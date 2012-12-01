AMD Fusion A8-5600K "Trinity" işlemci video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|güzel incelemişsiniz teşekkürler.
işlemcinin başarılı olduğunu düşünüyorum. bence amd intel ile performans anlamında rekabet etmek yerine bu tip daha genele hitap eden işlemciler üretse onlar adına daha iyi olur
|İnceleme çok güzel olmuş teşekkürler. Bu işlemcinin video performansını denemek için neler önerebilirsiniz? Teşekkür ederim.
crazy3123
UKrayna da yasadigimdan burda rahatca bulabildim.
8gb ram alirsan 2-4 arasi ekran kartina gidiyor zaten.Ayrica 128bit kunlaniyor bildigim kadariyla.
|grafik perofrmans olarak 3570k dan iyi fiyatıda düşükdaha ne olsun.Ama ilk grafik tablolarında fx6100 den daha düşük yada aynı seviyede olması soru işareti bıraktı.
|inceleme cok güzel olmus ellerinize sağlık. Merak ettiğim konu cinebench openGL'in benchmark olarak tek versiyonu mu var(32 64 bit hariç) yoksa 720p medium, 1080p high gibi farklı modları var mı?
|Olmuş.
|3570k ve 670gtx den 5800k ya gecmis biri olarak.
Artilari :
1/Muhtesem f/p orani
2/4 cekirdek olmasi ve gpu masrafindan kurtarmasi
3/60$ lik anakart ile bile cok rahat oc yapilabilmesi.
4/300w power ile bile rahatca calisabilmesi.
Eksisi :
1/Standart fani yuk altina girdiginde biraz ses cikariyor.Ama unutmamak gerekiyor gpusunu ben 800mhz den 1000mhz ye cektim.O yuzden olmasi gerektiginden cok isiniyor.Ayrica bu sorun birtek amd ozel bir sorun degil.Standart fanlarin kalitesi ne yazikki dusuk.
2/8gb ram dan az raminiz varsa bu apu dan pek verim alamazsaniz.
Asagidaki sistem ile win7 de fullhdde mw3 acip , wmware ile xp kurulmus sekilde diablo3 aciyorum ve extradan bunlarin ustune 1080p film denedim 2.5 saatlik dark knightda en ufak bir takilma olmadi.
Sitem ozellikleri
MSI FM2-A55M-E33 FM2
5800k box
8gb gskill 1600mhz cas9
120gb vertex3
300w power supply cin mali:)
24 Samsung SA350
Gelu
Anakartı nereden temin ettin? FM2 soketli MSI anakart bulamadm hiç :D Bi Asrock gördüm.
Ayrıca genel olarak soruyorum A8 5600k veya A10 5800k içindeki GPU'lar kaç bir ve kaç mb? 512 mb 128 bit diye duydum.. Varmı kapsamlı bir bilgisi olan?
|Güzel inceleme olmuş, türkiye satış fiyatı 220 tl ile 260 tl arası internetten sipariş edebiliyoruz.
İşlemci gücüne takılmayın, sonuçta biri saf çekirdek performansı Amd 4 Puan verirken diğeri 6 puan veriyor..
Amd işlemciye 300 tl öderken İntel işlemciye 600 tl ödüyoruz..
Yani daha fazla kas gücü için ödenen meblağ fazla.. iki katı..
Günümün 10 saatini çizim yaparak, tasarım yaparak birşeyler üreterek geçiren biriyim.
İş yerinde i7 makinalar var, evde Amd fusion, faal olarak kullandığım iki farklı sistem, aman aman fark yok,, (Ekran kartı olmadan yaptığım render testinde fusionlar daha hızlı),
Hele oyun internet makinası toplayacak anne babalara tavsiyem, bu çocuklarınız için, i5 / i7 boşuna masraf,,
Zaten siz satın aldıktan 6 ay sonra yeni neslin reklamını duyacaksınız.. Üst seviyeden kaçının.. Para kolay kazanılmıyor gençler...
|Hakikaten çok kullanışlı işlemciler özellikle arasıra oyun oynayan daha çok film seyreden,nete girenler için.Tek kötü tarafı bu işlemciyi alınca forumda darboğaz yapar o işlemci,4 ghz'e çek işlemciyi bişiy kalmaz denicek olmasıdır heralde:))
|amd guzel f/p işlemcısı cıkarmıs yıne
|Amd A10-5800K nin icine sanki 8800gt koymus gibi nasil oyun performansidir öyle...
|Fiyatına göre gayet başarılı işlemciler.
İşlemci gücüne takılmayın, sonuçta biri saf çekirdek performansı Amd 4 Puan verirken diğeri 6 puan veriyor..
Amd işlemciye 300 tl öderken İntel işlemciye 600 tl ödüyoruz..
Yani daha fazla kas gücü için ödenen meblağ fazla.. iki katı..
Günümün 10 saatini çizim yaparak, tasarım yaparak birşeyler üreterek geçiren biriyim.
İş yerinde i7 makinalar var, evde Amd fusion, faal olarak kullandığım iki farklı sistem, aman aman fark yok,, (Ekran kartı olmadan yaptığım render testinde fusionlar daha hızlı),
Hele oyun internet makinası toplayacak anne babalara tavsiyem, bu çocuklarınız için, i5 / i7 boşuna masraf,,
Zaten siz satın aldıktan 6 ay sonra yeni neslin reklamını duyacaksınız.. Üst seviyeden kaçının.. Para kolay kazanılmıyor gençler...
Artilari :
1/Muhtesem f/p orani
2/4 cekirdek olmasi ve gpu masrafindan kurtarmasi
3/60$ lik anakart ile bile cok rahat oc yapilabilmesi.
4/300w power ile bile rahatca calisabilmesi.
Eksisi :
1/Standart fani yuk altina girdiginde biraz ses cikariyor.Ama unutmamak gerekiyor gpusunu ben 800mhz den 1000mhz ye cektim.O yuzden olmasi gerektiginden cok isiniyor.Ayrica bu sorun birtek amd ozel bir sorun degil.Standart fanlarin kalitesi ne yazikki dusuk.
2/8gb ram dan az raminiz varsa bu apu dan pek verim alamazsaniz.
Asagidaki sistem ile win7 de fullhdde mw3 acip , wmware ile xp kurulmus sekilde diablo3 aciyorum ve extradan bunlarin ustune 1080p film denedim 2.5 saatlik dark knightda en ufak bir takilma olmadi.
Sitem ozellikleri
MSI FM2-A55M-E33 FM2
5800k box
8gb gskill 1600mhz cas9
120gb vertex3
300w power supply cin mali:)
24 Samsung SA350