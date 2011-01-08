AMD Fusion işlemcili ilk tablet gün ışığına çıktı: Acer Iconia

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan Acer, aynı zamanda AMD'nin en büyük destekçileri arasında yer alıyor. AMD'nin doğrudan netbook'ları hedef alan çözümlere sahip olmadığı bir dönemde AMD tabanlı Ferrari One modelini hazırlayan Acer, yine bir ilke imza atarak netbook/notebook segmentlerini hedef alan AMD Brazos platformunu tablette kullanan ilk üretici oldu. Iconia serisi altında farklı donanım özelliklerine sahip çok sayıda tablet modeli hazırlayan firma, AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformu ile kendi sınıfında en yüksek grafik performansına sahip tablet bilgisayar modelini sunmaya hazırlanıyor.

10.1-inç boyutunda olan tablet, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinden güç alıyor. İşlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6250 çözümü ile hem DirectX 11 hem de 1080p video desteği sunan tabletin ağırlığı ise 1Kg. 2GB DDR3 bellek ve 32GB SSD ile donatılan tablet, önde ve arkada olmak üzere iki adet kameraya, USB portuna ve HDMI konnektörüne de sahip. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen ve QWERTY klavyeye sahip özel bir istasyonuyla birlikte sunulması beklenen AMD Fusion işlemcili Acer Iconia tabletin Şubat sonu veya Mart ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.