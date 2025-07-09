Chery, şarj edilebilir hibrit sedan modeli Fulwin A9L'yi satışa sundu

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Chery, Fulwin A9L adlı yeni şarj edilebilir hibrit sedan modelini Çin’de resmi olarak satışa sundu. Dört farklı donanım seçeneğiyle pazara giriş yapan aracın fiyat aralığı yaklaşık 20.890 ile 29.000 dolar arasında değişiyor.

Chery Fulwin A9L, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Tanıtımdan sadece bir saat sonra Chery, Fulwin A9L için 40 bine yakın sipariş alındığını duyurdu. Tanıtım etkinliğinde sergilenen Fulwin A9L, orta-üst sınıf sedan olarak konumlandırılıyor. Söz konusu model; 5018 mm uzunluğa, 1965 mm genişliğe 1500 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. 0.23 Cd’lik sürtünme katsayısına sahip gövdesiyle öne çıkan modelin boş ağırlığı versiyona göre 2230 kg'a kadar ulaşıyor.

Chery Fulwin A9L, dış tasarımda da geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Tüketiciler aracı yeşil, gri, kırmızı, gümüş, mor ve siyah olmak üzere altı farklı gövde rengiyle tercih edebiliyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan araçta bir adet Lidar, üç adet milimetrik dalga radarı, 11 adet yüksek çözünürlüklü kamera ve 12 ultrasonik radar bulunuyor. Bu donanımlar, Falcon 500 adlı otonom sürüş destek sistemiyle birlikte çalışarak yüksek hızda otoyol seyri ve otomatik park desteği sunuyor. Araç, acil durum fren sistemiyle 130 km/s hıza kadar otomatik frenleme yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Fulwin A9L, Chery’nin Kunpeng C-DM 6.0 adlı yüksek performanslı elektrikli hibrit sistemiyle çalışıyor. Sistem, 1.5 litrelik turbo benzinli motor, elektrik motorları ve 33.67 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat bataryadan oluşuyor. Tüm bu bileşenler DHT Pro adlı özel bir şanzımanla eşleştirilmiş. Benzinli motor, 154 hp güç ve 220 Nm tork üretiyor.

Önden çekişli versiyon, 215 hp güç ve 310 Nm tork üreten ön elektrik motoruna sahip. Bu versiyon 260 km saf elektrikli menzil ve 2.000 km toplam menzil sunuyor. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise arka aksa yerleştirilen 195 kW'lık ek bir elektrik motoruna sahip. Saf elektrikli menzili 200 km olarak açıklanan modelin toplam menzil ise 1.600 km. Elbette bu değerlerin Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre verildiğini unutmayalım.

Tam Boyutta Gör İç mekânda ise konfor ve teknoloji ön planda tutulmuş. İki kollu, düz tabanlı direksiyon simidi, 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve 15.6 inçlik merkez multimedya ekranıyla birlikte geliyor. Araç, Chery’nin Lingxi Smart Cabin 2.0 işletim sistemiyle çalışıyor ve bu sistem Qualcomm Snapdragon 8255 işlemciden güç alıyor.

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Fulwin A9L, hem dört hem de beş koltuklu versiyonlarla sunuluyor. Dört koltuklu versiyonda arka koltukların ortasında yer alan özel bir konsol sayesinde arka yolcular koltuk ayarlarını kolaylıkla yapabiliyor. Bu bölümde ısıtma, havalandırma ve masaj özellikleri de mevcut.

Araçta ayrıca 256 renkli ambiyans aydınlatması, dokuz hava yastığı, otomatik klima, yapay zekâ destekli sesli asistan ve cep telefonuyla uzaktan kontrol gibi birçok üst düzey donanım standart olarak sunuluyor.

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Chery Fulwin A9L Çin'de satışa çıktı: İşte özellikleri

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