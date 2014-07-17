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AMD FX-9590 video inceleme "Otomatik olarak 5GHz'e çıkabilen işlemci testte"

4 yıl
104,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin en hızlı masaüstü işlemci modeli olan FX-9590, 4.7GHz olan standart saat hızını ideal koşullarda 5GHz'e otomatik olarak çıkartabiliyor. Peki böylesine yüksek frekansta çalışan işlemci nasıl bir performans sergiliyor, detaylar videomuzda.
 

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canguler917 4 yıl en beğenilen
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anlamadığım şey bazı kişiler amd nin geride olmasına çok sevinmiş,zil takıp oynamadıkları kalmış.intel babanızın,tanıdığınızın,ülkemizin şirketide mi bu kadar s...
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burakesan 4 yıl
"Intel'in üst seviye işlemcileri karşısında çaresiz kalan AMD, voltaj ve GHZ gösterisi yapmaya çalışırken kötü yollara düştü" der masaüstü platformunu uzaktan uzaktan izleyen laptoplu üniversite öğrencisi...
"Intel'in üst seviye işlemcileri karşısında çaresiz kalan AMD, voltaj ve GHZ gösterisi yapmaya çalışırken kötü yollara düştü" der masaüstü platformunu uzaktan u...
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-mehmet- 4 yıl
videonun özeti: almayın desem tesiri yok sussam gönül razı değil.
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alexcelik 3 yıl
4 6 8 Çekirdekli işlemciler 100wattın üzerinde güç tüketirler bunu bir kenara yazın TDP hakkında donanım meraklıları bile çok yanlış bilgilere sahipler. Çoğu insan TDP’yi yonganın azami yük altında tükettiği elektrik enerjisi olarak algılansa da aslında TDP’nin bununla pek bir ilgisi yoktur. TDP yani ısıl tasarım gücü, işlemci veya grafik biriminin çalışması sonucunda birim zamandaki ısı yayma kapasitesidir. Yani bir işlemci tam yük altında saniyede ürettiği ısı enerjisinin Watt değerinden cinsini ifade eder. Daha da basite indirgersek TDP işlemcinin yük altındayken yarattığı enerjiyi ifade eder. TDP değeri bizden çok donanım üreticilerini ilgilendiren bir konudur ama Overclocking meraklıları için de önemli bir değerdir. Peki TDP ile güç tüketimi arasında bir bağlantı var mı? Elbette var ama TDP’si düşük işlemci az elektrik çekecek diye de bir durum yoktur. Mesela 84 Watt TDP değerine sahip Core i7-4770k tam yük altındayken ortalama 100 Watt güç tüketir. 220 Watt TDP değeri olan Fx 9590 ise yük altında en fazla ortalama 180 watt tüketir. Ayrıca aynı TDP değerine sahip iki işlemci farklı tüketim değerlerine sahip olabilir. Örneğin 125 Watt TDP’ye sahip Phenom IIX6 1090T ile Fx8350 işlemcileri aynı gücü tüketmezler. Yük altında 1090T 200 Watt’a kadar çıkabilir. Nanometrik üretim farkı ve mimari de TDP’de önemlidir. Peki TDP’si yüksek işlemci çok mu ısınır? Cevap “Evet ve Hayır” . Örneğin, 84 Watt TDP’ye sahip 4770k ile 125 Watt TDP’li Fx8350 tam yükte aşağı yukarı aynı sıcaklık değerine ulaşırlar İNTELİN eksileri fiyatı ve overlock performansı düşük AMD nin Eksileri Stokfanların çogu yetersiz kalınca işlemcisi yük altında ısınmadan dolayı fazla watt harcıyor Yani BU TDP Olayına fazla kafanızı yormayın PSU VE SOGUTUCUNUZ SAĞLAMSA Gözünüz kapalı overlock yapabilirsiniz.
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DH Misafiri 3 yıl
Ghz yükselince yenilikçi oldu simdi. 32 nm 220 wat ver voltajı bu size gore yenilikse hayırlısı olsun ne diyelim . yangın tüpü hediyesi varsa iyi...
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Glorfindel1907 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ghz yükselince yenilikçi oldu simdi. 32 nm 220 wat ver voltajı bu size gore yenilikse hayırlısı olsun ne diyelim . yangın tüpü hediyesi varsa iyi...

Günaydın
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mnbvb 4 yıl
.
..........AMD = Anında Merkez Daire Isıtma Sistemleri........
..................... AMD Rezistans .....................
...........İNTEL = Anında Soğutma(sömürme) sistemleri.......
..................Sizi ve Cebinizi Anında soğutur :))))))))).........
.
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KhAnS- 4 yıl mnbvb
AMD daire isitma merkezi ne cok guldum.
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Suvari96 4 yıl
Bu güç tüketimi ile kış aylarında ısıtıcı olarak kullanılabilir
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bukalemun56 4 yıl
220 W nedir öyle. işlemcinin üzerinde çay demle fazla para verip intel alırım elektrik faturasından 2 yıla kendini amorte eder zaten...
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cobragti 4 yıl
Ya bu soğutma ve ısınma mevzusu ne kadar da yanlış. Sanki Intel i7 4770K alan arkadaşlar standart soğutucular ile rahat rahat kullanıyorlar. İşlemci standart soğutucu ile yüklenince 80 90 dereceden aşağıya inmiyor. Keza donanimhaber de en güzel soğutucu ile test etmiş, bir de standart soğutucu ile test etsineler..

