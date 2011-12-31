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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 7970 için hazırlanan ilk su soğutma bloğu tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Radeon HD 7970 için hazırlanan ilk su soğutma bloğu tanıtıldı
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AMD'nin yeni nesil Radeon HD 7970 modelini tanıtmasının ardından, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonellerine yönelik olarak Radeon HD 7970 ile uyumlu ileri seviye soğutma çözümleri de boy göstermeye başladı. Almanya merkezli komponent üreticisi Aqua Computer, Radeon HD 7970'e yönelik ilk su soğutma bloğunu duyurdu.
AMD Radeon HD 7970 için hazırlanan ilk su soğutma bloğu tanıtıldı
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AquagrATIx 7900 adı verilen ve tamamı bakır olan yeni blok, Radeon HD 7970'in baskılı devresini boydan boya kaplayarak performans kritik tüm komponentlerin soğutulmasını sağlıyor. Üst kısmı paslanma çelik olan soğutma bloğu, modern su soğutma sistemleriyle uyumlu bir yapı sergilerken aynı zamanda Radeon HD 7950 ile de kullanılabilecek.
AMD Radeon HD 7970 için hazırlanan ilk su soğutma bloğu tanıtıldı
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28nm Tahiti XT grafik yongasının güç verdiği, 2048 paralel işlem birimine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip HD 7970 ile hem daha sessiz kullanım deneyimi elde etmek hem de hız aşırtma ile daha yüksek hızlara çıkmak isteyenler için hazırlanan bloğun sevkiyatına 21 gün içerisinde başlanması beklenirken son kullanıcı satış fiyatı ise 89.90 Avro olacak.

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
birazcık bakır plaka , freze veya cnc ile yapılabiliyor.Forumda yapan arkadaşlarımız var.Ülke olarak madem bir ekran kartı yapamıyoruz en azından bunu yapsak? Cnc tezgahı olan arkadaşlar el atsın da seri üretime geçilse.Yazarız üstüne kocaman Türk Malı diye :) türk malı tablet tamamen hayal ama türk malı soğutma blogu hayal değil..
birazcık bakır plaka , freze veya cnc ile yapılabiliyor.Forumda yapan arkadaşlarımız var.Ülke olarak madem bir ekran kartı yapamıyoruz en azından bunu yapsak? C...
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Grommash 7 yıl
Allahım yarabbim ne kadar gereksiz bir şey,bunlarla uğraşanında buna 89 avro vereninde.........
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aterikasedi 7 yıl
İbreyi 2000e vurdururuz bu bebekle.
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Normandia_06 7 yıl
Türk malı soğutma bloğu yapsalar ne olacak ki ? fiyatının ucuz olmayacağı kesin :) %15-20 daha ucuz olsa bile marka dururken niye gidip alsın ben şahsen almam :D
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umutarslan.com 7 yıl Normandia_06
Normandia_06

Türk malı soğutma bloğu yapsalar ne olacak ki ? fiyatının ucuz olmayacağı kesin :) %15-20 daha ucuz olsa bile marka dururken niye gidip alsın ben şahsen almam :D

marka mı? söz konusu ürün bakır
sen markaların kölesi olmuşsun senin için yapılacak bir şey yok.Bugün blok diye hafife alınan şey çoğu işlemciden pahalıya satılıyor.Bakırın kilosu belli cnc tezgahın saat çalışma ücreti belli forumda birisi çok güzel çizimini yaptı tasarladı gitti frezede yaptırdı.Tabi 1 tane olduğu için maliyet fazla oluyor.Keza böyle kart kullanan insanlar az ama bir seferde 100 blok üretilse türkiyenin blok ihtiyacını karşılar



firebal.net/...
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GamingMan 7 yıl
7970in gpu sunu 1700mhz yaptılar bakalım daha neler yaparlar bunla
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highgen 7 yıl
buna bile gerek yok voltaj verilip normal soğutmada 1500 rahat görülebiliyor ama 2000 i zorlamak gerekirse olabilir
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spaydix 7 yıl
çok güzel görünüyor :D kullanılabilir :D
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
birazcık bakır plaka , freze veya cnc ile yapılabiliyor.Forumda yapan arkadaşlarımız var.Ülke olarak madem bir ekran kartı yapamıyoruz en azından bunu yapsak? Cnc tezgahı olan arkadaşlar el atsın da seri üretime geçilse.Yazarız üstüne kocaman Türk Malı diye :) türk malı tablet tamamen hayal ama türk malı soğutma blogu hayal değil..
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