AMD Radeon HD 7970 için hazırlanan ilk su soğutma bloğu tanıtıldı

AMD'nin yeni nesil Radeon HD 7970 modelini tanıtmasının ardından, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonellerine yönelik olarak Radeon HD 7970 ile uyumlu ileri seviye soğutma çözümleri de boy göstermeye başladı. Almanya merkezli komponent üreticisi Aqua Computer, Radeon HD 7970'e yönelik ilk su soğutma bloğunu duyurdu.

AquagrATIx 7900 adı verilen ve tamamı bakır olan yeni blok, Radeon HD 7970'in baskılı devresini boydan boya kaplayarak performans kritik tüm komponentlerin soğutulmasını sağlıyor. Üst kısmı paslanma çelik olan soğutma bloğu, modern su soğutma sistemleriyle uyumlu bir yapı sergilerken aynı zamanda Radeon HD 7950 ile de kullanılabilecek.

28nm Tahiti XT grafik yongasının güç verdiği, 2048 paralel işlem birimine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip HD 7970 ile hem daha sessiz kullanım deneyimi elde etmek hem de hız aşırtma ile daha yüksek hızlara çıkmak isteyenler için hazırlanan bloğun sevkiyatına 21 gün içerisinde başlanması beklenirken son kullanıcı satış fiyatı ise 89.90 Avro olacak.