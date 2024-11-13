Termal macundan çok daha iyi soğutma sağlayan malzeme üretildi

İşlemcilere yeni soğutma çözümü
Yapılan laboratuvar testlerinde bu yeni malzeme, Thermalright ve Thermal Grizzly gibi ticari sıvı metal soğutma ürünlerini yüzde 56 ila yüzde 72 oranında geride bıraktı. Aktarılanlara göre malzeme, sadece 16 santimetrekarelik bir alandan 2.760 watt’a kadar ısıyı dağıtabiliyor.
Bu malzeme, teorik ısı transfer sınırları ile gerçek ürünlerde elde edilen performans arasındaki boşluğu kapatarak etkili bir soğutma sağlıyor. Mekanokimyasal mühendislik kullanılarak, sıvı metal ve seramik bileşenler son derece kontrollü bir şekilde karıştırılıyor, böylece ısının daha kolay iletilmesini sağlayan gradyan arayüzler oluşturuluyor.
Bu gelişme, veri merkezlerinin yıllık yaklaşık 8 teravat-saat enerji tüketiminin yüzde 40'ını sadece soğutma için harcadığı bir dünyada oldukça önemli bir adım. Texas Üniversitesi araştırmacıları, geliştirdikleri TIM'in, tüm sektör genelinde soğutma enerji ihtiyacını yüzde 13 oranında, veri merkezi enerji tüketimini ise en az yüzde 5 oranında azaltabileceğini tahmin ediyor. Bu da operasyonel maliyetlerde ve karbon salınımında pratik olarak dev bir azalma anlamına geliyor.
Ancak bu malzemenin piyasaya ne zaman çıkacağı konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Texas Üniversitesi ekibi, şu an için sadece küçük ölçekli testler yapabilmiş durumda, ancak gerçek dünya testleri için veri merkezi ortaklarıyla birlikte büyük üretim partileri üzerinde çalışıyorlar. Bu da demek oluyor ki, bu sıvı metal termal macununu evdeki PC'nizden önce büyük sunucu çiftliklerinde kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir