İlginç telefon Nothing Phone (3) Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Nothing Phone (3) fiyatı açıklandı
Nothing Phone (3) fiyatı 54 bin 999 TL olarak açıklandı. Siyah ve Beyaz renk seçeneğine sahip olan telefonun 256 GB kapasiteli ve 12 GB RAM’li modeli satışa sunulmuş durumda. 16 GB RAM'li model ise henüz stoklarda bulunmuyor. Telefon, önceki modellerde olduğu gibi evofone üzerinden satışa sunuldu.
Nothing Phone (3), asimetrik tasarımlı üçlü 50 MP kamera sistemi, 6,67 inç 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, 12/16 GB RAM, 256/512 GB depolama ve IP68 sertifikası ile geliyor. 5.150 mAh silikon karbon batarya 65 W kablolu, 15 W kablosuz şarjı destekliyor. Telefon, Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile çıkıp 5 yıl Android ve 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu
Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor
