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AMD Radeon R7 240GB SSD Video İnceleme

4 yıl
36,2b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda AMD'nin Radeon markalı ürünler yelpazesine kattığı ve OCZ tarafından üretilen katı halli disk sürücüsünü inceliyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 4 yıl
Para harcamak için yapılmış ürünler sınıfından
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DraGonS 4 yıl
fiyatı daha pahalıymış. Boşa para verilmez buna.
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DraGonS 4 yıl
fiyat ne kadar acaba
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theyapici 4 yıl
TTENET baydı ya kapatma tuşu geç açılıyor ssd iyi ama fiytını halen bilmiyorum vatanda felan yok
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infom@n 4 yıl
Samsung 840 Pro'yu tercih ederim
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OldGamers86 4 yıl
On numara ürün. :)
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12 Angry Men 4 yıl
ender abı, neden daha fazla ınceleme yapmıyorsunuz ? emegınıze saglık. dah fazla ıstıyoruz.
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eric13 4 yıl
amd kadar plansiz programsiz hareket eden baska firma yok, her gordukleri sektore baliklama daliyorlar amacsiz hedefsiz bicimde
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Çopun önde gideni
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ardarda45 4 yıl
Vector'de 16 gb fazladan alan var bu da önemli bence
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Hüsnü008 4 yıl ardarda45
ardarda45

Vector'de 16 gb fazladan alan var bu da önemli bence


o 16gb, ssd'nin ömrü için çok kritik birşey...
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infom@n 4 yıl
Aslında o miktar bütün yazılmayan ssdlerde var ama cache ve over provisioning için kullanılıyor.
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infom@n 4 yıl ardarda45
Aslında o miktar bütün yazılmayan ssdlerde var ama cache ve over provisioning için kullanılıyor.
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