Zaten bir işlemciye 800 TL veren bir kişi ekstra bir soğutucu alıyor sesiz olarak bilgisayarını kullabilmek için. Intel in $50 daha pahalı olduğunu düşünürsek bence FX 9590 halen tercih edilebilir bir noktada. Keza AMD tarafında su soğutma ile beraber verileceğine dair haberler var. Eğer 40-50 dolar daha fazla fiyat ile bu ürün satılır ise o vakit çok güzel ve mantıklı olur.

Gelelim 300w olayına arkadaşlar sanki sistem 24 saat tam güçte çalışıyor. Evet intel tam güç te düşük wattlar da ancak ben sahsım adına DH yaptığı işlemci yükleme testlerine de pek itibar edemedim. Ne ile tam yükte test ettiler… Keza onu geçin hadi diyelim rakamlar öyle facebook ta da gezerken demi 300 w harcıyor. Masa üstünde ne kadar harcayacak?

AMD dünyadaki ilk 5 Ghz işlemciyi yapmış ve son kullanıcıya sunmuş. Eğer bu işlemciyi alan bir kişi Fx 4100 veya Fx 6100 den geçecek ise sadece işlemci ve soğutucu parası verecek peki intel de ne olacak eleman gidecek 130 dolar daha verip anakart alacak.. o para ile ne alabilirdi bence güzel bir ssd alırdı.. Zaten Intel tarafında kaç kişi acaba anakartına 2. Bir işlemci takabildi merak ediyorum 
Ayrıca şu wprime testleri ne kadar da sentetik ve güvenilir herkes zaten wprime ile bilgisyarını kullanıyor...Cinebench için ise durum gayet güzel.. bence.. Pcmark 7 testleri ki Microsoft compiler kullanan bir test için bence gayet net ortaya koymuş işlemcinin durumunu… (Intel in compiler ile herhalde AMD işlemciler hızlı çıkmayacaktı değil mi?)
Birisi pov-rayi duymadığını söylemiş …
POV-Ray (İngilizce: The Persistence of Vision Raytracer, Türkçe: Işın Görme Sürerliği İzleyici), çoğu işletim sisteminde çalışan bir ışın izleme programı. David Kirk Buck and Aaron A. Collins'in yazdığı program yine aynı programcılar tarafından Amiga için yazılmış DKBTrace'in devamı niteliğindedir. Kaynak koduna erişilebilir bir freewaredir. Ancak açık kaynaklı bir yazılım değildir. Ürünün dağıtımına izin veren ama programın değiştirilmiş halini dağıtma özgürlüğünü kısıtlayan firmanın kendi ürettiği POV-Ray lisansına sahiptir. Genel kamu lisansı (GNU) altında bulunmamasının nedeni olarak yazılımın ilk çıkış tarihinin genel kamu lisansının yaygınlaşmasından önce olması gösterilebilir. Son sürüm POV-Ray 4.0'ın GNU v3 kapsamında dağıtımı gündemdedir.

Sonuç olarak bence bu incelemden anlaşılacak tek şey Fx9370 ve 8350 nin ne kadar mantıklı işlemciler olduğudur.
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aslannyurek 4 yıl
4770k bundan iyidir
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freshmind 4 yıl
Birde AMD fanları bizi linç etmeye kalkıyorlardı forumlarda ...

Phenom II x4 965be kullanıyordum , anakartı değiştirmekle uğraşmamak adına fx8350'ye geçmiş biri olarak sistem toplayan arkadaşlara kesinlikle Intel'i öneriyordum.

Şuraya bakar mısınız,jenerasyon fakı ile önde giden ekran kartlarının zaman zaman yaratamadığı fps farklarını şu işlemciler nasılda sunuyor.

Adamlar 780 ti'ya Fx 6100 yeter diyorlar birde.

2000 tl verdiğim ekran kartımla olması gerekenden %50-%60 daha az performans almaksa amaç, evet yeter ...

Vallaha şu anda Guild Wars 2 oynuyorum ve resmen kaç yıllık oyunda yüksek ayarlarda pvp yapamıyorum amd işlemci ile... Bırak arada ki performans farklarını bana oyun oynatmıyor. i5 4670'i olan adam kaptırıp gidiyor ... Yakın dönemde basit bir örnek
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cobragti 4 yıl freshmind
Eee artık bir Screenshot koyarsın bence.. :)
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capoeira_GS 4 yıl
o nasıl bir güç tükemi öyle r9 290x kadar güç tüketiyor nerdeyse şaka gibi
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ensaronline 4 yıl
1100T sahibiyim
Amd hiç "aaa bu işlemciye geçmeliyim" dedirtmedi beni.
Gelişme yok. Isı ve güç tüketim değerleri rezillik.
neyse böyle devam edecez artık :)
Zaten sıkntı olan bi durumda görmedim.
Bi kaç sene daha zamanın var amd çalış :)
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KhAnS- 4 yıl ensaronline
ensaronline
1100T sahibiyim
Amd hiç "aaa bu işlemciye geçmeliyim" dedirtmedi beni.
Gelişme yok. Isı ve güç tüketim değerleri rezillik.
neyse böyle devam edecez artık :)
Zaten sıkntı olan bi durumda görmedim.
Bi kaç sene daha zamanın var amd çalış :)

Kardesim galiba AMD FX 8350 kullananlar heralde AMD phenom x6 1100t gecmesi lazim dedigin gibi sana katiliyorum neyse 2016 bekleyecez durum onu gosteriyor
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