Elektrikli Kia EV5'in global versiyonu tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Kia, tamamen elektrikli yeni SUV modeli EV5’i resmi olarak tanıttı. Hyundai Motor Grubu’nun özel Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) üzerine inşa edilen bu orta boy SUV, markanın ürün gamındaki Sportage'ın elektriklisi gibi düşünülebilir.

Yeni Kia EV5, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 60,3 kWsa ve 81,4 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunan yeni Kia EV5, WLTP standardına göre 530 km’ye kadar menzil vadediyor. Ancak daha büyük bataryaya sahip, donanımı artırılmış GT-Line versiyonunda menzil 505 km ile sınırlı tutulmuş. Bunun nedeni, 19 inçlik jantlar ve aracın artan ağırlığı olarak gösteriliyor. Standart versiyon ise 18 inç jantlarla geliyor.

EV5, 150 kW'a kadar hızlı DC şarj desteği sayesinde bataryasını 30 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj edebiliyor. Evde veya kamusal alanda kullanılabilecek 11 kW AC şarj desteği de mevcut.

Modelin ilk lansmanı 2023 yılı Ekim ayında Çin’de gerçekleştirilmişti. Çinli tüketicilere yönelik üretim bu ülkede sürerken, ihracat versiyonları Güney Kore’de üretiliyor. Bu üretim tercihi, Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan yüksek vergilerden kaçınmak amacıyla yapıldı. Çin dışındaki pazarlara sunulan EV5’lerde batarya teknolojisi de farklı. Çin’deki versiyonlar LFP batarya kullanırken, Avrupa ve diğer pazarlarda sunulan modeller NMC bataryalarla donatılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Kia EV5, 160 kW güç (yaklaşık 215 hp) ve 295 Nm tork üreten tek motorlu önden çekişli versiyonla pazara giriyor. Aracın sunduğu teknolojik yenilikler arasında yeni nesil i-Pedal 3.0 sistemi dikkat çekiyor. Bu sistem sayesinde sürücüler rejeneratif frenleme seviyelerini ayarlayabiliyor ve tek pedal kullanımıyla daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabiliyor.

EV5 aynı zamanda dışa enerji aktarımı sağlayan V2L ve gelecekte devreye girecek V2G (şebekeye enerji verme) özelliğiyle öne çıkıyor. Bu sayede araç, kamp alanlarında, şantiyelerde ya da acil durumlarda mobil güç kaynağı olarak kullanılabiliyor.

Dış tasarımda, serinin diğer modellerinde de gördüğümüz “Zıtlıkların Birliği” felsefesi öne çıkıyor. EV9’dan ilham alınarak tasarlanan EV5, geniş burun yapısı, üç boyutlu LED gündüz farları, kaslı tamponları ve belirgin koruma plakasıyla güçlü bir SUV duruşu sergiliyor. Arka bölümde ise diklemesine uzanan stop lambaları ve sade bagaj kapağı dikkat çekiyor. SUV’nin boyu 4.6 metre, dingil mesafesi ise 2.75 metre olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör İç mekânda dijital ve fiziksel konfor unsurları bir arada. 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı, 12,3 inçlik multimedya ekranı ve 5 inçlik iklim kontrol paneli, panoramik bir dijital gösterge alanı oluşturuyor. Kia Connect Store üzerinden dijital özelliklerin sonradan satın alınabileceği sistem, kablosuz yazılım güncellemelerini de destekliyor. Parmak izi tanıma, Dijital Anahtar 2.0, Kia Yapay Zekâ Asistanı ve Harman Kardon ses sistemi gibi donanımlar ise kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

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Güvenlik cephesinde de iddialı olan EV5, yedi hava yastığı ve sağlamlaştırılmış gövde yapısının yanı sıra gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılmış. Öne çıkan sistemler arasında elleri direksiyonda algılayabilen Otoyol Sürüş Asistanı 2, Uzaktan Akıllı Park Asistanı 2, Kör Nokta Çarpışma Engelleme Asistanı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Önden Çarpışma Önleyici Asistan yer alıyor.

EV5’in küresel satışları, 2025 yılının ikinci yarısında Kore ve Avrupa’da başlayacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak ürün gamında EV3 ile EV6 arasında konumlandırılacak olan EV5'in 40 bin euro civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Kia EV5'in bu yıl içerisinde Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

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