimi barındırıyor. Buradan yola çıkacak olursak 1536 shader biriminden söz ediyor olabiliriz. AMD 7341: 00 ID’sine sahip yeni model 8 GB VRAM’e sahip görünüyor. GPU frekansı konusunda ise 1900 MHz kayda geçmiş durumda.
AMD, RX 570’in yerini alacak bir model üzerinde çalışıyor olabilir

AMD’nin ekran kartlarına baktığımızda şu anda orta segmentte RX 5700 serisi mevcut. Üst segmente yerleşecek yeni modeli de hesaba katarsak firmanın şu anda boşta kalan segmenti giriş seviyesi oluyor. RX 570-580 modelleri bu klasmanda gayet iyi bir iş çıkarıyor. Buna karşın bir performans geliştirmesi şart. Zira yeşil ekip aradan geçen sürede boş durmadı ve GTX 1600 modellerini piyasaya sürdü.
Dolayısıyla AMD’nin 300 dolar altı segmentte mücadele edebilecek bir modele ihtiyacı var. Görünüşe göre firma hazırlıklara başlamış bile. RDNA mimarisi bu sınıfta şu anda kullanılır mı bilinmez. Buna karşın bir önceki Navi GPU'lar dahi güzel bir gelişme sağlayacaktır. Umalım da Polaris bir kere daha piyasaya sürülmesin.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-734100-radeon-rx-570-successor-spotted.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
damn2u 5 dk.
Tüm firmalara bir haller oldu, senelerce eskileri revize edip koyuyorlar önümüze. Hele ki alt/orta seviyeyi iyice boşlamaya başladılar.
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