AMD Radeon RX 5700 serisi hakkında her şey! | AMD'de 7 yıl sonra yeni dönem

AMD yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. Radeon RX 5700 serisi, şirkertin 7 yıl boyunca geliştirerek kullandığı GCN mimarisinin yerini alan RDNA mimarisine sahip 7nm Navi GPU'sundan güç alıyor.

AMD yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. 7nm üretim geometrisiyle hazırlanan, tamamiyle yeni RDNA mimarisini kullanan Navi GPU'sunun güç verdiği Radeon RX 5700 XT ve Radeon RX 5700 ekran kartlarının tüm detayları, açıklanan performansları, fiyatları ve detaylı analizleri bu videomuzda.