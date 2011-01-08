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AMD Fusion işlemcili ilk tablet gün ışığına çıktı: Acer Iconia

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,7b
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15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Fusion işlemcili ilk tablet gün ışığına çıktı: Acer Iconia
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan Acer, aynı zamanda AMD'nin en büyük destekçileri arasında yer alıyor. AMD'nin doğrudan netbook'ları hedef alan çözümlere sahip olmadığı bir dönemde AMD tabanlı Ferrari One modelini hazırlayan Acer, yine bir ilke imza atarak netbook/notebook segmentlerini hedef alan AMD Brazos platformunu tablette kullanan ilk üretici oldu. Iconia serisi altında farklı donanım özelliklerine sahip çok sayıda tablet modeli hazırlayan firma, AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformu ile kendi sınıfında en yüksek grafik performansına sahip tablet bilgisayar modelini sunmaya hazırlanıyor.

10.1-inç boyutunda olan tablet, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinden güç alıyor. İşlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6250 çözümü ile hem DirectX 11 hem de 1080p video desteği sunan tabletin ağırlığı ise 1Kg. 2GB DDR3 bellek ve 32GB SSD ile donatılan tablet, önde ve arkada olmak üzere iki adet kameraya, USB portuna ve HDMI konnektörüne de sahip. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen ve QWERTY klavyeye sahip özel bir istasyonuyla birlikte sunulması beklenen AMD Fusion işlemcili Acer Iconia tabletin Şubat sonu veya Mart ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

AMD Fusion işlemcili ilk tablet gün ışığına çıktı: Acer Iconia
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AMD Fusion işlemcili ilk tablet gün ışığına çıktı: Acer Iconia
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NINOVA 8 yıl
Her evde artık TV siz oda kalmadığı gibi bir masaüstü PC nin yanı sıra birde notebook artık lüx olarak görülmemeye başladı. Bu tablet PC lerde artık özellikle 7 '' olanlar herçantada gezen eğlence dünyası olacak. Alacaklar çok acele etmesin ürünler çok yeni özellikle android hergeçengün yeni bir versiyon çıkarıyor.İthalatçılar ürünlerde tam karar kılabilmiş değil.
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DH Misafiri 8 yıl
acaba bu cihazın ekranında basınç hassasiyeti varmı kalemle çizim veya tasarım hazırlamaya uygunmu? tablet dediğin zaman özelliklerini anlatırken bunlarada değinmek lazım diye düşünüyorum
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mugurgok 8 yıl
Keşke pazarda tablet satılsa.
-1,5 kilo tablet doldur şurdan evladım, Acer'lardan koy bak
-Tabletin kilosu kaça?
gibi cümleler kurulduğunu düşündükçe insanın morali yerine geliyor :D
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ebehram 8 yıl
İşte tabletlerde bekledigim platform.Adam gibi Windows 7 icin gerekli olan donanıma sahip.
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darkaura 8 yıl
bataryadan calisma sureside iyiyise cok is yapar.
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turbo-powwer 8 yıl
Olması dileğiyle :)
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Hobar 8 yıl
turbo-powwer
bana pc tabanlı olup 1 kg nun altında bir tablet gösterir misin?
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Rock_Rage 8 yıl
Herhalde piyasadaki en guclu tablet oldu.Kullanım sureleride olsaymıs iyi olurmus.
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turbo-powwer 8 yıl
O yüzden dedim ya zaten tablet değil mini bilgisayar , dediğiniz gibi özellikleri güzel ama 1 kg da göze batıyor hani :) , bu arada önceki msjimi yazarken ipadin 730 gr olduğu aklımdan çıkmış , esasen onunda fazla olduğunu söylemeden geçmeyeyim :) , daha ince daha hafif daha yüksek performanslı ve biraz da cep dostu tabletler görmek dileğiyle saygılar :)
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Firaristt 8 yıl
@turbo-powwer bu alet tablet olmaktan çok öte... mini bir bilgisayar resmen... 1KG olabilir ancak donanımsal özelliklerine bakıldığında kabul edilebilir bir seviyede olduğu görülüyor.. iPad te 730gr gibi bir ağırlığa sahip... 270gr daha ağır ancak performans olarak iPad ten çok daha ileride olduğu aşikar... ama biraz daha hafif olsa fena olmaz yani :))
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