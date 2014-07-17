AMD FX-9590 video inceleme "Otomatik olarak 5GHz'e çıkabilen işlemci testte"

AMD'nin en hızlı masaüstü işlemci modeli olan FX-9590, 4.7GHz olan standart saat hızını ideal koşullarda 5GHz'e otomatik olarak çıkartabiliyor. Peki böylesine yüksek frekansta çalışan işlemci nasıl bir performans sergiliyor, detaylar videomuzda.

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