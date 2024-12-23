Dizüstü bilgisayarlar için sesiz ve fansız soğutma çözümü çıktı

Ventiva’nın geliştirdiği Ionic Cooling Engine (ICE), iyonların hareketiyle hava akışı yaratarak çalışıyor. Geleneksel fanlı soğutucuların yerini almak için tasarlanan bu teknoloji, mekanik hareketli parçaların neden olduğu gürültü ve hacim sorunlarını ortadan kaldırıyor. Üstelik 12 mm'lik ultra kompakt yapısıyla ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda büyük bir avantaj sağlıyor.
ICE9’un en büyük dezavantajlarından biri, düşük statik basıncı nedeniyle mevcut laptop tasarımlarında doğrudan kullanılamaması. Üreticilerin, bu teknolojiden tam verim alabilmek için hibrit çözümler geliştirmesi veya cihazların ısıl tasarımını yeniden düşünmesi gerekiyor.
NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.