    İlginç telefon Nothing Phone (3) Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Nothing markasının tasarımıyla son derece ilginç olan Nothing Phone (3) modeli Türkiye’de satışa çıktı. Telefon, tasarımın yanında ilgi çekici özellikleriyle de dikkat çekiyor.

    Nothing Phone 3 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nothing, geçtiğimiz ay tanıtılan Nothing Phone (3) modelinde oldukça farklı bir arka tasarıma yer vermişti. Önceki modellere göre daha radikal bir tasarıma sahip olan Phone (3), bu haliyle piyasalara çıktığında tartışmalara da neden olmuştu. Şimdi ise Nothing Phone (3) Türkiye’de satışa sunuldu. İşte Nothing Phone (3) fiyatı:

    Nothing Phone (3) fiyatı açıklandı

    Nothing Phone (3) fiyatı 54 bin 999 TL olarak açıklandı. Siyah ve Beyaz renk seçeneğine sahip olan telefonun 256 GB kapasiteli ve 12 GB RAM’li modeli satışa sunulmuş durumda. 16 GB RAM'li model ise henüz stoklarda bulunmuyor. Telefon, önceki modellerde olduğu gibi evofone üzerinden satışa sunuldu.

    Nothing Phone 3 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (3)’ün cesur tasarımının en dikkat çekici yönü yeni Glyph Matrix ekranı olmuştu. Bu ekran, telefonun arkasının sağ üst köşesine konumlandırılıyor. Bu ekranda animasyonların yanında bildirimler ve saat gibi bilgiler görüntülenebiliyor.

    Nothing Phone (3), asimetrik tasarımlı üçlü 50 MP kamera sistemi, 6,67 inç 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, 12/16 GB RAM, 256/512 GB depolama ve IP68 sertifikası ile geliyor. 5.150 mAh silikon karbon batarya 65 W kablolu, 15 W kablosuz şarjı destekliyor. Telefon, Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile çıkıp 5 yıl Android ve 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

