İlginç telefon Nothing Phone (3) Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nothing, geçtiğimiz ay tanıtılan Nothing Phone (3) modelinde oldukça farklı bir arka tasarıma yer vermişti. Önceki modellere göre daha radikal bir tasarıma sahip olan Phone (3), bu haliyle piyasalara çıktığında tartışmalara da neden olmuştu. Şimdi ise Nothing Phone (3) Türkiye’de satışa sunuldu. İşte Nothing Phone (3) fiyatı:

Nothing Phone (3) fiyatı açıklandı

Nothing Phone (3) fiyatı 54 bin 999 TL olarak açıklandı. Siyah ve Beyaz renk seçeneğine sahip olan telefonun 256 GB kapasiteli ve 12 GB RAM’li modeli satışa sunulmuş durumda. 16 GB RAM'li model ise henüz stoklarda bulunmuyor. Telefon, önceki modellerde olduğu gibi evofone üzerinden satışa sunuldu.

Tam Boyutta Gör Nothing Phone (3)’ün cesur tasarımının en dikkat çekici yönü yeni Glyph Matrix ekranı olmuştu. Bu ekran, telefonun arkasının sağ üst köşesine konumlandırılıyor. Bu ekranda animasyonların yanında bildirimler ve saat gibi bilgiler görüntülenebiliyor.

Huawei Mate 80 RS: Çift katmanlı OLED ve titanyum gücüyle geliyor 2 gün önce eklendi

Nothing Phone (3), asimetrik tasarımlı üçlü 50 MP kamera sistemi, 6,67 inç 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, 12/16 GB RAM, 256/512 GB depolama ve IP68 sertifikası ile geliyor. 5.150 mAh silikon karbon batarya 65 W kablolu, 15 W kablosuz şarjı destekliyor. Telefon, Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile çıkıp 5 yıl Android ve 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: