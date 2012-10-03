AMD Fusion A10-5800K video inceleme "Daha hızlı CPU, daha güçlü GPU"

Bu arada meraklıları için not düşmekte fayda var, AMD'nin yeni masaüstü Fusion ailesi ve platformun mobil versiyonuna sahip dizüstü bilgisayarlarla ilgili incelemeler sunmaya devam edeceğiz.

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AMD uzun süren meraklı bekleyişe son verdi ve Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin masaüstü versiyonlarını nihayet piyasaya sürdü. Bu videomuzda ailenin en hızlı işlemcisi olan Fusion A10-5800K'yı hem teknik detayları ve mimarisi hem de test sonuçlarıyla değerlendiriyor, platform bazındaki kazanımları değerlendiriyoruz.