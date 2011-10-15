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AMD Bulldozer FX-8150 7GHz'e hız aşırtma...

7 yıl
92,4b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD adına çalışan ünlü hız aşırtmacı Macci ile daha önce çeşitli dünya rekorları kıran ve yarışma dereceleri bulan SF3D'nin bir araya geldiği çalışmada, AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi hız aşırtıldı. Amacın 8 çekirdek aktif olarak görev yaptığı yüksek çalışma frekansında test sonucu almak olduğu çalışmada, soğutma olarak daha önce 2 çekirdek aktif olarak 8.4GHz'e ulaşılan çalışmadan farklı olarak Helyum yerine Sıvı Azot kullanldığını görüyoruz.
Anakart olarak Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V modelinin kullanıldığı çalışmada, sistemin diğer bileşenlerini ise AMD Radeon HD 6990 ekran kartı, Kingston V100+ SSD sürücü, Kingston HyperX 2133MHz  CL8 DDR3 bellek kiti ve Antec'in 1200 Watt kapasiteli güç kaynağı oluşturdu. En yüksek frekans olarak 2,076 geriliminde 7206MHz'e ulaşılan çalışmada 3DMark 11 ve Cinebench testleriyle farklı saat hızlarında çeşitli skorlar da alındı. Çalışmaya ait tüm detayları aşağıda yer alan videoda izleyebilirsiniz.
 

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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Allah Allah yaa.
Nasıl bir mantık varsa adamlarda. 501 liralık FX8150 nin 655 liralık 2600K yı geçmesini bekliyor. Geçmeyince de mundar diyor.
- Yaaa. Ben 5000 liraya Fiat araba aldım. Bu niye şimdi Ferrari'yi geçmiyor ki yaaaa.
Allah Allah yaa.Nasıl bir mantık varsa adamlarda. 501 liralık FX8150 nin 655 liralık 2600K yı geçmesini bekliyor. Geçmeyince de mundar diyor.- Yaaa. Be...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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JrMaster 7 yıl
Adam rakı doldurur gibi nitrojen dolduruyor ^^ Çok efkarlı geldiler bi an
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proyuris 7 yıl
Çölün ortasında 40 koli vardı. İlk nesil işlemciler bu kolileri tek tek getirdi. Sonra ki nesiller gerek işlemci çekirdeğiyle gerek aynı anakarta birden fazla işlemci takarak aynı anda getirilecek koli sayısını artırdı. Dolayısıyla bir kerede taşınabilen koli sayısı artarak taşıma performansı arttı. İşlemcilerin ghzleri yolda yürüme hızı idi. İşlemciler için gelinen nokta budur. Henüz kimse lastiği keşfedemedi. Lastiği keşfederlerse motoruda keşfedecekler. Sonra arabalar, kamyonlar, uçaklar...
Çölün ortasında 40 koli vardı. İlk nesil işlemciler bu kolileri tek tek getirdi. Sonra ki nesiller gerek işlemci çekirdeğiyle gerek aynı anakarta birden fazla i...
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utkanizmit 6 yıl
saol varol amd.
Senden önce intelin en dandik işlemcilerine bile çuvalla para döküyorduk.
Ayrıca ben birçok pc tercihimi amd den yana yapıyorum.
Geçen hafta x2 250 li bi makina topladım.
Bugünde 2 tane x2 250 li makina siparişi verdim.
Ofis pc si söz konusu ise x2 süper bence.
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arabcian 6 yıl
amd alan memnun değilöin kısaltması zaten almayın hızlı da degil intelden de fazla elektrik yakıyo rezillik bariz
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SISQO 6 yıl
AMD'nin kan kaybı.
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endeksor 7 yıl
ben açıkçası şuna inanıyorum % 15 yükle en cok yorabildiğimiz işlemciler için yüksek meblalar ödemek çok saçma acıkcası bence neye ihtiyacın varsa onu alıcaksın 2600 k alıpta % 10 % 30 la en cok en cok kullanacak oldukdan sonra neden o kadar para vereyım amd nin bulldozer ile çuvalladığı dogru ama athlon xp ile pentium karşısında yakaladığı başarıyı sürdüremedi amd ve bundan sonra da kolay kolay iki yakasını bi araya getirebileceğini sanmıyorum.
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Crimson Red 7 yıl
nedense içimden gg diyesim geldi
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UltrAslan_06 7 yıl
Burada bence 7 ghz hız aşırttırma hikaye neden hikaye adamlar bilgisayar kullanıcılarını kendi amd piyasasına çekmek için bu tür girişimlerde bulunuyorlar çünkü ürünleri satılsın ki maxsimum kara ulaşabilsinler burada amd yi kötülemek için söylemiyorum.aksine amd(işlemci,ekran kartı vb. )çok iyi,performanslı ve kullanıcıyı yanına çekebilmek için bu uyanıklığı her zman yapacak :))
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GOKHAN OZKAN 7 yıl
Maşallah iyi hızlandırmışlar.
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nmkyldrm 7 yıl
2600k ile karşılaştıran arkadaşlar acaba amd bu işlemciyi çıkarmasa 2600k ya sahip olma yüzdesinin ne kadar azalacağını bir düşünsünler de amd fiyatların düşüşüne bir vesile olduğu için şükretsinler. tamam siz daha iyi bir amd bekliyordunuz. evet ben de öyle ya peki amd çalışanları. onlar farklı bir beklenti içinde miydi? unutmamak gerekirki işlemci piyasasında yıllardır amd son kale. o kaleye zeval gelirse vay halimize. alırsınız 2600kları!!!!!!
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moder77 7 yıl
iyiki amd 965 almışım yazık yazık
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S 7 yıl moder77
moder77

iyiki amd 965 almışım yazık yazık

965 ile 8150 kıyaslaması gayet mantıklı olmuş tebrik ederim.
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TayfunGuN 7 yıl
300 TL den fazla para vermem AMD ye. Amd yi oyun için alıyorm ucuz oluyor, inteli gecsin die almıyorum. 955 BE herşeyime yeter. daha fazla performans dersem intel alırım.
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hacıveli 7 yıl
AMD bekleneni vermedi başka söze gerek yok...İntel aldı başını gidiyor .
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19 7 yıl
amd devri bitti beyler yeni bir işlemci olmazsa intel paraları toplar. ibm, cyrix, via gibi firmaların boy göstermesi gerekiyor. kim bilir nasıl nokia eskiden paraları topluyorduda apple geldi dur dedi. gün gelir ilerde neler olacak.
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