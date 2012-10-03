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AMD Fusion A10-5800K video inceleme "Daha hızlı CPU, daha güçlü GPU"

6 yıl
80,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD uzun süren meraklı bekleyişe son verdi ve Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin masaüstü versiyonlarını nihayet piyasaya sürdü. Bu videomuzda ailenin en hızlı işlemcisi olan Fusion A10-5800K'yı hem teknik detayları ve mimarisi hem de test sonuçlarıyla değerlendiriyor, platform bazındaki kazanımları değerlendiriyoruz. 
Bu arada meraklıları için not düşmekte fayda var, AMD'nin yeni masaüstü Fusion ailesi ve platformun mobil versiyonuna sahip dizüstü bilgisayarlarla ilgili incelemeler sunmaya devam edeceğiz. 
 

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Gelu 6 yıl en beğenilen
1/5800k nin 3870k dan tam olarak ne kadar hizli oludugunun testi yok ?
2/I2500k nin yanina 100$ bir ekran karti takip da 5800k ile niye karsilastirmadiniz?
3/Oyun testleri neden yok ?720p de hatta 1080p de..Trine 2 , d3 , wow , sc2 , bf3 , mw3 misal ?
4/oc li oyun testleri neden yok ?
5/800mhz calisan gpu birimine oc neden yapmiyosunuz ?Oyunlarda ne kadar farkediyor? Sadece Cpu oc yaparsaniz tabiki fark yaratmaz..
6/Oc li oc siz sicaklik degerleri neden yok ?
7/5800k nin yanina extradan 100$ bir gpu takip crossfire kurarak testlere neden sokmadiniz?


COk daha kapsamli testler bekliyorum kendi adima.3570k ve 670gtx satip bu makinadan toplamayi dusunuyorum ama hic bisi anlamadim testlerden..


Bu arada video ya test kareleri eklendi.Ben dun gece sabaha karsi izledigimde yoktular.Dh ekibine tesekkurler ederim.Tekrar izliyelim.
1/5800k nin 3870k dan tam olarak ne kadar hizli oludugunun testi yok ?2/I2500k nin yanina 100$ bir ekran karti takip da 5800k ile niye karsilastirmadini...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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DETROID 6 yıl
10 numara işlemci.İşte fakir halkımızı yine AMD düşünüyor.Takdir edilicek bir işlemci.
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Rubisco 6 yıl
Tom amca (tomshardware) bize feciötesi kazık attı, en başta bu!!!
İşlemci daha hızlı değil derken, çoğu durumda Lianodan daha hızlı olduğnu kabul edin stok frekanslarda (3850/3870k ya göre)
i3 ve x4 970/980 ile denk veya daha iyi olduğu yerler de var.
Photoshopda mesela, retouch artist ile test ederseniz intel önde oluyor baya. Doğru biliyorsam bi sürü "layer copy" var scriptde, bu da çok fazla bellekden okuma yazma gerektiriyor. Intel bu tür durumda birazcık daha ileride.
Daha çok belli filitreleri uygularsanız, radial blur gibi, x4 980'den %5 i3-3220'den %18 kadar daha iyi performansı var.
Farklı sitelerdeki incelemelere bakarsanız hep çelişkili sonuçlar. Aynı frekansdaki a8-5600k fx-4100 karşılaştırmasını yaparsanız, 5600k'nın %12 lere kadar daha iyi performans verdiğini görebilirsiniz, yada geride kaldığı:
techpowerup.com/...
Başka yerde aynı frekansdaki fx' ile karşılaştırmaya göre fark yok. Bi tek Sleeping dogs'da aynı frekansdaki fx'e göre %9 fark var. technic3d.com/... technic3d.com/...
fx4100 vs. a8-5600k şeklinde farklı cpuları karşılaştırınca farklı sonuçlar çıkıyor.
Aynı frekansda turbo vs. kapalı şekilde karşılaştırınca farklı sonuçlar çıkıyor.
Aynı frekansda turbo kapalı vs. şeklinde, bulldozer mimarisine göre ortalamada %5 kadar bi ilerleme var gibi duruyor. neyse yerine göre çelişkili sonuçlar var ama çok önemli değil.
Ortalama performans olarak i3 ile aynı gibi denilebilir. Fiyat olarak da çok iyi konumlandırılmışlar. GPU performansı iyi hedeflediği alana göre. Komple bi sistem arayanlar için iyi bi seçim olur. Ben TR'de 5800k'nın 275TL nin çok üstünde satılmasını beklemiyorum.
Crossfire veya harici kartlarla karşılaştıranlar için : GPU'suz ve kilitsiz Athlon X4 750k gibi modeller de olacak. Güzel yanı, a10-5800k için 122$ fiyat varken Athlon X4 750k için 82$ yazıyor. Bizde 180TL den çok daha pahalı olmaz diye düşünüyorum, yani en azından 200TL altında olması lazım.
170 TL civarına GDDR 5750, 200tl civarına gddr5 gts450 bulunabiliyor sıfır. 200TL altına fiyatla alınabilecek 4 çekirdekli bi sistem, a10-5800K + 6670 'e göre daha iyi bi fiyat performans sunabilir. Intel tarafında bu mümkün değil.
Phenom II x4 945 : 165TL civarı
Phenom II x4 955 BE : 180 TL civarı
Phenom II x4 965BE : 190-200TL civarı
Athlon X4 750k : 200TL altı olması lazım, 180TL civarı belki de.
A10+6670 en çok 5750 seviyesine kadar çıkabilir gibi duruyor.
x4 945 + 7750 ile A10+6670 fiyatına elde edilebilir belki. Birileri buna benzer karşılaştırmalı elma-armut testi yaparsa ilginç olur(hibrid Crossfire bazı durumlarda çok kötü perf veriyor bunu da unutmamak lazım).
Tom amca (tomshardware) bize feciötesi kazık attı, en başta bu!!!İşlemci daha hızlı değil derken, çoğu durumda Lianodan daha hızlı olduğnu kabul edin stok f...
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DonsuzBalık 6 yıl
yakında piyasada kötü işlemci ram ekrankartı kalmaz
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black_flood 6 yıl
bu işlemciden ve gigabyte firmasına ait 3D bios özellikli uefi yeni nesil anakartından oluşan bir sistem toparladım performansı bir fx 6100' ü aratmıyor normal kullanımda. bu denli hızlı çalışabilen taşınabilir platform ürünü üretmiş olsa amd i3 ve i5' in dandik 3. nesil ürünlerini fena bastırır. i5 2. nesil sanallaştırma sıkıntı yok 3. nesil sanallaştırma yetersiz hatası veriyor Windows 8 ne saçma işse.
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srdr92 6 yıl
Harici ekran kartı kullanmayacaklar ıcın A5800k ıyı.BF3 crsysis3 gibi oyunları oynayacaklar ıcın harıcı ekrankartı daha ıyı sonuc verecektır.3770k yı 7850 ıle kullanıyorum crysis3 multide medium ayarlarda 1920 1080 de akıcı bır sekılde oynuyorum.
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SezZzaR 6 yıl
İşlemciyi beğendim ancak GPU olup olmamasının bir önemi olmadığı için Amd Phenom II X4 965 almayı planlıyorum. Daha mantıklı olur değil mi? Teşekkürler.
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OZKNaln 6 yıl
CF icin 7660 nerden bulucaz peki/
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ImpossibleHeLL 6 yıl OZKNaln
OZKNaln

