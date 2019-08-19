AMD, RX 570’in yerini alacak bir model üzerinde çalışıyor olabilir

Compubench testinde ortaya çıkan AMD imzasını taşıyan yonga donanım dünyasının firmadan beklediği üst segment bir ekran kartı beklentilerini karşılamayacağa benziyor. Görünüşe göre yeni ekran kartı uygun fiyatlı klasmana konumlandırılacak.

AMD 7341: 00

https://www.guru3d.com/news-story/amd-734100-radeon-rx-570-successor-spotted.html

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Henüz mimarisi tam bilinmese de yeni ortaya çıkan ekran kartımimarili olabilir. RX 570’in yerini alması beklenen ekran kartı 14 işlem birimi barındırıyor. Buradan yola çıkacak olursakbiriminden söz ediyor olabiliriz.’sine sahip yeni modelsahip görünüyor.konusunda ise 1900 MHz kayda geçmiş durumda.AMD’nin ekran kartlarına baktığımızda şu anda orta segmentte RX 5700 serisi mevcut. Üst segmente yerleşecek yeni modeli de hesaba katarsak firmanın şu anda boşta kalan segmenti giriş seviyesi oluyor.modelleri bu klasmanda gayet iyi bir iş çıkarıyor. Buna karşın bir performans geliştirmesi şart. Zira yeşil ekip aradan geçen sürede boş durmadı ve GTX 1600 modellerini piyasaya sürdü.Dolayısıyla AMD’ninsegmentte mücadele edebilecek bir modele ihtiyacı var. Görünüşe göre firma hazırlıklara başlamış bile.mimarisi bu sınıfta şu anda kullanılır mı bilinmez. Buna karşın bir önceki Navi GPU'lar dahi güzel bir gelişme sağlayacaktır. Umalım dabir kere daha piyasaya sürülmesin.