AMD FX-9590 video inceleme "Otomatik olarak 5GHz'e çıkabilen işlemci testte"

DH Misafiri Ghz yükselince yenilikçi oldu simdi. 32 nm 220 wat ver voltajı bu size gore yenilikse hayırlısı olsun ne diyelim . yangın tüpü hediyesi varsa iyi...
ensaronline 1100T sahibiyimAmd hiç "aaa bu işlemciye geçmeliyim" dedirtmedi beni.Gelişme yok. Isı ve güç tüketim değerleri rezillik.neyse böyle devam edecez artık :)Zaten sıkntı olan bi durumda görmedim. Bi kaç sene daha zamanın var amd çalış :)
Günaydın
..........AMD = Anında Merkez Daire Isıtma Sistemleri........
..................... AMD Rezistans .....................
...........İNTEL = Anında Soğutma(sömürme) sistemleri.......
..................Sizi ve Cebinizi Anında soğutur :))))))))).........
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Zaten bir işlemciye 800 TL veren bir kişi ekstra bir soğutucu alıyor sesiz olarak bilgisayarını kullabilmek için. Intel in $50 daha pahalı olduğunu düşünürsek bence FX 9590 halen tercih edilebilir bir noktada. Keza AMD tarafında su soğutma ile beraber verileceğine dair haberler var. Eğer 40-50 dolar daha fazla fiyat ile bu ürün satılır ise o vakit çok güzel ve mantıklı olur.
Gelelim 300w olayına arkadaşlar sanki sistem 24 saat tam güçte çalışıyor. Evet intel tam güç te düşük wattlar da ancak ben sahsım adına DH yaptığı işlemci yükleme testlerine de pek itibar edemedim. Ne ile tam yükte test ettiler… Keza onu geçin hadi diyelim rakamlar öyle facebook ta da gezerken demi 300 w harcıyor. Masa üstünde ne kadar harcayacak?
AMD dünyadaki ilk 5 Ghz işlemciyi yapmış ve son kullanıcıya sunmuş. Eğer bu işlemciyi alan bir kişi Fx 4100 veya Fx 6100 den geçecek ise sadece işlemci ve soğutucu parası verecek peki intel de ne olacak eleman gidecek 130 dolar daha verip anakart alacak.. o para ile ne alabilirdi bence güzel bir ssd alırdı.. Zaten Intel tarafında kaç kişi acaba anakartına 2. Bir işlemci takabildi merak ediyorum
Ayrıca şu wprime testleri ne kadar da sentetik ve güvenilir herkes zaten wprime ile bilgisyarını kullanıyor...Cinebench için ise durum gayet güzel.. bence.. Pcmark 7 testleri ki Microsoft compiler kullanan bir test için bence gayet net ortaya koymuş işlemcinin durumunu… (Intel in compiler ile herhalde AMD işlemciler hızlı çıkmayacaktı değil mi?)
Birisi pov-rayi duymadığını söylemiş …
POV-Ray (İngilizce: The Persistence of Vision Raytracer, Türkçe: Işın Görme Sürerliği İzleyici), çoğu işletim sisteminde çalışan bir ışın izleme programı. David Kirk Buck and Aaron A. Collins'in yazdığı program yine aynı programcılar tarafından Amiga için yazılmış DKBTrace'in devamı niteliğindedir. Kaynak koduna erişilebilir bir freewaredir. Ancak açık kaynaklı bir yazılım değildir. Ürünün dağıtımına izin veren ama programın değiştirilmiş halini dağıtma özgürlüğünü kısıtlayan firmanın kendi ürettiği POV-Ray lisansına sahiptir. Genel kamu lisansı (GNU) altında bulunmamasının nedeni olarak yazılımın ilk çıkış tarihinin genel kamu lisansının yaygınlaşmasından önce olması gösterilebilir. Son sürüm POV-Ray 4.0'ın GNU v3 kapsamında dağıtımı gündemdedir.
Sonuç olarak bence bu incelemden anlaşılacak tek şey Fx9370 ve 8350 nin ne kadar mantıklı işlemciler olduğudur.
Phenom II x4 965be kullanıyordum , anakartı değiştirmekle uğraşmamak adına fx8350'ye geçmiş biri olarak sistem toplayan arkadaşlara kesinlikle Intel'i öneriyordum.
Şuraya bakar mısınız,jenerasyon fakı ile önde giden ekran kartlarının zaman zaman yaratamadığı fps farklarını şu işlemciler nasılda sunuyor.
Adamlar 780 ti'ya Fx 6100 yeter diyorlar birde.
2000 tl verdiğim ekran kartımla olması gerekenden %50-%60 daha az performans almaksa amaç, evet yeter ...
Vallaha şu anda Guild Wars 2 oynuyorum ve resmen kaç yıllık oyunda yüksek ayarlarda pvp yapamıyorum amd işlemci ile... Bırak arada ki performans farklarını bana oyun oynatmıyor. i5 4670'i olan adam kaptırıp gidiyor ... Yakın dönemde basit bir örnek
Amd hiç "aaa bu işlemciye geçmeliyim" dedirtmedi beni.
Gelişme yok. Isı ve güç tüketim değerleri rezillik.
neyse böyle devam edecez artık :)
Zaten sıkntı olan bi durumda görmedim.
Bi kaç sene daha zamanın var amd çalış :)
Kardesim galiba AMD FX 8350 kullananlar heralde AMD phenom x6 1100t gecmesi lazim dedigin gibi sana katiliyorum neyse 2016 bekleyecez durum onu gosteriyor