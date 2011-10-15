AMD Bulldozer FX-8150 7GHz'e hız aşırtma...

AMD adına çalışan ünlü hız aşırtmacı Macci ile daha önce çeşitli dünya rekorları kıran ve yarışma dereceleri bulan SF3D'nin bir araya geldiği çalışmada, AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi hız aşırtıldı. Amacın 8 çekirdek aktif olarak görev yaptığı yüksek çalışma frekansında test sonucu almak olduğu çalışmada, soğutma olarak daha önce 2 çekirdek aktif olarak 8.4GHz'e ulaşılan çalışmadan farklı olarak Helyum yerine Sıvı Azot kullanldığını görüyoruz.

Anakart olarak Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V modelinin kullanıldığı çalışmada, sistemin diğer bileşenlerini ise AMD Radeon HD 6990 ekran kartı, Kingston V100+ SSD sürücü, Kingston HyperX 2133MHz CL8 DDR3 bellek kiti ve Antec'in 1200 Watt kapasiteli güç kaynağı oluşturdu. En yüksek frekans olarak 2,076 geriliminde 7206MHz'e ulaşılan çalışmada 3DMark 11 ve Cinebench testleriyle farklı saat hızlarında çeşitli skorlar da alındı. Çalışmaya ait tüm detayları aşağıda yer alan videoda izleyebilirsiniz.