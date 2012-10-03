AMD Fusion A10-5800K video inceleme "Daha hızlı CPU, daha güçlü GPU"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD uzun süren meraklı bekleyişe son verdi ve Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin masaüstü versiyonlarını nihayet piyasaya sürdü. Bu videomuzda ailenin en hızlı işlemcisi olan Fusion A10-5800K'yı hem teknik detayları ve mimarisi hem de test sonuçlarıyla değerlendiriyor, platform bazındaki kazanımları değerlendiriyoruz.
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Bu arada meraklıları için not düşmekte fayda var, AMD'nin yeni masaüstü Fusion ailesi ve platformun mobil versiyonuna sahip dizüstü bilgisayarlarla ilgili incelemeler sunmaya devam edeceğiz.
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2/I2500k nin yanina 100$ bir ekran karti takip da 5800k ile niye karsilastirmadiniz?
3/Oyun testleri neden yok ?720p de hatta 1080p de..Trine 2 , d3 , wow , sc2 , bf3 , mw3 misal ?
4/oc li oyun testleri neden yok ?
5/800mhz calisan gpu birimine oc neden yapmiyosunuz ?Oyunlarda ne kadar farkediyor? Sadece Cpu oc yaparsaniz tabiki fark yaratmaz..
6/Oc li oc siz sicaklik degerleri neden yok ?
7/5800k nin yanina extradan 100$ bir gpu takip crossfire kurarak testlere neden sokmadiniz?
COk daha kapsamli testler bekliyorum kendi adima.3570k ve 670gtx satip bu makinadan toplamayi dusunuyorum ama hic bisi anlamadim testlerden..
Bu arada video ya test kareleri eklendi.Ben dun gece sabaha karsi izledigimde yoktular.Dh ekibine tesekkurler ederim.Tekrar izliyelim.
İşlemci daha hızlı değil derken, çoğu durumda Lianodan daha hızlı olduğnu kabul edin stok frekanslarda (3850/3870k ya göre)
i3 ve x4 970/980 ile denk veya daha iyi olduğu yerler de var.
Photoshopda mesela, retouch artist ile test ederseniz intel önde oluyor baya. Doğru biliyorsam bi sürü "layer copy" var scriptde, bu da çok fazla bellekden okuma yazma gerektiriyor. Intel bu tür durumda birazcık daha ileride.
Daha çok belli filitreleri uygularsanız, radial blur gibi, x4 980'den %5 i3-3220'den %18 kadar daha iyi performansı var.
Farklı sitelerdeki incelemelere bakarsanız hep çelişkili sonuçlar. Aynı frekansdaki a8-5600k fx-4100 karşılaştırmasını yaparsanız, 5600k'nın %12 lere kadar daha iyi performans verdiğini görebilirsiniz, yada geride kaldığı:
techpowerup.com/...
Başka yerde aynı frekansdaki fx' ile karşılaştırmaya göre fark yok. Bi tek Sleeping dogs'da aynı frekansdaki fx'e göre %9 fark var. technic3d.com/... technic3d.com/...
fx4100 vs. a8-5600k şeklinde farklı cpuları karşılaştırınca farklı sonuçlar çıkıyor.
Aynı frekansda turbo vs. kapalı şekilde karşılaştırınca farklı sonuçlar çıkıyor.
Aynı frekansda turbo kapalı vs. şeklinde, bulldozer mimarisine göre ortalamada %5 kadar bi ilerleme var gibi duruyor. neyse yerine göre çelişkili sonuçlar var ama çok önemli değil.
Ortalama performans olarak i3 ile aynı gibi denilebilir. Fiyat olarak da çok iyi konumlandırılmışlar. GPU performansı iyi hedeflediği alana göre. Komple bi sistem arayanlar için iyi bi seçim olur. Ben TR'de 5800k'nın 275TL nin çok üstünde satılmasını beklemiyorum.
Crossfire veya harici kartlarla karşılaştıranlar için : GPU'suz ve kilitsiz Athlon X4 750k gibi modeller de olacak. Güzel yanı, a10-5800k için 122$ fiyat varken Athlon X4 750k için 82$ yazıyor. Bizde 180TL den çok daha pahalı olmaz diye düşünüyorum, yani en azından 200TL altında olması lazım.
170 TL civarına GDDR 5750, 200tl civarına gddr5 gts450 bulunabiliyor sıfır. 200TL altına fiyatla alınabilecek 4 çekirdekli bi sistem, a10-5800K + 6670 'e göre daha iyi bi fiyat performans sunabilir. Intel tarafında bu mümkün değil.
Phenom II x4 945 : 165TL civarı
Phenom II x4 955 BE : 180 TL civarı
Phenom II x4 965BE : 190-200TL civarı
Athlon X4 750k : 200TL altı olması lazım, 180TL civarı belki de.
A10+6670 en çok 5750 seviyesine kadar çıkabilir gibi duruyor.
x4 945 + 7750 ile A10+6670 fiyatına elde edilebilir belki. Birileri buna benzer karşılaştırmalı elma-armut testi yaparsa ilginç olur(hibrid Crossfire bazı durumlarda çok kötü perf veriyor bunu da unutmamak lazım).