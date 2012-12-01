AMD Fusion A8-5600K "Trinity" işlemci video inceleme

AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin tepedeki modellerinden A8-5600K test masamızda. Piledriver mimarisini temel alan ve 256 paralel işlemcili entegre grafik birimine sahip olan işlemcinin hem çekirdek hem de GPU performansını değerlendiriyoruz.

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