Ukrayna ordusu yeni elektrikli motosikleti resmen envantere aldı

Cephe hattında motosikletlerin önemi artıyor
Kalifikasyon süreci tamamlanan elektrikli motosiklet, zorlu arazi koşullarında personel ve ekipman taşımaya yönelik hafif bir platform olarak geliştirildi. Araç, iki askeri personelin birlikte seyahat edebileceği şekilde tasarlandı.
Özellikle yolların hasar gördüğü, altyapının ciddi zarar aldığı veya geleneksel araçların erişiminin zorlaştığı bölgelerde motosikletler önemli avantajlar sunuyor. Askeri personelin ve malzemelerin hızlı şekilde taşınabilmesi bu araçları keşif faaliyetleri, lojistik destek operasyonları ve acil müdahale görevleri için öne çıkarıyor.
8 kW elektrik motoru ve 100 kilometre menzil
Teknik verilere göre Wolfstorm, saatte 80 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Tam şarjla ise yaklaşık 100 kilometrelik sürüş menzili sunuyor. Wolfstorm'un öne çıkan özelliklerinden biri de modüler batarya sistemi. Bu yapı sayesinde batarya paketleri sahada kısa sürede değiştirilebiliyor. Motosikletin bataryalarının tamamen şarj edilmesi yaklaşık dört saat sürüyor. Ayrıca araçta bulunan geri vites sistemi, dar alanlarda ve karmaşık arazi koşullarında manevra kabiliyetini artırıyor.
Wolfstorm'un taşıma kapasitesi 200 kilogram olarak açıklandı. Bu kapasite, iki askeri personelin yanı sıra ilave ekipmanların da taşınabilmesini mümkün kılıyor. Aktarılanlara göre Wolfstorm, keşif görevleri, patlayıcı madde imha ekiplerinin taşınması, insansız hava aracı operatörlerinin intikali, lojistik faaliyetler, tahliye operasyonları ve güvenlik devriyeleri gibi farklı senaryolarda görev yapabilecek. Neredeyse sessiz çalışması da tespit edilmesini zorlaştırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: