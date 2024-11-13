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    Termal macundan çok daha iyi soğutma sağlayan malzeme üretildi

    Geleneksel termal macunlardan daha iyi bir şekilde ısıyı işlemcilerden uzaklaştırabilen yeni bir termal arayüz malzemesi geliştirildi. Bu malzeme yüzde 72 daha iyi performans sergiliyor.
    Termal macundan çok daha iyi soğutma sağlayan malzeme üretildi Tam Boyutta Gör
    Veri merkezleri, hem mecazi hem de gerçek anlamda ısınan alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu devasa sunucu çiftliklerine, her geçen gün daha fazla veri ve işlem gücü aktardıkça, aşırı ısınmalarını engellemek giderek daha pahalı ve enerji yoğun bir sorun haline geliyor. Ancak Texas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu soruna soğutma alanında bir çözüm geliştirdi: Galinstan adlı sıvı metal alaşımı ve seramik alüminyum nitritin birleşimiyle üretilen yeni bir termal arayüz malzemesi (TIM), mevcut en iyi soğutma ürünlerine göre yüzde 72 daha verimli.

    İşlemcilere yeni soğutma çözümü

    Yapılan laboratuvar testlerinde bu yeni malzeme, Thermalright ve Thermal Grizzly gibi ticari sıvı metal soğutma ürünlerini yüzde 56 ila yüzde 72 oranında geride bıraktı. Aktarılanlara göre malzeme, sadece 16 santimetrekarelik bir alandan 2.760 watt’a kadar ısıyı dağıtabiliyor.

    Bu malzeme, teorik ısı transfer sınırları ile gerçek ürünlerde elde edilen performans arasındaki boşluğu kapatarak etkili bir soğutma sağlıyor. Mekanokimyasal mühendislik kullanılarak, sıvı metal ve seramik bileşenler son derece kontrollü bir şekilde karıştırılıyor, böylece ısının daha kolay iletilmesini sağlayan gradyan arayüzler oluşturuluyor.

    Termal macundan çok daha iyi soğutma sağlayan malzeme üretildi Tam Boyutta Gör
    Yeni termal macun alternatifi malzeme, sadece daha iyi soğutma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda soğutma pompaları ve fanları için gereken enerji tüketimini de doğal olarak yüzde 65’e kadar azaltabiliyor.

    Bu gelişme, veri merkezlerinin yıllık yaklaşık 8 teravat-saat enerji tüketiminin yüzde 40'ını sadece soğutma için harcadığı bir dünyada oldukça önemli bir adım. Texas Üniversitesi araştırmacıları, geliştirdikleri TIM'in, tüm sektör genelinde soğutma enerji ihtiyacını yüzde 13 oranında, veri merkezi enerji tüketimini ise en az yüzde 5 oranında azaltabileceğini tahmin ediyor. Bu da operasyonel maliyetlerde ve karbon salınımında pratik olarak dev bir azalma anlamına geliyor.

    Ancak bu malzemenin piyasaya ne zaman çıkacağı konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Texas Üniversitesi ekibi, şu an için sadece küçük ölçekli testler yapabilmiş durumda, ancak gerçek dünya testleri için veri merkezi ortaklarıyla birlikte büyük üretim partileri üzerinde çalışıyorlar. Bu da demek oluyor ki, bu sıvı metal termal macununu evdeki PC'nizden önce büyük sunucu çiftliklerinde kullanılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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