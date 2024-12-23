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    Dizüstü bilgisayarlar için sesiz ve fansız soğutma çözümü çıktı

    40W'a kadar dizüstü bilgisayarlar için fansız soğutma çözümü piyasaya sürüldü. Ventiva’nın ICE9 çözümünde herhangi bir hareketli parça bulunmuyor ve hava akışı için iyonlar kullanılıyor.
    Dizüstü bilgisayarlar için sesiz ve fansız soğutma çözümü çıktı Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar soğutma teknolojilerinde fansız çözümler giderek daha fazla hayatımıza giriyor. Ventiva, hareketli parçalar olmadan çalışan ve tamamen sessiz bir şekilde elektronik cihazları soğutmayı mümkün kılan ICE9 Isıl Yönetim Sistemini piyasaya sürdü. Bu yenilikçi teknoloji, 25 watt işlemcilerle uyumlu modellerle CES 2025’te tanıtılacak olsa da, 2027 yılına kadar 40 watt TDP’ye kadar işlemcileri desteklemesi bekleniyor.

    Fansız soğutma dönemi

    Ventiva’nın geliştirdiği Ionic Cooling Engine (ICE), iyonların hareketiyle hava akışı yaratarak çalışıyor. Geleneksel fanlı soğutucuların yerini almak için tasarlanan bu teknoloji, mekanik hareketli parçaların neden olduğu gürültü ve hacim sorunlarını ortadan kaldırıyor. Üstelik 12 mm'lik ultra kompakt yapısıyla ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda büyük bir avantaj sağlıyor.

    Dizüstü bilgisayarlar için sesiz ve fansız soğutma çözümü çıktı Tam Boyutta Gör
    ICE9’un en dikkat çekici özelliklerinden biri elbette ki tamamen sessiz çalışması. Ayrıca ayrıca bu cihazın birkaç yıl önce piyasaya sürülen Frore AirJet katı hal aktif soğutmadan çok daha verimli olduğu iddia ediliyor. Şirket şu anda 25 watt TDP'ye kadar kapasiteli ICE9 çözümlerine sahip olduğunu, yani AMD ve Intel'in yeni düşük güçlü ve yüksek verimli işlemcilerinin yanı sıra Qualcomm'un Snapdragon X çiplerini de kullanabileceğini söylüyor.

    ICE9’un en büyük dezavantajlarından biri, düşük statik basıncı nedeniyle mevcut laptop tasarımlarında doğrudan kullanılamaması. Üreticilerin, bu teknolojiden tam verim alabilmek için hibrit çözümler geliştirmesi veya cihazların ısıl tasarımını yeniden düşünmesi gerekiyor.

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    Sinoeis 2 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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