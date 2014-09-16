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AMD Radeon R7 240GB SSD Video İnceleme
4 yıl
36,2b
1
HDD / SSD
96
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
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Bu videomuzda AMD'nin Radeon markalı ürünler yelpazesine kattığı ve OCZ tarafından üretilen katı halli disk sürücüsünü inceliyoruz.
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Gece772
4 yıl
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Para harcamak için yapılmış ürünler sınıfından
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DraGonS
4 yıl
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fiyatı daha pahalıymış. Boşa para verilmez buna.
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DraGonS
4 yıl
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fiyat ne kadar acaba
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theyapici
4 yıl
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TTENET baydı ya kapatma tuşu geç açılıyor ssd iyi ama fiytını halen bilmiyorum vatanda felan yok
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infom@n
4 yıl
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Samsung 840 Pro'yu tercih ederim
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OldGamers86
4 yıl
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On numara ürün. :)
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12 Angry Men
4 yıl
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ender abı, neden daha fazla ınceleme yapmıyorsunuz ? emegınıze saglık. dah fazla ıstıyoruz.
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eric13
4 yıl
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amd kadar plansiz programsiz hareket eden baska firma yok, her gordukleri sektore baliklama daliyorlar amacsiz hedefsiz bicimde
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Her isi ters giden adam
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Çopun önde gideni
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ardarda45
4 yıl
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Vector'de 16 gb fazladan alan var bu da önemli bence
2 Yanıt
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Hüsnü008
4 yıl
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ardarda45
ardarda45
Vector'de 16 gb fazladan alan var bu da önemli bence
o 16gb, ssd'nin ömrü için çok kritik birşey...
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infom@n
4 yıl
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Aslında o miktar bütün yazılmayan ssdlerde var ama cache ve over provisioning için kullanılıyor.
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infom@n
4 yıl
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ardarda45
Aslında o miktar bütün yazılmayan ssdlerde var ama cache ve over provisioning için kullanılıyor.
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o 16gb, ssd'nin ömrü için çok kritik birşey...