CF icin 7660 nerden bulucaz peki/

7660ı harici olarak bulamazsın zaten. APU A10 5800k içinde gelen ekran kartı ve sadece 6670 ile 6570 ile cf yapabilirsin.
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DH Misafiri 6 yıl
işyerim için 30 adet a10 5700 yada a8 5500 a55 chipset li sistem toplamak istiyorum ama türkiyede heralde bu işlemciler bulunmuyor
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Guest-A4A0E89F4 6 yıl
oyyn fiyat performans = AMD
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SEO-Uzmanı 6 yıl
AMD FM2 alırken, paramla rezil olmak istemiyorum diyenler iyi okusun !

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Zendagi Migzara 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

AMD FM2 alırken, paramla rezil olmak istemiyorum diyenler iyi okusun !

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siz de benim kafa yorduğum konularda güzel fikirler söylemişsiniz,konunuzu inceliyorum.
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Zendagi Migzara 6 yıl
ekran kartının cfli performansını görebileceğim bir inceleme var mı acaba?
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6.cadde 6 yıl
5800 ile 5600 arasinda entegre gpu disinda bi fark var mi? on bellek transistor vs vs konusunda?
bu apu ile bi sistem topluycam. ek ekran karti olucak hatta cf dusunuyorum iki 6850 ile.
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aceleciburak 6 yıl 6.cadde
6.cadde

5800 ile 5600 arasinda entegre gpu disinda bi fark var mi? on bellek transistor vs vs konusunda?
bu apu ile bi sistem topluycam. ek ekran karti olucak hatta cf dusunuyorum iki 6850 ile.

işlemci tarafında neredeyse bir fark yok ikiside 4 çekirdek sadece saat hızları farklı A8 5600K 3.6/3.9 iken A10 5800K 3.8/4.2 cpu tarafında fark bu asıl fark GPU tarafında A10 5800K da 800 Mhz de çalışan 384 Radeon çekirdeği varken A8 5600K da 760 Mhz de çalışan 256 radeon çekirdekli GPU var ...

o yüzden aslında A8 5600K sanki cazip görünüyor tabiki fiyat olarakta TR de makul bulunursa ...
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sendomi 6 yıl
evine bilgisayar alanların %99'u günlük işlerini halletmek ve oyun için alıyor,geriye kalanlar ise yüksek işlem gücü gerektiren işler için alıyor bu durumda ev kullanıcısı için amd almak en mantıklısı ucuza iyi bir performans alınabiliyor ki yeni nesil gayet iyi iş çıkartmış
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SEO-Uzmanı 6 yıl sendomi
sendomi

evine bilgisayar alanların %99'u günlük işlerini halletmek ve oyun için alıyor,geriye kalanlar ise yüksek işlem gücü gerektiren işler için alıyor bu durumda ev kullanıcısı için amd almak en mantıklısı ucuza iyi bir performans alınabiliyor ki yeni nesil gayet iyi iş çıkartmış

kimseler sünnet düğünü görüntülerini mp4 é çevirmez
ham kayıt formatı ne ise görüntü kaybı olmasın diye o şekil HDD de muhafaza eder

kimse ev makinesi ile 3d stüdyo rendeleme işlemi yapmaz
eğer yapıyorsa bu ticari bir iş olacağı için ona göre sistemler var

gerçek zamanlı oyun grafikleri açısı dışında amd fusion kullanılır
A10-5800K işlemci gücü olarak çok fazla güçlü !
onun yerine ekonomik açıdan A6-5400K fazlasıyla yeterli
dahası bu açıdan bu sefer AMD ciddi bir şekilde sağlam bir satış başarısı yapacak :)

yarın şurada satışı yapılacağını bilsem 24 saatliğine mağaza önünde kamp bile kurarım aynı o şekil :)
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