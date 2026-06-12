Ukrayna ordusu yeni elektrikli motosikleti resmen envantere aldı

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Tam Boyutta Gör Ukrayna Savunma Bakanlığı, yerli üretim Wolfstorm adlı elektrikli motosikletin askeri kullanım için resmen onaylandığını duyurdu. Bu kararla birlikte batarya destekli iki tekerlekli araçların modern savaş sahasındaki rolünün giderek arttığı kanıtlanmış oldu. Bu araçlar özellikle keşif ve hızlı müdahale görevlerinde kullanılıyor.

Cephe hattında motosikletlerin önemi artıyor

Kalifikasyon süreci tamamlanan elektrikli motosiklet, zorlu arazi koşullarında personel ve ekipman taşımaya yönelik hafif bir platform olarak geliştirildi. Araç, iki askeri personelin birlikte seyahat edebileceği şekilde tasarlandı.

Tam Boyutta Gör Ukrayna Savunma Bakanlığı, motosikletlerin cephe hattında giderek daha kritik hale geldiğini vurguladı. Bakanlığa göre bu araçlar, operasyonel değer açısından pikap tipi araçların ardından en önemli ulaşım çözümleri arasında yer alıyor.

Özellikle yolların hasar gördüğü, altyapının ciddi zarar aldığı veya geleneksel araçların erişiminin zorlaştığı bölgelerde motosikletler önemli avantajlar sunuyor. Askeri personelin ve malzemelerin hızlı şekilde taşınabilmesi bu araçları keşif faaliyetleri, lojistik destek operasyonları ve acil müdahale görevleri için öne çıkarıyor.

8 kW elektrik motoru ve 100 kilometre menzil

Tam Boyutta Gör Yeni envantere giren Wolfstorm, 105 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Motosikletin güç kaynağını, şasinin merkezine konumlandırılmış 8 kW gücünde orta tahrikli elektrik motoru oluşturuyor.

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Teknik verilere göre Wolfstorm, saatte 80 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Tam şarjla ise yaklaşık 100 kilometrelik sürüş menzili sunuyor. Wolfstorm'un öne çıkan özelliklerinden biri de modüler batarya sistemi. Bu yapı sayesinde batarya paketleri sahada kısa sürede değiştirilebiliyor. Motosikletin bataryalarının tamamen şarj edilmesi yaklaşık dört saat sürüyor. Ayrıca araçta bulunan geri vites sistemi, dar alanlarda ve karmaşık arazi koşullarında manevra kabiliyetini artırıyor.

Wolfstorm'un taşıma kapasitesi 200 kilogram olarak açıklandı. Bu kapasite, iki askeri personelin yanı sıra ilave ekipmanların da taşınabilmesini mümkün kılıyor. Aktarılanlara göre Wolfstorm, keşif görevleri, patlayıcı madde imha ekiplerinin taşınması, insansız hava aracı operatörlerinin intikali, lojistik faaliyetler, tahliye operasyonları ve güvenlik devriyeleri gibi farklı senaryolarda görev yapabilecek. Neredeyse sessiz çalışması da tespit edilmesini zorlaştırıyor.

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